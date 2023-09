Kev Tshawb Nrhiav Tshiab: Lub Qhov Me Me Me Me Me Lub Hnub Qub Zoo Li Lub Hnub Qub hauv Galaxy Nyob ze

University of Leicester astronomers tau ua qhov kev tshawb pom ntawm lub hnub qub zoo ib yam li peb lub hnub tau maj mam noj los ntawm lub qhov dub me me. Lub hnub qub, lub npe hu ua Swift J0230, nyob rau hauv lub ze galaxy 2MASX J02301709 + 2836050, kwv yees li 500 lab lub teeb xyoo deb ntawm Milky Way. Qhov kev tshawb pom no muab "qhov txuas uas ploj lawm" hauv peb txoj kev nkag siab ntawm qhov dub thiab lawv qhov cuam tshuam ntawm lub hnub qub orbiting.

Cov kws tshawb fawb hnub qub tau tshawb pom lub hnub qub los ntawm lub teeb ci X-ray los ntawm qhov chaw ntawm lub galaxy siv lub cuab yeej tshiab tsim rau Neil Gehrels Swift Observatory. Cov kev soj ntsuam ntxiv tau qhia tias Swift J0230 yuav ci ntsa iab rau 7-10 hnub ua ntej hloov pauv sai sai, rov ua lub voj voog no txhua 25 hnub.

Qhov kev coj cwj pwm no poob ntawm ob hom kev tawm tsam feem ntau cuam tshuam nrog kev sib cuam tshuam ntawm lub qhov dub: quasi-periodic eruptions thiab periodic nuclear transients. Swift J0230's emissions tshwm sim tsis tu ncua, qhia tias nws txuas qhov sib txawv ntawm ob hom kev tawm tsam.

Raws li cov qauv tsim los rau cov xwm txheej zoo sib xws, cov kws tshawb fawb tau txiav txim siab tias Swift J0230 sawv cev rau lub hnub qub zoo ib yam li peb lub hnub orbiting lub qhov dub loj ntawm qhov nruab nrab ntawm nws lub galaxy. Raws li lub hnub qub lub orbit coj nws los ze rau lub qhov dub qhov hnyav gravitational rub, cov khoom sib npaug rau peb lub ntiaj teb yog rub los ntawm lub hnub qub cua thiab cua sov thaum nws poob rau hauv lub qhov dub. Cov txheej txheem no tso tawm ib qho tseem ceeb ntawm X-rays.

Tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb no, Dr. Phil Evans, tau hais tias qhov no yog thawj qhov kev soj ntsuam ntawm lub hnub zoo li lub hnub qub uas tau rov ua dua thiab siv los ntawm lub qhov dub qis. Qhov kev tshawb pom ntawm cov xwm txheej "rov ua dua, ib nrab tidal cuam tshuam" muab kev nkag siab zoo rau cov hom khoom cuam tshuam thiab lawv qhov zaus.

Cov kws tshawb fawb kwv yees tias qhov dub lub luag hauj lwm rau devouring Swift J0230 yog nyob nruab nrab ntawm 10,000 txog 100,000 npaug ntawm peb lub hnub, uas yog me me piv rau supermassive black qhov feem ntau pom nyob rau hauv nruab nrab ntawm galaxies. Txoj kev tshawb no qhia txog lub peev xwm rau kev nthuav tawm ntau yam khoom xws li Swift J0230 siv cov cuab yeej tshawb pom tshiab.

Zuag qhia tag nrho, qhov kev tshawb pom tshiab no ua rau peb nkag siab txog kev sib cuam tshuam ntawm lub qhov dub thiab cov hnub qub orbiting, ua rau lub teeb pom kev zoo ntawm lub hnub qub kev puas tsuaj los ntawm cov qhov dub tsawg.

