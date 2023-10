Floating astronauts qeeb Spacewalk Vim Coolant Leak ntawm Chaw Nres Nkoj Thoob Ntiaj Teb

By

Lub sijhawm teem caij taug kev mus rau ob tus neeg caij dav hlau nyob ntawm Chaw Nres Tsheb Thoob Ntiaj Teb (ISS) tau ncua sijhawm vim muaj cov dej txias tawm sab nraum ISS. NASA astronaut Loral O'Hara thiab European Space Agency astronaut Andreas Mogensen tau teem caij taug kev mus rau qhov chaw, tab sis qhov xau tau ua rau NASA hloov lub sijhawm, nrog rau kev taug kev mus rau qhov chaw tam sim no rau xyoo tom ntej.

Cov dej xau dej txias tau pib los ntawm lub tshuab hluav taws xob thaub qab ntawm ISS's Nauka multipurpose laboratory module, uas tau pib xau thiab nres ua haujlwm thaum Lub Kaum Hli 6th. NASA cov kws ua haujlwm tam sim no tab tom ntsuas qhov xwm txheej thiab tab tom ua haujlwm los tshuaj xyuas cov dej txias. Thaum lub coolant tsis muaj tshuaj lom los yog muaj kev phom sij rau cov neeg coob, cov kws tshaj lij tab tom tham txog txoj hauv kev los tiv thaiv cov kab me me ntawm cov tshuaj nkag mus rau hauv cov tshuab thiab ua rau cov khoom siv degradation dhau sijhawm.

Ntxiv nrog rau qhov ncua sij hawm ntawm kev taug kev mus rau qhov chaw, cov dej xau dej kuj tseem cuam tshuam rau lwm qhov kev taug kev uas yuav los tom ntej uas cuam tshuam nrog O'Hara thiab NASA astronaut Jasmin Moghbeli. Qhov chaw taug kev no, tau teem sijhawm rau Lub Kaum Hli 30th, tshwj xeeb tshaj yog qhov tseem ceeb vim nws yuav yog txhua tus poj niam taug kev, tsuas yog thib plaub hauv keeb kwm.

Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm kev ncua ncua kev taug kev yog txhawm rau khaws cov kab mob sab nraud ISS ua ib feem ntawm kev sim. O'Hara thiab Mogensen yuav ua Spacewalk 90 tom qab lub xyoo no kom ua tiav txoj haujlwm no. Ua ntej ntawd, lawv tseem yuav koom nrog kev tshem tawm cov khoom siv hluav taws xob thiab hloov cov khoom siv hnub ci array sab nraud ntawm ISS thaum lub sijhawm rov teem sijhawm taug kev.

Zuag qhia tag nrho, thaum lub qhov dej txias tau ua rau muaj kev cuam tshuam rau lub sijhawm, ISS cov neeg ua haujlwm thiab NASA cov kws ua haujlwm tau mob siab rau los daws qhov xwm txheej thiab ua kom muaj kev nyab xeeb thiab ua haujlwm ntawm qhov chaw nres tsheb.

Qhov chaw: NASA