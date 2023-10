Txoj kev tshawb fawb tshiab nthuav tawm lub luag haujlwm ntawm streamers thiab filaments hauv lub hnub qub tsim

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm Max Planck lub koom haum rau Extraterrestrial Physics ua rau pom lub luag haujlwm ntawm streamers thiab filaments hauv cov txheej txheem ntawm lub hnub qub. Yav dhau los, nws tau ntseeg tias cov hnub qub tsim tsuas yog nyob rau hauv molecular huab. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb no qhia tau hais tias cov kwj dej thiab cov filaments nthuav tawm sab hauv ntawm huab cua molecular kuj ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev muab cov pa tshiab los txhawb cov protostars loj hlob.

Cov txheej txheem ntawm lub hnub qub yug pib nrog cov huab cua molecular, qhov twg cov ntaub ntawv pib los ntawm kev nyiam nyob rau hauv ib cheeb tsam. Raws li huab cua sib cog lus vim nws tus kheej lub ntiajteb txawj nqus, nws rub cov khoom siv ntau dua kom txog rau thaum qhov kub thiab txias ua kom siab txaus rau lub protostar tsim. Thaum kawg, nuclear fusion pib, thiab lub hnub qub yug. Tag nrho cov txheej txheem no yuav siv ntau lab xyoo thiab muaj ntau yam xws li magnetic teb.

Txoj kev tshawb no tsom mus rau lub hnub qub hauv thaj av Barnard 5, siv telescopes thiab Atacama Loj Millimeter Array (ALMA) los tshuaj xyuas cov filaments thiab streamers. Pab pawg tau tshawb pom tias cov qauv no yog cov khoom siv rau cov pa roj tshiab los ntawm cov nebula loj dua rau hauv cov protostellar disk nyob ib puag ncig lub hnub qub tsim. Cov kev tshawb pom qhia tias cov txheej txheem tsim lub hnub qub yog ntau yam, nrog cov streamers ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev sib txuas cov khoom me me nrog cov huab cua niam txiv.

Tsis tas li ntawd, txoj kev tshawb fawb qhia txog qhov cuam tshuam rau kev tsim lub ntiaj teb. Planets tsim los ntawm cov khoom nyob rau hauv lub protostellar disk thiab yuav raug cuam tshuam los ntawm cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm cov roj tuaj. Cov streamers thiab filaments coj cov khoom siv pristine uas tsis tau cuam tshuam los ntawm qhov kub thiab txias hauv lub hnub qub yug crèche. Yog li ntawd, cov txheej txheem ntawm cov menyuam yug tshiab hauv thaj chaw xws li Barnard 5 yuav dais cov tshuaj ntiv tes ntawm cov khoom tuaj.

Qhov kev tshawb fawb no muab kev nkag siab zoo rau qhov nyuaj ntawm kev tsim lub hnub qub thiab hais txog kev sib cuam tshuam ntawm ntau qhov ntsuas hauv cov txheej txheem. Kev nkag siab txog lub luag haujlwm ntawm cov kwj dej thiab cov filaments hauv kev tsim lub hnub qub thiab lub ntiaj teb tsim yog qhov tseem ceeb rau kev nthuav tawm qhov tsis meej ntawm peb lub ntiaj teb.

Tau qhov twg los: Max Planck lub koom haum rau Extraterrestrial Physics & Astronomy & Astrophysics Journal