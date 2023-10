Asteroid Bennu Samples nthuav qhia cov lus qhia txog keeb kwm ntawm lub neej

By

Asteroid Bennu cov qauv sau los ntawm xibfwb Michelle Thompson los ntawm Purdue University tau tuaj txog hauv ntiaj teb, muab kev pom zoo rau kev tsim lub hnub ci. Cov qauv no, piav raws li lub sij hawm capsules, muab ib lub ntsej muag rau hauv lub hauv paus ntawm lub neej tshaj plaub thiab ib nrab billion xyoo dhau los.

Cov pa roj carbon nplua nuj thiab pristine xwm ntawm cov fragments no ua rau lawv invaluable nyob rau hauv kev nkag siab txog lub tsev blocks ntawm lub neej thiab yuav ua li cas nws tshwm sim nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Cov qauv no, tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm lub ntiaj teb huab cua, muab lub sijhawm tshwj xeeb los kawm txog cov pa roj carbon molecules tseem ceeb rau kev hloov pauv ntawm lub neej.

Qhov tseem ceeb ntawm lub luag haujlwm no yog nyob rau hauv qhov tsis muaj qhov tsis zoo ntawm cov ntaub ntawv, tsis muaj kev sib kis hauv av. Nws cia siab tias yuav muab kev nkag siab tsis tau pom dua rau cov lus nug nyob ib puag ncig lub hauv paus ntawm lub neej hauv ntiaj teb.

Xib fwb Thompson, hauv kev xam phaj nrog CBC Xov Xwm, qhia nws txoj kev zoo siab rau yav tom ntej, hais tias txoj haujlwm no qhib qhov rooj rau ntau lub sijhawm. Cov khoom siv tsawg uas tau sau los ntawm Bennu muaj peev xwm lees paub cov kev xav uas twb muaj lawm thiab muab kev tshwm sim tshiab.

Qhov kev xam phaj kuj tseem qhia txog tus xibfwb Thompson txoj kev txhawb siab taug kev los ntawm ib lub nroog me me nyob rau sab qab teb Ontario rau nws txoj haujlwm tam sim no hauv kev tshawb fawb ntiaj teb. Nws hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev nrhiav kev cob qhia thiab kev taw qhia rau cov kws tshawb fawb uas xav tau.

Cov qauv sau los ntawm Bennu tsis yog tsuas yog kev tshawb fawb tseem ceeb xwb tab sis kuj tseem muaj peev xwm loj heev rau pej xeem kev nthuav qhia thiab kev kawm. Cov qauv ntawm cov qauv yuav raug xa mus rau cov tsev kawm ntawv xws li Smithsonian Institution, Space Center Houston, thiab University of Arizona.

NASA OSIRIS-REx lub hom phiaj, uas tau xa rov qab cov qauv keeb kwm no, yog qhov tseem ceeb hauv peb txoj kev nkag siab ntawm cosmos. Nrog rau kev txaus siab thiab mob siab rau ntawm cov kws tshawb fawb xws li xibfwb Thompson, peb tuaj yeem cia siab tias yuav tshawb pom ntxiv thiab nkag siab tob txog peb qhov chaw hauv ntiaj teb.

Cov Ntsiab Lus:

Asteroid Bennu: Ib lub hnub qub 4.5-billion-xyoo-laus asteroid uas muab kev pom zoo rau kev tsim lub hnub ci.

Ib lub hnub qub 4.5-billion-xyoo-laus asteroid uas muab kev pom zoo rau kev tsim lub hnub ci. Cov pa roj carbon molecules: Cov ntsiab lus tseem ceeb uas ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev hloov pauv ntawm lub neej hauv ntiaj teb.

Cov ntsiab lus tseem ceeb uas ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev hloov pauv ntawm lub neej hauv ntiaj teb. Terrestrial contamination: Kev kis kab mob los ntawm lub ntiaj teb ib puag ncig, uas tuaj yeem hloov cov qauv ntawm cov qauv.

Kev kis kab mob los ntawm lub ntiaj teb ib puag ncig, uas tuaj yeem hloov cov qauv ntawm cov qauv. OSIRIS-REx mission: NASA lub hom phiaj tsom rau kev kawm lub hnub qub Bennu thiab sau cov qauv rau kev tshawb fawb tshawb fawb.

