Txoj kev tshawb fawb tshiab nthuav tawm qhov cuam tshuam ntawm huab cua zoo ntawm Carbon Sequestration

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm Carnegie Institution rau Kev Tshawb Fawb tau qhia txog qhov cuam tshuam loj ntawm huab cua zoo ntawm cov pa roj carbon monoxide los ntawm cov nroj tsuag. Cov kws tshawb fawb pom tau tias kev txhim kho huab cua zoo tuaj yeem txhim kho lub peev xwm ntawm cov nroj tsuag kom nqus pa carbon dioxide hauv huab cua, yog li txo qhov kev hloov pauv huab cua. Qhov kev tshawb pom no qhia txog lub luag haujlwm tseem ceeb uas tib neeg kev ua ub no thiab cov pa phem aerosol ua si hauv cov txheej txheem nqus carbon ntawm cov nroj tsuag.

Txoj kev tshawb no tau siv cov ntaub ntawv satellite los txheeb xyuas qhov kev sib raug zoo ntawm cov haujlwm photosynthetic thiab aerosol muaj kuab paug hauv Tebchaws Europe. Cov txiaj ntsig tau qhia tias cov nroj tsuag khaws cov pa roj carbon ntau rau hnub so thaum muaj kev ua qias tuaj tsawg dua thiab tsawg dua cov neeg taug kev. Qhov kev soj ntsuam no ua rau pom qhov tsis zoo ntawm cov huab cua tsis zoo, tshwm sim los ntawm aerosols emissions los ntawm commuting thiab hlawv ntawm fossil fuels los yog ntoo, nyob rau hauv natural carbon absorption txheej txheem ntawm cov nroj tsuag.

Cov kev tshawb fawb yav dhau los tau qhia tias cov pa phem aerosol tuaj yeem txo cov qoob loo ua liaj ua teb txog li 20 feem pua, hais ntxiv txog qhov ua rau muaj kev puas tsuaj ntawm huab cua phem rau cov nroj tsuag tsim khoom.

Pab neeg tshawb fawb tau siv cov txheej txheem tshiab uas siv cov fluorescence tawm thaum lub sijhawm photosynthesis los ntsuas cov haujlwm photosynthetic. Lawv piv cov ntaub ntawv no nrog kev ntsuas aerosol tau los ntawm Visible Infrared Imaging Radiometer Suite. Los ntawm kev tsom mus rau Tebchaws Europe, qhov chaw tsim qauv ntawm tib neeg kev ua haujlwm thoob plaws lub asthiv muaj nyob, txoj kev tshawb no qhia txog kev rov ua dua txhua lub limtiam hauv cov haujlwm photosynthetic. Photosynthesis peaked thaum hnub so thiab txo qis thaum hnub ua haujlwm, sib cuam tshuam nrog cov pa phem aerosol.

Txoj kev tshawb fawb no muaj qhov cuam tshuam loj heev, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv kev cuam tshuam txog kev hloov pauv huab cua. Cov kev tshawb fawb qhia tias txo cov pa phem los tswj cov hnub so-theem photosynthetic kev ua si thoob plaws hauv lub asthiv tuaj yeem tshem tawm 40 mus rau 60 megatons ntawm carbon dioxide txhua xyoo, yog li ua rau kev ua liaj ua teb tsis muaj kev cog qoob loo. Cov kev tshawb pom no muaj feem cuam tshuam rau txoj cai tseem ceeb, tshwj xeeb tshaj yog rau tsoomfwv European ua haujlwm ntawm kev ntes cov pa roj carbon monoxide thiab khaws cia.

Hauv kev xaus, txoj kev tshawb no qhia txog lub luag haujlwm tseem ceeb uas huab cua zoo ua si hauv cov pa roj carbon monoxide los ntawm cov nroj tsuag. Kev txhim kho huab cua zoo tsis tsuas yog muaj txiaj ntsig zoo rau tib neeg kev noj qab haus huv tab sis kuj tseem txhim kho lub peev xwm ntawm cov nroj tsuag los tiv thaiv kev hloov pauv huab cua los ntawm kev nqus cov pa roj carbon dioxide hauv atmospheric.

FAQ

1. Dab tsi yog carbon sequestration?

Cov pa roj carbon sequestration yog hais txog cov txheej txheem ntawm kev ntes thiab khaws cia cov pa roj carbon dioxide hauv huab cua, ib qho ntawm cov pa roj carbon monoxide thawj lub luag haujlwm rau lub ntiaj teb ua kom sov. Cov txheej txheem no tuaj yeem tshwm sim los ntawm ecosystems xws li hav zoov, dej hiav txwv, thiab av, nrog rau los ntawm tib neeg txoj kev tsim kho.

2. Cov nroj tsuag ua li cas thiaj li pab tau carbon sequestration?

Nroj tsuag, los ntawm cov txheej txheem ntawm photosynthesis, nqus carbon dioxide los ntawm cov cua thiab hloov mus rau hauv cov organic teeb meem. Cov pa roj carbon no yog khaws cia rau hauv daim ntawv ntawm biomass hauv ntoo, nroj tsuag, thiab av. Yog li ntawd, cov hav zoov noj qab haus huv thiab loj hlob ua haujlwm ua cov pa roj carbon monoxide tseem ceeb, khaws cov pa roj carbon ntau rau lub sijhawm ntev.

3. Dab tsi yog ib co tib neeg-engineered txoj kev ntawm carbon sequestration?

Tib neeg-engineered txoj kev ntawm carbon sequestration muaj xws li technologies xws li carbon capture thiab cia (CCS), qhov twg CO2 emissions los ntawm industrial thiab zog-txog qhov chaw raug ntes thiab khaws cia nyob rau hauv av nyob rau hauv geological formations. Lwm txoj hauv kev yog bioenergy nrog carbon capture thiab cia (BECCS), uas ua ke biomass zog tsim nrog CCS.

4. Yuav ua li cas cov huab cua zoo cuam tshuam rau carbon sequestration?

Cov huab cua zoo, tshwj xeeb tshaj yog cov pa phem aerosol, tuaj yeem cuam tshuam tsis zoo rau cov pa roj carbon sequestration. Aerosols, emissions los ntawm kev ua ub no xws li commuting thiab hlawv ntawm fossil fuels los yog ntoo, yuav txo tau cov efficiency ntawm photosynthesis nyob rau hauv cov nroj tsuag. Los ntawm kev txhim kho huab cua zoo thiab txo cov pa phem, cov nroj tsuag muaj peev xwm nqus tau cov pa roj carbon dioxide thiab ua rau cov pa roj carbon sequestration tuaj yeem txhim kho.

Tau qhov twg los: Carnegie Institution for Science (https://carnegiescience.edu/)