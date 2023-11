Lub Discovery ntawm Jörmungandr walhallaensis Unlocks Secrets ntawm Ancient Marine Lizards

Ib qho kev tshawb pom nyob rau hauv North Dakota tau tso lub teeb ntawm kev hloov pauv ntawm cov nab qa dej thaum ub thiab muab kev pom zoo rau Cretaceous North America cov keeb kwm geology. Tsis ntev los no tau txheeb xyuas thiab npe hu ua Jörmungandr walhallaensis, hom tshiab ntawm mosasaur, ib tug loj carnivorous aquatic lizard, ua raws li kev hloov pauv ntawm ob lub npe nrov mosasaurs. Cov pob txha pob txha, pom nyob ze ntawm Walhalla, North Dakota, tau nthuav tawm cov ntsiab lus nthuav dav txog mosasaurs cov dej hloov pauv thiab kab mob.

Jörmungandr walhallaensis, ntsuas lub colossal 24 feet ntev, roamed dej hiav txwv kwv yees li 80 lab xyoo dhau los. Cov tsiaj no qhia txog cov yam ntxwv uas txuas qhov sib txawv ntawm ntau qhov qub qub thiab cov mosasaurs siab heev. Cov kws tshawb fawb tau kos cov kev sib piv, piv cov tsos ntawm Jörmungandr mus rau Komodo zaj nrog flippers, hais txog nws cov yam ntxwv tshwj xeeb.

Thawj mosasaur tau tshawb pom ntau dua ob puas xyoo dhau los, predating lo lus "dinosaur." Txawm li cas los xij, ntau cov lus nug nyob ib puag ncig cov dej hiav txwv ancient no tseem tsis tau teb. Ib qho tshwj xeeb tshaj plaws yog qhov kev hloov pauv ntawm flippers thiab kev hloov mus rau kev ua neej nyob hauv dej. Cov kws tshawb fawb xav tias qhov no tshwm sim tsawg kawg peb zaug, tej zaum ntau dua. Lwm lo lus nug hais txog lawv txoj kev sib raug zoo los saib xyuas lizards thiab nab. Unraveling cov evolutionary kev sib txuas ntawm ntau pawg ntawm mosasaurs yog ib qho kev sib tw tsis tu ncua, thiab kev txheeb xyuas ntawm Jörmungandr walhallaensis txhawb nqa lwm qhov tseem ceeb rau daim duab dav dav.

Cov fossilized seem ntawm hom mosasaur tshiab no tau pom hauv xyoo 2015 thaum lub sijhawm khawb hauv North Dakota sab hnub tuaj. Qhov kev tshawb pom muaj ze li ntawm pob txha taub hau, lub puab tsaig, lub ncauj tsev menyuam qaum, thiab ob peb lub vertebrae. Kev soj ntsuam ntxaws thiab kev soj ntsuam saum npoo tau nthuav tawm cov mosaic ntawm cov yam ntxwv zoo ib yam li Clidastes, ib qho me me thiab ntau dua qub mosasaur, thiab Mosasaurus, ib tug tsiaj loj heev uas ncav cuag qhov ntev ntawm ze li 50 taw thiab cohabitated nrog Tyrannosaurus rex. Kev kwv yees qhia Jörmungandr walhallaensis mus txog qhov ntev ntawm ib ncig ntawm 24 ko taw. Ntxiv nrog rau cov flippers thiab tus Tsov tus tw zoo li shark, nws muaj qhov txawv "pob muag npau taws" tshwm sim los ntawm cov pob txha ntawm nws pob txha taub hau thiab tus Tsov tus tw me ntsis luv dua piv rau nws lub cev.

Qhov kev tshawb pom ntawm Jörmungandr walhallaensis muab qhov tseem ceeb evolutionary insights thiab pab txhawb rau peb to taub txog lub sij hawm geology nyob rau hauv uas cov creatures muaj. Clint Boyd, tus kws sau ntawv thiab tus neeg sawv cev los ntawm North Dakota Geological Survey, piav qhia tias kev nthuav peb txoj kev paub txog thaj chaw thiab lub sijhawm ntawm lub cev yuav ua rau peb nkag siab txog cov tsiaj reptiles zoo kawg li no.

Nrog rau txhua qhov kev tshawb pom tshiab, peb txav ze dua los nkag siab txog ntau hom ntawv thiab kev sib raug zoo ntawm mosasaurs. Jörmungandr walhallaensis tuav ib qho chaw tshwj xeeb hauv cov lus piav qhia no, qhib cov lus zais zais zais hauv dej hiav txwv thaum ub thiab ua rau muaj kev xav paub txog kev tshawb fawb.

