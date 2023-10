Xov tooj cua 8 billion-xyoo-laus tawg tuaj yeem pab daws qhov tsis meej ntawm lub ntiaj teb qhov ploj lawm

Cov kws tshawb fawb tau ua qhov tseem ceeb hauv kev nkag siab txog qhov tsis meej ntawm lub qab ntuj khwb qhov teeb meem uas ploj lawm. Ib qho 8 billion-xyoo-laus Fast Radio Burst (FRB), qhov qub tshaj plaws thiab nyob deb tshaj puas tau pom, pib los ntawm kev sib tsoo galaxies. Qhov FRB no, xaiv FRB 20220610A, tau kuaj pom los ntawm Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) hauv Western Australia.

FRBs yog luv luv ntawm xov tooj cua nthwv dej uas kav ntev li milliseconds, nrog rau lawv cov keeb kwm tseem tsis tau paub. Txawm li cas los xij, cov ntaub ntawv no-tawg FRB, los ntawm kev sib koom ua ke ntawm galaxies, tuaj yeem pab ua kom pom lub hauv paus ntawm cov tawg tsis meej. Qhov tawg tso tawm ntau lub zog hauv milliseconds raws li lub hnub tsim hauv 30 xyoo.

Cov teeb meem uas ploj lawm hauv lub qab ntuj khwb hais txog qhov tseeb tias ib nrab ntawm qhov xav tau qhov teeb meem tsis tuaj yeem kuaj pom. Qhov teeb meem uas ploj lawm no, tsim los ntawm atoms hu ua baryons, tsis yog teeb meem tsaus ntuj tab sis qhov "zoo tib yam" teeb meem uas tau faib me me ntawm cov galaxies. Cov txheej txheem tam sim no tsis muaj txiaj ntsig ntawm kev txheeb xyuas qhov teeb meem no vim nws yog qhov sib txawv thiab kub heev.

Cov kws tshawb fawb, suav nrog yav dhau los Australian astronomer Jean-Pierre 'J-P' Macquart, tau tshawb nrhiav kev siv FRBs los ua ib qho cuab yeej los tshawb xyuas qhov teeb meem no. Raws li FRBs taug kev hla qhov deb heev, lawv cov hluav taws xob tawg yog tawg los ntawm qhov tsis muaj teeb meem. Qhov kev sib cais no tso cai rau cov kws tshawb fawb los ntsuas qhov ntom ntawm lub ntiaj teb thiab nrhiav cov teeb meem baryonic uas ploj lawm.

Pab pawg tshawb fawb tau lees paub qhov kev sib raug zoo ntawm Macquart, uas qhia tau hais tias qhov deb ntawm FRB yog, qhov ntau diffuse gas nws nthuav tawm ntawm galaxies. Nrog ib ncig ntawm 50 FRBs tam sim no taug qab rov qab mus rau lawv qhov chaw, cov kws tshawb fawb xav tias ntau txhiab tus yuav raug kuaj pom yav tom ntej. Tom ntej no Square Kilometer Array (SKA) telescopes hauv Australia thiab South America, nrog rau Lub Koob Yees Duab Loj Loj (ELT) hauv Chile, yuav muab kev nkag siab ntxiv rau hauv keeb kwm ntawm FRBs thiab cov qauv ntawm lub ntiaj teb.

Kev tshawb fawb los ntawm pab pawg ASKAP tau luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal Science, qhia txog lub peev xwm ntawm FRBs hauv kev nkag siab txog qhov ploj lawm thiab lub ntiaj teb muaj pes tsawg leeg.

Qhov chaw:

- Science journal article (tsis txuas)

- ASKAP pab pawg tshawb fawb