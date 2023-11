Ua tiav Sustainability: Cov txheej txheem rov ua dua tshiab rau Biobased Polycarbonates

Cov pov tseg yas tau dhau los ua qhov kev txhawj xeeb loj rau peb ib puag ncig, ua rau European Union siv cov kev ntsuas kom txo qis microplastic nyob ntawm 30%. Recycling plastics yog pom tias yog ib qho kev daws teeb meem los tawm tsam qhov teeb meem no. Cov kws tshawb fawb ntawm lub koom haum ntawm Kev Tshawb Fawb Tshuaj ntawm Catalonia (ICIQ) tsis ntev los no tau tsim cov txheej txheem tshiab thiab ruaj khov rau kev rov ua dua biobased polycarbonates, ib hom yas feem ntau siv hauv kev kho mob, kev tsim kho, thiab kev siv tsheb.

Conventionally, plastics yog tsim los ntawm polymers, uas yog loj molecules tsim los ntawm lub union ntawm me me molecules hu ua monomers. Cov txheej txheem rov ua dua tshiab zoo tshaj plaws yuav koom nrog kev tswj xyuas kev degradation ntawm polymers rau hauv cov khoom me thiab lawv cov repolymerization tom ntej rau hauv cov khoom siv yas. Pab pawg ntawm ICIQ tau tsom mus rau kev tsim cov txheej txheem ncig rau depolymerizing thiab repolymerizing polycarbonates, siv cov catalyst TBD (triazabicyclodecene).

Txoj kev tshiab no muaj ntau yam zoo. Ua ntej, nws pab txhawb kom muaj kev lag luam zoo dua qub los ntawm kev siv tshuaj lom neeg tsawg. Tsis tas li ntawd, txoj kev tshawb no siv biobased polycarbonate muab los ntawm limonene thiab carbon dioxide - ua rau nws muaj txiaj ntsig zoo rau cov khoom siv roj. Txawm hais tias qhov tshwj xeeb polycarbonate no tsis tshua muaj biodegradability, txoj hauv kev catalytic uas tau nthuav tawm hauv qhov kev tshawb fawb no nthuav tawm cov txheej txheem degradation, ua rau nws muaj txiaj ntsig zoo rau kev rov ua dua tshiab.

Qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshawb pom no yog nyob rau hauv nws cov peev xwm siv hauv cov ntaub nplaum thiab cov ntaub ntawv txheej uas yog lwm txoj hauv kev rau cov khoom siv roj. ICIQ twb tau ua ntaub ntawv patent rau kev siv limonene polycarbonate hauv cov ntawv thov tshwj xeeb no. Cov txheej txheem rov ua dua tshiab txhim kho tus nqi thiab muaj peev xwm ntawm biobased polycarbonate, vim nws muab cov khoom siv rov ua dua tshiab yooj yim raws li qhov ua tau zoo.

Kev sib koom tes ntawm pawg kws tshawb fawb kev sim coj los ntawm Prof. Arjan Kleij, pab pawg suav nrog Prof. Carles Bo, thiab cov haujlwm tsim kho polymer hauv ICIQ KTT department, coj los ntawm Dr. Fernando Bravo, yog ib qho pov thawj rau lub zog ntawm kev sib koom tes ntawm kev sib koom tes. hauv kev tshawb fawb. Los ntawm kev sib koom ua ke ntawm ntau yam kev paub thiab kev ua kom zoo, qhov kev sib koom tes no daws cov teeb meem sib luag thiab tsim kho tshiab, ua rau kev txhim kho cov kev daws teeb meem zoo.

Hauv kev xaus, cov txheej txheem rov ua dua tshiab kom ruaj khov rau biobased polycarbonates nthuav tawm los ntawm ICIQ yog ib kauj ruam tseem ceeb rau kev ua tiav ib puag ncig zoo rau cov yas. Txoj kev tshiab no tsis yog tsuas yog hais txog qhov teeb meem ntawm cov khib nyiab pov tseg xwb tab sis tseem qhib lub peev xwm ntawm cov khoom siv biobased hauv ntau qhov kev lag luam. Los ntawm kev tshawb fawb txuas ntxiv thiab kev sib koom tes, peb tuaj yeem txuas ntxiv mus rau lub neej yav tom ntej.

FAQ:

Q: Lub hom phiaj ntawm kev tshawb fawb no yog dab tsi?

A: Lub hom phiaj yog los tsim cov txheej txheem ruaj khov rau kev rov ua dua ntawm biobased polycarbonates, ib hom yas.

Q: Cov txheej txheem rov ua dua tshiab ua haujlwm li cas?

A: Cov txheej txheem suav nrog depolymerizing thiab repolymerizing polycarbonates siv lub catalyst hu ua TBD.

Q: Dab tsi yog qhov zoo ntawm cov txheej txheem rov ua dua no?

A: Cov txheej txheem ua rau muaj kev lag luam zoo dua qub los ntawm kev txo qis kev siv tshuaj lom neeg thiab muab cov khoom siv rov ua dua tshiab raws li qhov ua tau zoo.

Q: Yuav ua li cas yog lub peev xwm ntawm kev siv cov polycarbonate?

A: Cov polycarbonate rov siv dua tuaj yeem siv rau hauv cov ntaub nplaum thiab cov ntaub ntawv txheej ua lwm yam khoom siv roj.

Q: Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev sib koom tes ntawm pawg tshawb fawb?

A: Kev sib koom ua ke tso cai rau kev sib koom ua ke ntawm ntau haiv neeg kev paub thiab kev coj ua, ua rau muaj kev qhia dav thiab cov kev daws teeb meem tshiab.