Kev nkag siab tshiab rau Mars 'Evolutionary History thiab Muaj Peev Xwm rau Lub Neej

NASA's InSight lub hom phiaj rau Mars tau muab cov ntaub ntawv tshiab tshiab uas nthuav tawm cov ntsiab lus zoo siab txog lub ntiaj teb cov qauv sab hauv, ua rau pom lub teeb ntawm Mars 'evolutionary keeb kwm thiab nws lub peev xwm los txhawb txoj sia. Cov kev tshawb pom tsis ntev los no tau luam tawm hauv phau ntawv journal Nature qhia tias Mars tau qhwv hauv cov ntaub nplaum silicate "daim pam" uas nyob ib puag ncig nws lub hauv paus, muab cov ntsiab lus tseem ceeb txog lub ntiaj teb tsim thiab hloov pauv lub sijhawm.

Hauv kev soj ntsuam seismic ua los ntawm pab pawg neeg tshawb fawb thoob ntiaj teb, ib txheej nyias ntawm molten silicates tau pom ntawm Mars 'mantle thiab core. Cov txheej molten no qhia tau hais tias Mars 'core me me thiab ntom dua li qhov kev kwv yees yav dhau los, ua kom zoo dua nrog lwm cov ntaub ntawv geophysical thiab peb txoj kev nkag siab ntawm Martian meteorites. Nws ua zoo li "pam cua sov", tiv thaiv cov tub ntxhais los ntawm kev ua kom txias thiab tsom mus rau cov khoom siv hluav taws xob hluav taws xob.

Qhov tsis muaj ib qho chaw sib nqus nyob ib puag ncig Mars yog qhov txaus siab tshwj xeeb. Qhov tsis muaj kev tiv thaiv no ua rau lub ntiaj teb muaj kev cuam tshuam rau lub hnub ci cua hnyav, ua rau poob dej thiab ua rau lub neej tsis zoo. Qhov sib txawv sab hauv ntawm Mars thiab Lub Ntiaj Teb, suav nrog cov txheej molten no, tuaj yeem piav qhia vim li cas lub ntiaj teb muaj kev tiv thaiv magnetic teb uas Mars tsis muaj.

Raws li Henri Samuel, tus thawj coj ntawm cov ntaub ntawv tshawb fawb thiab tus kws tshawb fawb nrog Fabkis National Center for Scientific Research, cov txheej molten muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau Mars's magnetic teb tiam. Cov peev txheej sab nraud, xws li muaj zog cuam tshuam los yog lub zog tseem ceeb uas cuam tshuam los ntawm kev cuam tshuam nrog cov hnub qub qub, yuav yog qhov tsim nyog rau kev tsim magnetic teb nyob rau hauv Mars' keeb kwm thaum ntxov.

Pab pawg cov kev tshawb pom txhawb txoj kev xav tias Mars yog ib zaug dej hiav txwv molten ntawm magma uas tom qab crystallized, tawm hauv qab ib txheej ntawm silicate yaj enriched nyob rau hauv hlau thiab radioactive ntsiab nyob rau hauv lub hauv paus ntawm nws mantle. Lub xub ntiag ntawm cov khaubncaws sab nraud povtseg muaj qhov tshwm sim tseem ceeb rau peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb evolution, suav nrog yuav ua li cas sib nqus teb tau tsim thiab txhawb nqa, lub ntiaj teb txias npaum li cas rau lub sijhawm, thiab qhov kev hloov pauv ntawm lawv sab hauv hloov li cas.

Thaum NASA's InSight lub hom phiaj tau ua tiav thaum Lub Kaum Ob Hlis 2022, kev tshuaj xyuas ntawm cov ntaub ntawv khaws cia tau txuas ntxiv. Raws li cov kws tshawb fawb zoo li Vedran Lekic, tus kws sau ntawv ntawm daim ntawv thiab tus xibfwb ntawm geology ntawm University of Maryland, rov tshuaj xyuas cov qauv ua ntej ntawm Mars cov qauv siv seismology, lawv txuas ntxiv nthuav tawm cov kev pom tshiab. Cov kev tshawb pom no yuav tsis tsuas yog txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm Mars tab sis kuj tseem txhawb nqa txoj haujlwm yav tom ntej rau lwm lub cev xilethi-aus zoo li lub hli thiab Venus.

FAQ

1. Lub hom phiaj InSight nrhiav tau dab tsi txog Mars?

Lub hom phiaj InSight tau qhia txog qhov muaj cov txheej txheem silicate molten qhwv ncig Mars 'core, muab kev nkag siab rau lub ntiaj teb kev tsim thiab kev hloov pauv.

2. Vim li cas lub molten txheej tseem ceeb?

Cov txheej molten ua zoo li "pam cua sov", tiv thaiv cov tub ntxhais los ntawm kev ua kom txias thiab tsom mus rau cov khoom siv hluav taws xob tsim hluav taws xob. Nws lub xub ntiag pab piav qhia yog vim li cas Mars tsis muaj qhov chaw sib nqus ua haujlwm.

3. Dab tsi cuam tshuam rau qhov tsis muaj qhov sib nqus ntawm Mars?

Yog tsis muaj kev tiv thaiv magnetic teb, Mars muaj kev cuam tshuam rau lub hnub ci cua hnyav, ua rau poob dej thiab ua rau nws nyob tsis taus.

4. Dab tsi ua rau muaj qhov sib txawv ntawm lub ntiaj teb thiab Mars?

Cov qauv sab hauv ntawm Mars, suav nrog txheej txheej molten, qhia tias lwm qhov chaw xws li muaj zog cuam tshuam lossis kev cuam tshuam nrog cov satellites thaum ub tuaj yeem ua lub luag haujlwm hauv lub ntiaj teb kev sib nqus teb.

5. Cov kev tshawb pom no ua rau peb paub txog kev hloov pauv ntawm lub ntiaj teb li cas?

Kev nkag siab txog qhov muaj cov txheej txheem molten thiab nws qhov cuam tshuam rau kev tsim cov hlau nplaum sib nqus muab kev nkag siab txog yuav ua li cas cov ntiaj chaw txias nyob rau lub sijhawm thiab yuav ua li cas lawv cov kev hloov pauv sab hauv.

Qhov chaw:

Xwm: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06601-8