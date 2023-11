Puas muaj Ozone Txheej Rov Qab Los? Txoj Kev Kawm Tshiab qhia tias muaj peev xwm nthuav dav

Lub ozone txheej, ib daim thaiv tiv thaiv uas tiv thaiv lub ntiaj teb los ntawm kev puas tsuaj ultraviolet hluav taws xob, tau ntev tau qhuas tias yog ib qho ntawm tib neeg cov dab neeg zoo tshaj plaws ntawm ib puag ncig. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb tsis ntev los no tau nyuaj rau qhov kev xav no los ntawm kev tawm tswv yim tias txheej txheej ozone yuav tsis rov zoo li peb xav, thiab qhov tseeb, lub qhov yuav nthuav dav.

Raws li kev tshawb fawb luam tawm hauv Nature Communications, cov kws tshawb fawb hauv New Zealand pom tias qib ozone ntawm lub hauv paus ntawm lub qhov ozone hauv Antarctica tau txo qis los ntawm 26% txij li xyoo 2004 thaum lub caij nplooj ntoo hlav. Qhov no txhais tau hais tias tsis yog tsuas yog muaj qhov loj ntawm qhov loj, tab sis nws kuj tau tob zuj zus, qhia txog kev txo qis hauv qib ozone. Cov kev tshawb pom no yog qhov sib txawv ncaj qha rau cov kev ntsuam xyuas tau lees paub, suav nrog kev tshawb fawb los ntawm UN, uas tau kwv yees tias txheej txheej ozone yuav rov qab mus rau qib 1980s los ntawm 2040.

Kom txog rau qhov xaus no, cov kws tshawb fawb tau tshuaj xyuas tus cwj pwm ntawm cov txheej txheem ozone txij lub Cuaj Hli mus txog Kaum Ib Hlis siv cov ntaub ntawv satellite. Lawv piv cov cwj pwm no nrog cov ntaub ntawv keeb kwm los ntsuas cov qib ozone thiab txheeb xyuas cov cim qhia ntawm kev rov qab los. Txoj kev tshawb no qhia tias kev hloov pauv hauv Antarctic polar vortex, lub voj voog loj ntawm qhov tsis tshua muaj siab, cua txias, ua rau lub ozone depletion thiab nthuav dav ntawm lub qhov. Txawm li cas los xij, qhov tseeb ntawm cov kev hloov pauv no tseem tsis paub.

Thaum Montreal raws tu qauv, kev pom zoo thoob ntiaj teb rau theem tawm cov tshuaj ozone-depleting, tau ua tiav tsis txaus ntseeg hauv kev txo cov qib chlorofluorocarbons (CFCs), qhov kev tshawb fawb no ua rau muaj lus nug txog lub luag haujlwm ntawm lwm yam hauv ozone depletion. Cov xwm txheej no suav nrog lub ntiaj teb ua kom muaj kuab paug, huab cua los ntawm cov hluav taws kub nyhiab thiab hluav taws kub, thiab kev hloov pauv hauv hnub ci.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias qee cov kws tshawb fawb tseem tsis ntseeg txog qhov kev tshawb pom qhov kev tshawb pom. Lawv sib cav hais tias txoj kev tshawb no tso siab rau kev soj ntsuam los ntawm lub sij hawm luv luv thiab yuav tsis muab qhov tseeb sawv cev ntawm kev noj qab haus huv mus sij hawm ntev ntawm txheej ozone. Lwm yam, xws li cov pa luam yeeb los ntawm qhov hluav taws kub thiab hluav taws kub hluav taws, nrog rau cov xwm txheej huab cua xws li El Niño Southern Oscillation, kuj tuaj yeem cuam tshuam ozone depletion.

Hauv kev xaus, txoj kev tshawb fawb tshiab no nyuaj rau peb txoj kev nkag siab ntawm ozone txheej rov qab los. Thaum Montreal Protocol tau ua tiav hauv kev txo qis CFCs thiab tiv thaiv ib puag ncig kev puas tsuaj, tej zaum yuav muaj lwm yam ntawm kev ua si uas ua rau muaj qhov tsis zoo ntawm cov ozone hauv Antarctica. Kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau kom nkag siab thiab daws cov teeb meem no kom ntseeg tau tias kev noj qab haus huv mus ntev ntawm cov txheej txheem ozone thiab peb lub ntiaj teb.

Lus Nug:

1. Dab tsi yog txheej ozone?

Lub ozone txheej yog ib cheeb tsam ntawm lub ntiaj teb lub stratosphere uas muaj ib tug siab concentration ntawm ozone molecules. Nws ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev lim tawm cov teeb meem ultraviolet (UV) hluav taws xob los ntawm lub hnub, tiv thaiv lub neej hauv ntiaj teb.

2. Dab tsi ua rau depletion ntawm ozone txheej?

Qhov laj thawj tseem ceeb ntawm ozone depletion yog tso tawm cov tshuaj ozone-depleting (ODS), xws li chlorofluorocarbons (CFCs). Cov tshuaj no tau siv dav hauv cov tshuaj aerosol, cov tub yees, thiab cov txheej txheem kev lag luam. Cov ODS molecules tso tawm tau sawv mus rau hauv lub stratosphere, qhov chaw uas lawv tau tawg los ntawm lub hnub ci, tso chlorine thiab bromine atoms uas rhuav tshem ozone molecules.

3. Montreal Protocol yog dab tsi?

Montreal Protocol yog daim ntawv cog lus thoob ntiaj teb tau kos npe rau xyoo 1987 los txiav txim siab kev tsim khoom thiab siv cov tshuaj ozone-depleting. Nws tau ua qhov tseem ceeb hauv kev txo qis kev tso tawm cov tshuaj phem thiab tso cai rau cov txheej txheem ozone rov qab los.

4. Kev txo qis ozone cuam tshuam li cas rau ib puag ncig thiab tib neeg kev noj qab haus huv?

Ozone depletion ua rau muaj qhov nce ntawm UV hluav taws xob mus txog lub ntiaj teb saum npoo, uas tuaj yeem ua rau muaj kev phom sij rau ib puag ncig thiab tib neeg kev noj qab haus huv. Nws tuaj yeem ua rau lub neej hauv hiav txwv, ua rau cov qoob loo puas tsuaj, thiab ua rau tib neeg lub cev tsis muaj zog, ua rau muaj kev pheej hmoo ntawm daim tawv nqaij thiab kab mob cataracts.

5. Cov tib neeg tuaj yeem ua dab tsi los tiv thaiv ozone depletion ntxiv?

Cov tib neeg tuaj yeem pab tiv thaiv txheej txheej ozone los ntawm kev siv cov khoom siv ozone, xws li CFC-dawb aerosols thiab cov tub yees. Nws tseem yog ib qho tseem ceeb kom muab pov tseg cov khoom qub uas muaj ozone-depleting tshuaj kom raug thiab txhawb cov thawj coj uas txhawb nqa ozone txheej khaws cia.