Cov kws tshawb fawb tsim Biodegradable Optical Fiber rau Kev Ntsuas Hluav Taws Xob tam sim no thiab kev hloov kho hauv lub cev

Cov kws tshawb fawb ntawm State University of Campinas, Brazil, koom tes nrog cov kws tshawb fawb los ntawm Gleb Wataghin Institute of Physics thiab Gunma University hauv Nyij Pooj, tau tsim cov biocompatible thiab biodegradable optical fiber ua los ntawm agar, gelatinous tshuaj tau los ntawm liab algae. Cov fiber ntau tuaj yeem siv los saib xyuas thiab hloov kho cov teeb liab hluav taws xob hauv tib neeg lub cev rau ntau yam kev siv kho mob.

Agar-raws li optical fibers yog ib qho kev xaiv rau kev sib txuas lus ib txwm siv thev naus laus zis uas siv iav lossis yas fibers. Pab pawg ntawm cov kws tshawb fawb tau sau cov pwm cylindrical nrog cov tshuaj agar los tsim cov fiber ntau optical. Thaum raug teeb pom kev sib raug zoo, cov fiber ntau tsim cov qauv teeb pom kev zoo hu ua speckles, uas cuam tshuam los ntawm cov hluav taws xob tam sim no dhau los ntawm qhov nruab nrab. Los ntawm kev txheeb xyuas cov kev cuam tshuam no hauv cov speckles, qhov loj thiab kev taw qhia ntawm cov hluav taws xob stimuli tuaj yeem txiav txim siab.

Kev tshawb fawb tau pom tias agar-based optical fiber tuaj yeem ntsuas cov hluav taws xob tam sim no me me li 100 microamperes (μA). Cov kev siv biomedical muaj peev xwm ntawm cov thev naus laus zis no loj heev. Nws tuaj yeem siv los ua lwm txoj hauv kev biodegradable rau cov pa electrodes los saib xyuas bioelectrical signals hauv lub hlwb lossis cov leeg. Cov teeb liab optical ntes tau los ntawm fiber ntau tuaj yeem txiav txim siab los kuaj xyuas kev cuam tshuam. Tsis tas li ntawd, cov fiber ntau tuaj yeem muab tso rau hauv tib neeg-khoos phis tawj cuam tshuam rau kev pabcuam lossis kho dua tshiab.

Ib qho txiaj ntsig tseem ceeb ntawm agar-based optical fiber yog nws biodegradability, uas tshem tawm qhov kev xav tau ntawm kev phais rau kev tshem tawm. Cov kws tshawb fawb ntseeg tias los ntawm kev kho cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm cov khoom, lawv tuaj yeem txhim kho cov lus teb ntawm lub sensor. Lawv kuj xav txog kev siv agar's moldability los tsim cov lo ntsiab muag thiab lwm yam khoom siv kho qhov muag nrog rau qhov rhiab heev rau hluav taws xob tam sim no.

Thaum qhov kev tshawb fawb no tseem nyob rau theem pib, nws nteg lub hauv paus ruaj khov rau kev txhim kho yav tom ntej ntawm biomedical li siv biodegradable agar-based optical fibers.

Tau qhov twg los: Eric Fujiwara li al, Agar-based optical sensors rau kev ntsuas hluav taws xob tam sim no, Kev Tshaj Tawm Txog Kev Tshawb Fawb (2023).