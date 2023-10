Juvenile Crown-of-Thorns Starfish Qhia Txog Kev Tiv Thaiv rau Cov Dej Kub, Kev Tshawb Fawb Tshiab Tshaj Tawm

By

Ib txoj kev tshawb fawb tshiab luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Xov Xwm Ntiaj Teb Hloov Biology tau pom tias cov menyuam yaus hnub qub crown-of-thorns starfish muaj kev ua siab ntev ntev, uas tuaj yeem ua rau muaj kev puas tsuaj los ntawm kev hloov pauv huab cua ntawm coral reefs. Crown-of-thorns starfish yog nyob rau hauv Great Barrier Reef thiab thaj tsam Indo-Pacific, thiab lawv cov pejxeem tau paub tias ua rau muaj kev puas tsuaj loj rau coral.

Kev tshawb fawb, coj los ntawm xibfwb Maria Byrne los ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv ntawm Lub Neej thiab Ib Cheeb Tsam Kev Tshawb Fawb ntawm University of Sydney, qhia tias txawm tias tus neeg laus hnub qub poob qis vim dej hiav txwv sov los ntawm kev hloov huab cua, cov ntses hnub qub tuaj yeem tos kom txog thaum muaj kev loj hlob zoo. nyob rau hauv cov neeg laus carnivorous. Qhov kev tiv thaiv rau cov dej sov no tuaj yeem ua rau cov ntses hnub qub cuam tshuam rau coral reefs, uas twb tau nyob rau thib peb ntawm kev tuag ntawm coral, tom qab cua daj cua dub thiab cov xwm txheej bleaching.

Txoj kev tshawb no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev nkag siab txog lub neej sib txawv ntawm cov ntses loj-ntawm-pos-pos thiab lawv teb li cas rau kev hloov pauv ib puag ncig. Nws tseem ua rau muaj kev txhawj xeeb txog qhov yuav tshwm sim mus sij hawm ntev ntawm kev hloov pauv huab cua ntawm coral reefs thiab qhia txog qhov xav tau rau cov tswv yim tswj kom zoo los txo qhov cuam tshuam ntawm hom kab no rau coral.

Kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau kom nkag siab tag nrho cov txheej txheem tom qab lub hnub qub lub hnub qub qhov kev tiv thaiv tshav kub thiab nws qhov cuam tshuam rau coral reef ecosystems. Txoj kev tshawb no pab txhawb rau lub cev loj hlob ntawm kev paub txog kev sib txawv ntawm cov kab mob hauv hiav txwv thiab kev hloov huab cua. Nws qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev nrhiav txoj hauv kev los tiv thaiv thiab khaws cov coral reefs, uas tsis yog tsuas yog ib qho tseem ceeb ecosystem nkaus xwb tab sis kuj yog ib qho tseem ceeb ntawm kev ua neej nyob rau ntau lub zej zog ntug hiav txwv.

Cov Ntsiab Lus:

- Crown-of-thorns starfish: Ib hom ntses hnub qub nyob rau hauv Great Barrier Reef thiab cheeb tsam Indo-Pacific, paub tias ua rau muaj kev puas tsuaj loj rau coral reefs.

- Coral mortality: Kev tuag ntawm coral colonies, feem ntau tshwm sim los ntawm ntau yam xws li kev ua qias tuaj, kab mob, thiab kev hloov huab cua.

Tau qhov twg los:

- Ntiaj teb no Hloov Biology phau ntawv xov xwm, luam tawm kev tshawb fawb coj los ntawm xibfwb Maria Byrne los ntawm University of Sydney's School of Life thiab Environmental Sciences.