Ob lub Icy Giant Planets sib tsoo hauv lub teeb pom kev zoo

Nyob rau hauv ib qho kev tshwm sim astronomical fascinating, ob lub icy giant exoplanet sib tsoo nyob rau hauv ib lub teeb ntawm lub teeb, emitting plumes ntawm plua plav uas tau soj ntsuam los ntawm ib tug amateur astronomer nyob rau hauv social media. Cov ntiaj chaw no nyob ze li ntawm 1,800 lub teeb xyoo deb ntawm lub ntiaj teb thiab poob ib ncig ntawm lub hnub zoo li lub hnub qub. Lub ci ci tom qab ntawm kev sib tsoo tau txav mus rau pem hauv ntej ntawm lub hnub qub, ua rau nws ploj mus dhau sijhawm. Lub hnub qub tau raug hu ua ASASSN-21qj tom qab lub network ntawm telescopes uas pib pom qhov fading ntawm lub hnub qub pom lub teeb.

Tus kws tshaj lij astronomer tau pom lub hnub qub ci ntsa iab tshaj li ntawm 1,000 hnub, uas ua rau ib pab neeg ntawm cov kws tshawb fawb thoob ntiaj teb tshawb xyuas qhov tshwm sim ntxiv. Lub hnub qub lub teeb nkhaus qhia tias nws qhov ci ntsa iab ob npaug ntawm infrared wavelengths peb xyoos ua ntej nws pib fading hauv pom lub teeb. Dr. Matthew Kenworthy, tus thawj coj ntawm kev tshawb fawb los ntawm Leiden Observatory hauv Netherlands, tau piav qhia txog qhov muaj peev xwm tom qab kev sib tsoo, hais tias cov seem yuav zoo li lub hnub qub, txawm tias fainter thiab xya lub sij hawm loj dua lub ntsiab. hnub qub hauv qhov system.

Nyob rau hauv ob xyoos, ib lub network ntawm cov kws tshaj lij thiab cov neeg ua haujlwm amateur astronomers tau saib xyuas lub hnub qub rau txhua qhov kev hloov pauv hauv nws qhov ci. Dr. Simon Lock, tus kws sau ntawv los ntawm University of Bristol, tau piav qhia tias lawv cov kev suav thiab cov qauv hauv computer qhia tias qhov kub thiab txias, qhov loj, thiab lub sijhawm ntawm cov khoom ci ntsa iab tau pom zoo ib yam nrog kev sib tsoo ntawm ob lub ntiaj teb loj heev exoplanets.

Nws cia siab tias huab cua ntawm cov plua plav uas tshwm sim los ntawm kev sib tsoo yuav kis tau raws lub orbit ntawm cov seem tsim. Cov seem no thaum kawg yuav dhau los ua lub ntiaj teb tshiab, thiab cov khoom uas nyob ib puag ncig nws zoo li yuav sib sau ua ke ntawm lub hli uas yuav nyob ib puag ncig nws. Cov huab huab huab cua tuaj yeem tshawb pom tau siv cov tsom iav hauv av nrog rau NASA's James Webb Space Telescope. Astronomers yuav saib xyuas qhov kev txhim kho ntawm qhov kev tshwm sim txaus nyiam no.

Qhov chaw:

- University of Bristol

- Leiden Observatory

- Nature Journal