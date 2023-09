Txoj kev tshawb no tshiab nthuav tawm Supermassive Black Holes Devour zaub mov sai dua li qhov xav tau

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm Northwestern University tau tawm tsam cov kev xav yav dhau los txog kev noj zaub mov ntawm cov qhov dub loj heev. Thaum nws tau ntseeg yav dhau los tias qhov dub tau noj lawv cov zaub mov maj mam, cov kev sim tshiab qhia tias lawv tau noj nws ntawm tus nqi nrawm dua.

Txoj kev tshawb no, sai sai yuav tsum tau luam tawm nyob rau hauv Astrophysical Journal, siv high-resolution 3D simulations los soj ntsuam tus cwj pwm ntawm spinning dub qhov. Cov kws tshawb fawb pom tau tias cov qhov dub no tig mus rau qhov chaw nyob ib puag ncig-lub sijhawm, ua rau cov pa roj hauv cov khoom siv hluav taws xob sib cais. Qhov no ua rau muaj kev tsim ntawm sab hauv thiab sab nrauv subdisk, nrog lub qhov dub ua ntej siv lub nplhaib puab thiab tom qab ntawd rov ua dua los ntawm cov khib nyiab los ntawm sab nraud subdisk.

Contrary to yav dhau los theories uas hais tias cov txheej txheem no yuav siv sij hawm ntau pua xyoo, cov simulations qhia tau hais tias nws yeej tshwm sim nyob rau hauv ib lub hlis. Qhov kev tshawb pom no muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau kev nkag siab txog tus cwj pwm ntawm quasars, uas yog qee yam khoom ci ntsa iab nyob rau hmo ntuj. Quasars tau paub tias tam sim ntawd tawg thiab tom qab ntawd ploj mus yam tsis muaj kev piav qhia, thiab txoj kev tshawb fawb tshiab muab cov lus piav qhia txog tus cwj pwm hnyav no.

Tus thawj coj tshawb fawb, Nick Kaaz los ntawm Northwestern University, piav qhia tias classical acretion disk txoj kev xav tsis tuaj yeem suav txog qhov hloov pauv sai sai hauv quasars. Txawm li cas los xij, cov kev simulations ua nyob rau hauv txoj kev tshawb no qhia tias kev puas tsuaj thiab rov ua dua ntawm cov cheeb tsam sab hauv ntawm lub disk tuaj yeem piav qhia cov kev hloov pauv no.

Qhov kev pom tseem ceeb los ntawm txoj kev tshawb no yog tias cov kev xav yav dhau los hais txog kev sib raug zoo ntawm cov khoom siv nrog lub qhov dub qhov kev sib hloov tau yuam kev. Cov kev simulation tau qhia tias thaj av ib puag ncig lub qhov dub yog qhov kub ntxhov ntau dua li qhov kev xav yav dhau los. Cov roj dynamics, magnetic teb, thiab kev sib piv ntawm cov qhov dub tau raug coj mus rau hauv tus account hauv cov simulations, muab cov qauv tseeb ntawm lawv tus cwj pwm.

Cov txheej txheem tsim kua muag thiab pub mis yog nyob rau hauv ib cheeb tsam uas lub qhov dub qhov twisting ntawm qhov chaw-lub sij hawm sib tw nrog kev sib txhuam thiab siab nyob rau hauv lub disk. Qhov no ua rau cov disks sab hauv thiab sab nrauv sib tsoo, ua rau cov disk sab hauv raug devoured los ntawm qhov dub. Lub ntiajteb txawj nqus ntawm lub qhov dub ces rub cov pa roj los ntawm cheeb tsam sab nraud kom rov qab rau hauv cheeb tsam sab hauv, ua kom tiav lub voj voog.

Txoj kev tshawb no tsis tsuas yog tso lub teeb pom kev ntawm kev noj zaub mov ntawm cov qhov dub loj heev tab sis kuj muab kev nkag siab rau tus cwj pwm ntawm quasars. Nrog rau kev tshawb fawb ntxiv, cov kws tshawb fawb yuav tuaj yeem nkag siab zoo dua cov txheej txheem lub luag haujlwm rau cov kev hloov pauv loj uas tau pom hauv cov xwm txheej cosmic no.

