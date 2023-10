Nobel nqi zog hauv Chemistry 2023: Kev Tshawb Fawb thiab Kev Sib Sau ntawm Quantum Dots

By

Lub 2023 Nobel nqi zog hauv Chemistry tau muab tsub rau peb tus kws tshawb fawb rau lawv txoj haujlwm tseem ceeb ntawm kev tshawb pom thiab kev sib txuas ntawm quantum dots. Cov khoom ntawm cov nanoparticles, uas emit lub teeb ntawm txawv wavelengths nyob ntawm seb lawv loj, tau unraveled los ntawm lub cev chemist Louis Brus. Hauv kev sib tham tsis ntev los no nrog The Conversation Weekly podcast, Brus tham txog nws qhov kev tshawb pom tsis tseeb thiab qhov cuam tshuam tom qab ntawm quantum dots.

Ua haujlwm ntawm Bell Labs hauv xyoo 1980s, Brus stumbled raws li quantum dots thaum kawm txog kev daws teeb meem ntawm semiconductor hais hu ua colloids. Los ntawm kev coj cov lasers ntawm cov colloids, nws pom tias cov xim emission tsis sib xws. Qhov no coj nws mus tshawb nrhiav cov kev hloov pauv tshwj xeeb hauv cov spectrum thiab cov khoom ntawm cov khoom lawv tus kheej thaum lawv loj me me.

Quantum dots yog nanocrystals uas nqus lub teeb thiab rov tso nws ntawm qhov sib txawv wavelength nyob ntawm lawv qhov loj. Txawm hais tias lawv me dua lub wavelength ntawm cov teeb pom kev zoo thiab tsis tuaj yeem pom nyob rau hauv lub tshuab ntsuas qhov muag, lawv tuaj yeem pom tau siv cov tshuab ntsuas tshwj xeeb xws li electron microscopes. Txhawm rau ua kom pom lawv, ci ntsa iab iav flasks nrog cov kev daws teeb meem uas muaj qhov sib txawv quantum dots tuaj yeem siv.

Interestingly, Brus tsis paub txog yav dhau los kev soj ntsuam ntawm quantum dots ua los ntawm Lavxias teb sab kws tshawb fawb Alexei Ekimov. Vim yog Tsov Rog Txias, Ekimov txoj kev tshawb fawb tau luam tawm tsuas yog hauv Lavxias thiab nws tsis tuaj yeem mus rau sab hnub poob los tham txog nws qhov kev tshawb pom. Nws tsuas yog tom qab lub sijhawm nrhiav tau ntawm Ekimov cov khoom hauv cov ntaub ntawv thev naus laus zis uas Brus ncav cuag nws thiab lawv thiaj li tau ntsib thaum lub sijhawm Glasnost nyob rau xyoo 1980s.

Kev tsim khoom thiab kev ruaj ntseg ntawm quantum dots ua rau muaj kev sib tw thawj zaug, tab sis Moungi Bawendi, lwm tus neeg tau txais txiaj ntsig ntawm Nobel nqi zog, tau hais txog qhov teeb meem no hauv xyoo 1990. Txij thaum ntawd los, quantum dots tau pom daim ntawv thov nyob rau hauv ntau qhov chaw, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv biological imaging. Lawv tau siv los ntawm biochemists los qhia cov hlwb thiab cov kabmob los ntawm kev txuas lawv mus rau lwm cov molecules. Tsis tas li ntawd, lawv tau ua haujlwm tseem ceeb hauv kev kuaj mob qog nqaij hlav thiab kev taw qhia kev phais.

Kev tshawb pom thiab kev sib txuas ntawm quantum dots tau ua rau txoj hauv kev rau ntau yam kev nce qib hauv kev tshawb fawb thiab thev naus laus zis. Kev tshawb nrhiav ntawm lawv daim ntawv thov txuas ntxiv mus daws qhov muaj peev xwm tshiab rau cov nanoparticles zoo kawg li no.

Tau qhov twg los: The Conversation Weekly podcast