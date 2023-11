Txoj kev tshiab ntawm kev ua qauv ua lag luam tswj hwm siv cov ntaub ntawv Frontier zoo

By

Kev lag luam nyiaj txiag yog qhov muaj zog thiab tuaj yeem nthuav tawm ntau txoj cai lossis xeev, txhua tus muaj nws tus yam ntxwv tshwj xeeb. Cov qauv qub tau tawm tsam kom ntes cov dynamics zoo. Txawm li cas los xij, ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm hauv Phau Tsom Faj Txog Nyiaj Txiag thiab Cov Ntaub Ntawv Kev Tshawb Fawb nthuav tawm txoj hauv kev tshiab uas ua tau zoo tshaj qhov kev ntsuas thaum ua qauv kev lag luam kev lag luam.

Pab pawg tshawb fawb, coj los ntawm Nolan Alexander, tau tsim ib txoj hauv kev tshiab uas siv cov kev sib tw ua haujlwm zoo los txhais cov xeev kev lag luam. Kev ua tau zoo frontiers sawv cev rau kev lag luam tawm nkhaus uas ua kom zoo dua cov ntaub ntawv raws li qhov xav tau rov qab los thiab tsis hloov pauv. Los ntawm decomposing cov frontiers npaum no mus rau hauv cov ntaub ntawv uas siv peb coefficients, pab neeg no ntse categorized txawv lag luam xeev.

Txhawm rau tsim cov ntaub ntawv siv cov qauv no, cov khoom hnyav hnyav tau suav rau txhua lub xeev siv cov ntaub ntawv los ntawm lub xeev ntawd. Cov nyhav no ces muab sib sau ua ke thiab hnyav raws li qhov tshwm sim ntawm kev hloov mus rau txhua lub xeev. Txoj hauv kev no txhais tau ntau dua piv rau cov qauv zais Markov cov qauv (HMMs), qhov twg cov xeev tseem zais thiab tsis muaj kev txhais lus.

Ib qho txiaj ntsig tseem ceeb ntawm txoj kev npaj yog lub peev xwm los soj ntsuam cov khoom nruab nrab ntawm cov qauv. Qhov no tso cai rau kom nkag siab zoo txog qhov ntsuas qhov hnyav kawg li cas. Cov kws tshawb fawb tau pom tias muaj ntau lub xeev lub khw muag nyuj hauv txhua lub ntiaj teb, nrog rau ib lub xeev muaj feem yuav hloov mus rau lub lag luam dais dua li lwm tus.

Tsis tas li ntawd, txoj kev tshawb fawb pom tau tias nyob rau hauv lub xeev bearish nyob rau hauv partitioned US Tshuag lag luam ntug, muaj ntau dua yuav rov tshwm sim dua li hloov mus rau lwm lub xeev. Txawm li cas los xij, cov cuab yeej rov ua dua no tsis tuav rau Lub Ntiaj Teb Kev Tsim Kho Kev Lag Luam.

Txoj hauv kev tshiab no muab kev nkag siab zoo rau kev ua lag luam kev lag luam thiab muaj kev ua tau zoo dua piv rau cov qauv qub. Los ntawm leveraging cov xeev soj ntsuam thiab cov ntaub ntawv frontier ua tau zoo, cov tub ua lag luam tuaj yeem txiav txim siab paub ntau ntxiv thiab muaj peev xwm txhim kho lawv cov peev txheej ua tau zoo.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Kev lag luam tswj hwm lossis xeev yog dab tsi?

Kev tswj hwm kev lag luam lossis xeev xa mus rau ntau qhov chaw lossis cov xwm txheej hauv kev lag luam nyiaj txiag. Cov xeev no tuaj yeem nthuav tawm cov yam ntxwv sib txawv, xws li kev lag luam nyuj, khw muag khoom lag luam, lossis lub sijhawm muaj kev kub ntxhov.

Dab tsi yog qhov kev ua haujlwm zoo?

Kev ua tau zoo frontiers yog kev lag luam tawm nkhaus uas sawv cev rau qhov zoo tshaj plaws portfolios raws li qhov sib npaug ntawm qhov xav tau rov qab los thiab tsis muaj zog. Cov ciam teb no pab cov tub ua lag luam txiav txim siab qhov zoo tshaj plaws kev faib khoom lag luam raws li lawv qhov kev pheej hmoo rov qab los nyiam.

Dab tsi yog qhov zais Markov qauv (HMM)?

Ib tus qauv Markov zais (HMM) yog tus qauv kev txheeb cais uas xav tias cov hauv qab zais cov xeev uas tsim cov txiaj ntsig pom tau. Hauv cov ntsiab lus ntawm kev lag luam nyiaj txiag, HMMs feem ntau yog siv los ua qauv kev hloov pauv ntawm cov xeev uas tseem tsis tau paub. Txawm li cas los xij, qhov tsis muaj kev txhais lus yog qhov tsis zoo nrog HMMs ib txwm muaj.

Yuav ua li cas lub tswv yim qauv ua tau zoo tshaj benchmarks?

Cov qauv npaj siv siv cov ntaub ntawv muaj txiaj ntsig zoo los txheeb xyuas cov xeev kev lag luam thiab tsim cov ntaub ntawv. Los ntawm kev txhim kho qhov hnyav rau txhua lub xeev raws li cov ntaub ntawv los ntawm lub xeev ntawd, tus qauv ua tiav kev ua tau zoo dua piv rau cov qauv ntsuas. Txoj hauv kev no muab kev nkag siab ntau dua thiab kev nkag siab ntawm kev ua lag luam dynamics.