Tib neeg tsim cov pas dej yuav ua tau Net emitters ntawm tsev cog khoom Gases, Kev tshawb nrhiav

Kev tshawb fawb tshiab ua los ntawm Cornell University qhia tias tib neeg tsim cov pas dej muaj qhov cuam tshuam loj rau kev tso pa tawm hauv tsev cog khoom. Ob qhov kev tshawb fawb ntsig txog ua los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm Cornell pib ntsuas qhov cuam tshuam ntawm tib neeg tsim thiab lub pas dej ntuj ntawm lub ntiaj teb lub tsev cog khoom siv nyiaj txiag, muab kev nkag siab zoo rau cov ncauj lus uas tsis nkag siab zoo.

Cov kev tshawb fawb pom tau tias thaum cov emissions thiab carbon cia ntawm tib neeg lub pas dej tau ntxiv, cov pas dej yuav yog cov net emitters ntawm tsev cog khoom gases. Kev kwv yees yav dhau los qhia tias cov pas dej, uas txhais tau tias yog lub cev ntawm cov dej 5 hectares lossis tsawg dua, tuaj yeem ua rau 5% ntawm lub ntiaj teb methane emissions. Txawm li cas los xij, yog tias tsis muaj kev ntsuas tseeb thoob plaws ntau lub pas dej, qhov feem pua ​​​​ntawm no tuaj yeem nyob ntawm ib nrab mus rau ob npaug ntawm qhov kwv yees. Tsis tas li ntawd, muaj kev kwv yees tsawg ntawm cov pa roj carbon burial hauv cov pas dej.

Ib txoj kev tshawb fawb los ntawm cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau cov pa roj carbon monoxide sequestered hauv 22 lub pas dej tshwj xeeb. Cov kws tshawb fawb tau tshuaj xyuas cov dej num tswj yav dhau los thiab ntsuas cov sediment tuab thiab cov ntsiab lus carbon hauv cov pas dej. Lawv pom tias cov pa roj carbon monoxide hauv cov pas dej tau cuam tshuam los ntawm cov khoom xws li cov nroj tsuag hauv dej, ntses, thiab qib zaub mov. Txoj kev tshawb no tseem qhia tau hais tias ob qho tib si ntuj thiab tib neeg tsim lub pas dej thoob ntiaj teb tau txais cov pa roj carbon ntau, qhia tias cov pa roj carbon sequestration hauv cov pas dej yog underestimated.

Qhov thib ob txoj kev tshawb fawb tshawb fawb txog lub caij emissions ntawm tsev cog khoom gases los ntawm Cornell Experimental Ponds. Methane, lub tsev cog khoom muaj zog, suav nrog feem ntau ntawm cov pa tawm. Txoj kev tshawb no tseem tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev ua piv txwv ntau zaus kom raug suav nrog cov pa roj carbon monoxide emissions los ntawm cov pas dej.

Zuag qhia tag nrho, cov kev tshawb fawb no qhia tias cov pas dej ua lub luag haujlwm hauv tsev cog khoom emissions thiab carbon cia. Thaum lub pas dej tam sim no yuav yog cov emitters ntawm tsev cog khoom gases vim methane tso tawm, muaj peev xwm rau lawv los ua net sinks los ntawm kev txo cov methane emissions. Cov kev tshawb pom kuj qhia txog kev siv cov npuas dej los yog cov dej hauv qab kom txo tau cov methane emissions hauv cov pas dej.

Kev tshawb fawb ntxiv thiab kev nkag siab txog lub luag haujlwm ntawm cov pas dej hauv tsev cog khoom roj emissions yog qhov tseem ceeb rau kev tsim qauv huab cua thiab kev kwv yees.

