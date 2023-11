Xauv Lub Hwj Chim ntawm Kev Ua Yeeb Yam Ua Si rau Kev Loj Hlob Thaum Ntxov

By

Ib txoj kev tshawb nrhiav pom zoo los ntawm Monash University tau nthuav tawm qhov tseem ceeb hauv peb txoj kev nkag siab txog lub luag haujlwm thiab qhov tseem ceeb ntawm kev xav txog kev ua si hauv kev loj hlob thaum yau. Tsis zoo li kev ntseeg yav dhau los, txoj kev tshawb fawb qhia tias cov menyuam mos thiab cov menyuam yaus muaj peev xwm koom nrog hom kev ua si no, qhia txog nws qhov tseem ceeb hauv kev kawm thaum yau.

Nyob rau lub sijhawm kawm tsib xyoos, cov kws tshawb fawb los ntawm Monash University Cov Kws Qhia Ntawv ntawm Kev Kawm tau koom tes nrog ntau dua 2,500 tus kws qhia ntawv thiab cov menyuam yaus. Lub tswv yim kev tshawb fawb PlayWorld tau tshawb nrhiav thiab txheeb xyuas qhov cuam tshuam ntawm kev xav ua si rau menyuam yaus txoj kev paub txog kev loj hlob.

Cov kev tshawb pom los ntawm qhov kev tshawb fawb dav dav no qhia tau hais tias thaum menyuam yaus koom nrog hauv kev xav txog kev ua si, lawv tau txais kev hloov pauv hauv kev xav. Ntau dua li pom cov khoom zoo li lawv, cov menyuam yaus pib xav txog lawv li lwm yam. Qhov kev paub txog kev hloov pauv no yog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev loj hlob hauv lub neej ntawm cov menyuam yaus thiab cov me nyuam mos.

Australian Research Council Laureate Professor Marilyn Fleer, tus kws tshaj lij hauv daim teb no los ntawm Monash University, qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev xav txog kev ua si hauv kev txhawb kev xav thiab txhawb kev kawm, tshwj xeeb tshaj yog hauv cov tswv yim paub daws teeb xws li kev ntsuas. Raws li xibfwb Fleer, kev xav txog kev ua si yog qhov tseem ceeb hauv kev txhim kho lub hlwb kev xav ntawm kev xav, uas yog qhov tseem ceeb rau kev nkag siab txog cov ntsiab lus tsis meej thiab xav txog yav dhau los thiab yav tom ntej.

Txhawm rau ua kom muaj txiaj ntsig ntxiv rau qhov kev hloov pauv ntawm kev xav txog kev ua si, Lub Tswv Yim Kev Tshawb Fawb PlayLab tau qhia txog Lub Tswv Yim PlayWorlds rau hauv cov chaw zov me nyuam. Txoj hauv kev tshiab no tau tso cai rau cov kws qhia ntawv thaum yau los txuas ntxiv lawv cov txheej txheem kev qhuab qhia thiab cob qhia kev ua si hauv lawv qhov chaw. Cov txiaj ntsig zoo tau tshwm sim, txawm tias cov menyuam yau tshaj plaws tau koom tes nrog cov dej num.

Kev cuam tshuam ntawm Lub Tswv Yim PlayWorld kuj suav nrog kev txhim kho tus kheej rau cov kws qhia ntawv, muab lawv nrog cov cuab yeej los ua kom tiav txoj kev npaj thiab ua raws li Kev Xav PlayWorlds hauv lawv cov chaw zov me nyuam. Qhov kev txhawb zog no tau hloov cov kws qhia ntawv mus rau hauv cov thawj coj kev qhia thiab hloov cov neeg sawv cev hauv lawv cov zej zog kev kawm.

Raws li qhov kev tshawb pom no, nws pom tseeb tias kev saib xyuas kev xav txog kev ua si hauv zej zog thiab kev kawm yog qhov tseem ceeb rau kev txhawb nqa menyuam yaus thaum ntxov. Los ntawm kev txhawb nqa thiab txhawb hom kev ua si no, peb txhawb cov menyuam yaus los tsim lawv txoj kev xav, txhim kho kev txawj ntse, thiab ua rau txoj kev vam meej yav tom ntej.

FAQ:

Q: Dab tsi yog kev xav ua si?

A: Kev xav txog kev ua si yog hais txog kev ua ntawm cov menyuam yaus tsim thiab koom nrog hauv kev ua piv txwv uas siv lawv txoj kev xav.

Q: Vim li cas kev xav txog kev ua si tseem ceeb?

A: Kev xav txog kev ua si yog qhov tseem ceeb rau kev txhawb nqa kev xav, txhawb kev kawm, thiab txhim kho kev xav paub daws teeb meem.

Q: Kev xav txog kev ua si zoo li cas rau kev loj hlob ntawm cov menyuam yaus thaum ntxov?

A: Kev koom nrog hauv kev xav ua si tso cai rau cov menyuam yaus los tsim lawv txoj kev xav, kev txawj ntse, thiab muaj peev xwm xav tau zoo.

Q: Yuav ua li cas cov kws qhia ntawv thaum yau tuaj yeem txhawb kev xav ua si?

A: Cov kws qhia ntawv thaum yau tuaj yeem txhawb kev xav txog kev ua si los ntawm kev tsim ib puag ncig uas txhawb cov xwm txheej ua piv txwv, muab cov ntaub ntawv qhib rau cov menyuam yaus siv, thiab koom nrog kev ua si lawv tus kheej.

Q: Kuv tuaj yeem kawm paub ntau ntxiv txog qhov kev tshawb fawb qhov twg?

A: Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog Kev Tshawb Fawb Txog Kev Ua Si Ntiaj Teb ntawm [Monash University] (https://www.monash.edu/education/research/projects/conceptual-playworld).