Quantum Breakthrough: Purple Bronze Unlocks New Possibilities for Quantum Devices

Cov kws tshawb fawb Quantum tau ua qhov kev tshawb pom tseem ceeb uas tuaj yeem hloov pauv quantum thev naus laus zis. Ib pab neeg tshawb fawb los ntawm University of Bristol tau txheeb xyuas qhov tshwm sim tsis tshua muaj nyob hauv cov tooj liab liab uas tuaj yeem tuav tus yuam sij los tsim "zoo meej hloov" hauv quantum li. Qhov kev hloov no yuav muaj peev xwm hloov tau sai ntawm ib qho insulator thiab lub xeev superconductor.

Ntshav bronze yog ib qho tshwj xeeb ib-seem hlau uas tsim los ntawm ib tug neeg ua chains ntawm atoms. Cov kws tshawb fawb pom tias cov khoom siv no nthuav tawm ob lub xeev hluav taws xob tawm tsam, muab ib theem ntawm kev paub ntau yam hu ua "symmetry tshwm sim." Qhov no txhais tau hais tias txawm tias qhov hloov pauv me tshaj plaws ntawm cov khoom siv, xws li kub lossis lub teeb stimulus, tuaj yeem ua rau muaj kev hloov pauv tam sim ntawm lub xeev insulating nrog xoom conductivity mus rau superconductor nrog unlimited conductivity, thiab vice versa.

Tus kws sau ntawv Nigel Hussey, tus xibfwb ntawm Physics ntawm University of Bristol, qhia nws zoo siab txog qhov kev tshawb pom no, hais tias, "Nws yog qhov kev tshawb pom zoo siab heev uas tuaj yeem muab qhov hloov pauv zoo tshaj plaws rau quantum li ntawm tag kis."

Pab neeg txoj kev taug kev tau pib 13 xyoo dhau los thaum ob tug tub ntxhais kawm PhD, Xiaofeng Xu thiab Nick Wakeham, thawj zaug ntsuas qhov magnetoresistance ntawm ntshav tooj liab. Cov ntaub ntawv nteg dormant thiab unpublished mus txog rau ib lub sij hawm ntsib nyob rau hauv 2017. Xibfwb Hussey mus koom ib lub rooj sib tham los ntawm physicist Dr Piotr Chudzinski rau ntshav bronze thiab qhia nws cov ntaub ntawv nrog nws. Ua ke, lawv tau npaj ib qho kev sim uas paub tseeb tias Chudzinski txoj kev xav.

Dab tsi ua rau qhov kev tshawb pom no tseem ceeb tshaj plaws yog qhov muaj "symmetry xwm txheej" raws li cov khoom hloov pauv ntawm lub xeev insulating thiab superconducting. Symmetry tawg, feem ntau pom nyob rau hauv electron systems thaum txias, yog ib tug paub zoo tshwm sim. Txawm li cas los xij, qhov tshwm sim ntawm symmetry nyob rau hauv ib lub hlau raws li qhov kub thiab txias, raws li pom nyob rau hauv cov xim liab bronze, yog tsis tshua muaj heev thiab tsis tau muaj dua.

Dr Chudzinski piv qhov tshwm sim no mus rau ib tug khawv koob ua kom yuam kev, qhov twg ib tug dull, distorted daim duab hloov mus rau hauv ib tug zoo kawg nkaus symmetric sphere. Nws piav txog ntshav bronze raws li daim duab thiab xwm nws tus kheej li cov khawv koob.

Qhov kev tawg no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau quantum thev naus laus zis. Los ntawm kev siv cov khoom tshwj xeeb ntawm cov xim liab bronze, nws tuaj yeem tsim cov keyboards hauv quantum circuits uas tuaj yeem hloov pauv tseem ceeb hauv kev tawm tsam nrog qhov me me ntawm stimuli.

Nrog rau kev tshawb fawb tsis tu ncua mus rau hauv cov tooj liab tooj liab thiab qhov tshwm sim symmetry tshwm sim, yav tom ntej tuav lub peev xwm loj heev rau kev txhim kho cov khoom siv tau zoo thiab ua tau zoo quantum.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

1. Dab tsi yog ntshav bronze?

Ntshav bronze yog cov hlau ib-seem uas tsim los ntawm ib tus neeg ua cov saw hlau ntawm atoms.

2. Qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb fawb los ntawm University of Bristol yog dab tsi?

Kev tshawb fawb tau txheeb xyuas qhov tshwm sim tsis tshua muaj nyob rau hauv cov xim liab bronze hu ua "emergent symmetry" uas tuaj yeem ua rau kev tsim "zoo meej hloov" hauv quantum li.

3. Qhov "zoo meej hloov" ua haujlwm li cas?

Qhov kev hloov pauv tuaj yeem hloov pauv sai ntawm kev ua ib qho insulator (nrog xoom conductivity) thiab superconductor (nrog rau cov conductivity tsis txwv) raws li cov kev hloov me me ntawm cov khoom, xws li kub lossis lub teeb stimulus.

4. Leej twg ua qhov kev tshawb pom?

Kev tshawb fawb tau coj los ntawm University of Bristol, nrog tus thawj coj sau Nigel Hussey, xibfwb ntawm Physics.

5. Dab tsi yog qhov kev siv tau ntawm qhov kev ua tiav no?

Qhov kev ua txhaum no tuaj yeem muaj qhov cuam tshuam loj rau quantum thev naus laus zis, ua rau kev txhim kho cov hloov pauv tau zoo hauv quantum circuits.

Qhov chaw:

- University of Bristol: [www.bristol.ac.uk] (https://www.bristol.ac.uk/)