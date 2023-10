Tshiab Discovery nthuav tawm Ancient xov tooj cua nthwv dej los ntawm Galaxies billions xyoo dhau los

By

Kev tshawb pom tsis ntev los no los ntawm astronomers tau nthuav tawm qhov tshwm sim txaus nyiam los ntawm kwv yees li 8 billion xyoo dhau los: kev tshawb pom ntawm xov tooj cua nthwv dej emanating los ntawm kev sib koom ua ke ntawm galaxies. Dab tsi ua rau qhov kev tshawb pom no zoo kawg nkaus yog tias nws yog qhov qub tshaj plaws-paub piv txwv ntawm qhov xwm txheej uas tau ua rau cov kws tshawb fawb tsis ntev los no - xov tooj cua ceev ceev (FRB).

Qhov tawg no, kav ntev dua li ib millisecond, tso tawm ib qho kev xav tsis thoob ntawm lub zog sib npaug rau peb lub hnub tsim tawm hauv peb caug xyoo. Lub Australian SKA Pathfinder, lub xov tooj cua telescope nyob rau hauv Western Australia, pib pom qhov tawg. Tom qab ntawd, European Southern Observatory's Loj Loj Telescope hauv Chile txiav txim siab nws qhov chaw meej.

Yam ntxwv raws li ib hom xov tooj cua zaus hluav taws xob hluav taws xob, xov tooj cua ceev ceev sawv cev luv luv tab sis khaus tawg ntawm lub zog uas tshaj lwm qhov chaw ntawm xov tooj cua nyob rau hauv qhov dav dav ntawm lub ntiaj teb. Xov tooj cua tsis, uas muaj qhov ntev tshaj plaws wavelengths ntawm electromagnetic spectrum, ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv ntau yam kev soj ntsuam astronomical.

Thaum txoj kev tshawb fawb tus thawj coj, Ryan Shannon los ntawm Swinburne University of Technology hauv Australia, piv cov xov tooj cua hauv FRBs rau cov siv hauv microwave ncu, qhov loj ntawm qhov tawg no yog qhov sib piv tsis tau. Qhov tseeb, lub zog tso tawm los ntawm FRB no yuav txaus rau microwave "ib lub tais paj kws ob npaug ntawm lub hnub."

Ua ntej qhov kev tshawb pom no, qhov qub tshaj plaws-paub xov tooj cua nrawm nrawm tau sau hnub tim rov qab mus rau 5 billion xyoo dhau los, ua qhov kev tshawb pom no zoo kawg li 3 billion xyoo dhau los. Raws li lub qab ntuj khwb nws tus kheej yog kwv yees li 13.8 billion xyoo, qhov kev tshwm sim no muab invaluable kev pom nyob rau hauv thaum ntxov theem ntawm galactic formations thiab phenomena.

Tsis tas li ntawd, ntxiv rau nws qhov qub txeeg qub teg, qhov tawg no kuj yog qhov deb tshaj plaws puas tau pom ntawm FRBs, vim qhov deb heev cov kws tshawb fawb astronomers yuav tsum hla mus kawm cov khoom thiab cov xwm txheej ntawm yav dhau los nyob deb.

Stuart Ryder ntawm Macquarie University hauv Australia, tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb fawb, hais tias, "Tam sim no peb paub tias xov tooj cua ceev ceev tau nyob ib puag ncig ntau dua li ib nrab hnub nyoog ntawm lub ntiaj teb."

Txawm hais tias qhov tseeb ua rau FRBs tseem tsis tau paub, ib txoj kev xav qhia tias cov bursts no tshwm sim los ntawm lub hnub qub zoo nkauj ntawm neutron hu ua magnetar. Cov magnetars no yog ib yam khoom loj tshaj plaws nyob rau hauv lub ntiaj teb no thiab muaj peev xwm los tsim xws li extraordinary bursts ntawm lub zog.

Xav txog qhov zaus ntawm FRBs, nrog kwv yees li 100,000 kwv yees yuav tshwm sim txhua hnub thoob plaws ntiaj teb, lawv qhov kev tshawb nrhiav thiab kev tshawb nrhiav qhib lub peev xwm loj heev rau kev ntsuas thiab nkag siab txog kev faib cov teeb meem hauv cov voids loj ntawm galaxies.

Tseeb tiag, cov tawg no sawv cev rau ib qho kev txaus siab nyob rau hauv kev tshawb fawb astronomical, tuav cov lus cog tseg ntawm uncovering tshiab secrets txog peb lub ntiaj teb no immense cosmic tapestry.

FAQ

Xov tooj cua ceev ceev yog dab tsi?

Xov tooj cua nrawm nrawm (FRBs) yog qhov tawg luv luv ntawm cov xov tooj cua-zaus hluav taws xob hluav taws xob hluav taws xob uas tshaj tawm lwm qhov chaw ntawm xov tooj cua hauv ntiaj teb. Lawv kav ntev dua li millisecond tab sis tuaj yeem tso tawm lub zog loj.

Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb pom tsis ntev los no ntawm cov xov tooj cua thaum ub?

Qhov kev tshawb pom tsis ntev los no ntawm xov tooj cua nthwv dej los ntawm kev sib koom ua ke ntawm galaxies nyob ib ncig ntawm 8 billion xyoo dhau los sawv cev rau cov piv txwv qub tshaj plaws ntawm xov tooj cua nrawm (FRBs). Qhov kev tshawb pom no ua rau pom qhov tshwm sim ntawm cov theem pib ntawm galactic tsim thiab cov xwm txheej, muab kev nkag siab zoo rau lub ntiaj teb keeb kwm.

Lub hauv paus ntawm xov tooj cua ceev ceev yog dab tsi?

Txawm hais tias qhov tseeb ntawm FRBs tseem tsis tau paub meej, ib qho kev tshawb fawb pom tau tias lawv pib los ntawm ib hom hnub qub neutron hu ua magnetar. Cov hlau nplaum no muaj peev xwm ua kom muaj zog tawg ntawm lub zog pom hauv FRBs.

Cov xov tooj cua nrawm npaum li cas?

Xov tooj cua ceev ceev tau kwv yees tias yuav tshwm sim nyob ib ncig ntawm 100,000 zaug ib hnub twg nyob rau hauv lub ntiaj teb. Txawm li cas los xij, tus naj npawb ntawm FRBs tau pom muaj tsawg, nrog tsuas yog nyob ib ncig ntawm 50, suav nrog qhov tsis ntev los no pom thaum ub tawg, taug qab mus rau lawv lub galaxy ntawm keeb kwm.