Webb Space Telescope Saib Quartz Nanocrystals hauv Atmosphere ntawm Exoplanet WASP-17 b

Cov kws tshawb fawb siv NASA's James Webb Space Telescope tau ua qhov kev tshawb pom zoo siab hauv huab cua siab ntawm exoplanet WASP-17 b. Thawj thawj zaug, cov pov thawj ntawm quartz nanocrystals, nyob rau hauv daim ntawv ntawm silica hais, tau raug kuaj pom nyob rau hauv ib tug exoplanet cua. Qhov kev soj ntsuam tseem ceeb no tau ua tiav nrog MIRI (Webb's Mid-Infrared Instrument).

WASP-17 b, tseem hu ua Ditsö̀, yog cov pa roj kub loj nyob ze li ntawm 1,300 lub teeb xyoo deb ntawm lub ntiaj teb nyob rau hauv lub hnub qub Scorpius. Nws orbits nws lub hnub qub nyob rau hauv ib tug incredibly ze ze ze, ua kom tiav ib tug tag nrho Circuit Court nyob rau hauv tsuas yog 3.7 ntiaj teb-hnub. Nrog rau qhov ntim ntau dua xya npaug ntawm Jupiter thiab qhov loj dua li ib nrab ntawm Jupiter, WASP-17 b yog lub ntiaj teb loj heev thiab puffy. Nws cov huab cua txuas ntxiv thiab lub sijhawm luv luv ua rau nws yog tus neeg sib tw zoo tshaj plaws rau kev soj ntsuam siv kev sib kis spectroscopy.

Siv MIRI's low-resolution spectrograph, cov kws tshawb fawb tau sau ntau dua 1,275 kev ntsuas thaum lub sij hawm hloov ntawm WASP-17 b, ua ntej, thaum, thiab tom qab qhov tshwm sim. Qhov kev hloov ntawm qhov ci ntawm 28 wavelength-bands ntawm nruab nrab-infrared lub teeb tau ntsuas, tso cai rau cov astronomers los xam cov teeb pom kev los ntawm lub ntiaj teb qhov chaw. Qhov tshwm sim kis tau tus mob spectrum qhia ib tug meej feature nyob ib ncig ntawm 8.6 microns, qhia pom muaj silica hais nyob rau hauv cov huab.

Qhov no tau cim thawj qhov kev txheeb xyuas ntawm SiO2 nyob rau hauv ib qho exoplanet thiab thawj qhov kev txheeb xyuas ntawm ib hom huab cua tshwj xeeb hauv kev hloov pauv ntawm exoplanet. Kev tshawb pom ntawm quartz nanocrystals muab kev nkag siab zoo rau hauv qhov muaj pes tsawg leeg ntawm exoplanet atmospheres thiab lawv cov qauv huab cua.

James Webb Space Telescope, nrog nws qhov kev nkag siab zoo dua thiab muaj peev xwm los ntsuas qhov cuam tshuam me me los ntawm kev nyob deb, tab tom qhib qhov rooj tshiab hauv peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb nyob deb. Qhov kev tshawb pom no qhia txog lub peev xwm ntawm Webb cov cuab yeej thiab ua txoj hauv kev rau kev tshawb nrhiav ntxiv ntawm exoplanet atmospheres.

