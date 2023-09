Ntau yam tshuaj tua kab pom nyob rau hauv paj ntoos ntawm ntau yam muv, kev tshawb fawb qhia

By

Kev tshawb fawb tshiab ua los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm Trinity College Dublin thiab Dublin City University tau ua rau muaj kev txhawj xeeb txog kev nthuav tawm ntau hom muv rau ntau yam tshuaj tua kab hauv tebchaws Ireland. Txoj kev tshawb no tau soj ntsuam cov tshuaj tua kab hauv cov qoob loo qoob loo ntawm 12 qhov chaw hauv tebchaws Ireland, nrog rau cov paj ntoos sau los ntawm cov muv muv thiab bumblebees los ntawm tib qhov chaw.

Cov txiaj ntsig ntawm txoj kev tshawb fawb qhia tau hais tias ntau hom muv yuav raug sib txawv ntawm cov tshuaj tua kab, qhia tias kev ntsuam xyuas cov tshuaj tua kab muaj feem xyuam rau cov muv muv yuav tsis raug cuam tshuam txog kev pheej hmoo rau lwm hom muv. Cov kws tshawb fawb tau pom tias cov paj paj noob hlis muaj kab mob fungicides, zib mu pollen feem ntau kis kab mob fungicides, thiab paj ntoos paj ntoos feem ntau kis nrog cov tshuaj tua kab neonicotinoid. Qhov ntau tshaj ntawm cov tebchaw thiab feem ntau cov tshuaj tua kab tau pom nyob rau hauv bumble muv pollen.

Cov kev tshawb pom no ua rau muaj kev txhawj xeeb txog kev nthuav dav ntawm muv rau ntau yam tshuaj tua kab. Txoj kev tshawb no tseem qhia txog qhov muaj peev xwm toxicity ntawm kev sib xyaw tshuaj tua kab thiab fungicides, raws li kev tshawb fawb yav dhau los tau pom tias kev sib xyaw ua ke yuav muaj tshuaj lom ntau dua li txhua pawg ib leeg.

Elena Zioga, thawj tus kws sau ntawv ntawm txoj kev tshawb no, tau hais txog kev txhawj xeeb txog qhov sib txawv ntawm cov muv hom thiab muaj cov neonicotinoids nyob rau hauv bumble muv pollen thaum lawv tsis siv rau cov qauv ua teb. Qhov no qhia tau hais tias cov neonicotinoids tseem nyob hauv cov npoo teb lossis cov muv khaws cov paj ntoos uas muaj kab mob los ntawm dhau ntawm cov qauv ua teb. Txoj kev tshawb no kuj tau qhia tias kev tshawb nrhiav neonicotinoid nce ntxiv nrog rau cov nroj tsuag qus hauv cov paj ntoos paj ntoos.

Qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no yog qhov tseem ceeb vim tias muv ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev pabcuam pollination thiab txhawb kev noj qab haus huv ecosystem. Qhov sib txawv ntawm cov muv hom qhia tau hais tias siv zib mu muv raws li kev siv rau kev nkag siab txog tshuaj tua kab yuav tsis muab ib daim duab tiav.

Kev tshawb nrhiav ntxiv yog xav tau kom nkag siab txog qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb pom no thiab tshawb nrhiav qhov cuam tshuam ntawm kev siv tshuaj tua kab rau ntau hom muv.

Source: Science of The Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.166214