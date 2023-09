Cov pov thawj ntxov tshaj plaws ntawm Cov Ntoo Ntoo Crafted los ntawm Cov Tib Neeg Thaum Ntxov Pom Hauv Zambia

Cov kws tshawb fawb los ntawm University of Liverpool thiab Aberystwyth University tau tshawb pom zoo kawg li ntawm Kalambo Falls hauv Zambia. Raws li lawv txoj kev tshawb fawb luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Nature, cov kws tshawb fawb tau pom cov ntoo zoo khaws cia uas ntseeg tau tias muaj tsawg kawg yog 476,000 xyoo, ua rau muaj kev hloov pauv ntawm Homo sapiens. Cov ntoo nthuav tawm cov cuab yeej pob zeb txiav cov cim, qhia tias tib neeg thaum ntxov txhob txwm tshaj tawm thiab koom nrog ob lub cav loj los tsim cov qauv, muaj peev xwm ua lub platform lossis ib feem ntawm lub tsev.

Qhov kev tshawb pom no los ntawm Kalambo Falls sawv cev rau cov pov thawj ntxov tshaj plaws hauv ntiaj teb ntawm tib neeg txhob txwm ua cov cav ntoo kom haum ua ke. Cov txheej txheem kev ua haujlwm ntoo zoo nkauj no tawm tsam kev ntseeg uas muaj kev ntseeg siab tias tib neeg Hnub Nyoog Pob Zeb yog cov neeg tsis ncaj ncees. Xib fwb Larry Barham los ntawm University of Liverpool tau hais tias qhov kev tshawb pom no tau hloov pauv peb txoj kev nkag siab ntawm peb cov poj koob yawm txwv thaum ntxov. Nws hais ntxiv tias cov tib neeg no tsis yog tib neeg keeb kwm yav dhau los, tab sis lawv siv lawv txoj kev txawj ntse, kev xav, thiab kev txawj ntse los tsim ib yam dab tsi tshiab thiab tsis tau muaj dua.

Lub hnub nyoog ntawm cov khoom siv ntoo no tau txiav txim siab siv cov txheej txheem luminescence dating, uas ntsuas lub sijhawm kawg ntawm cov ntxhia hauv cov xuab zeb nyob ib puag ncig tau raug tshav ntuj. Luminescence dating tso cai rau cov kws tshawb fawb txog hnub tshawb pom los ntawm ntau lub sijhawm dhau los thiab ua ke ib daim duab meej ntawm tib neeg evolution. Lub chaw Kalambo Falls tau khawb hauv xyoo 1960, tab sis lub hnub nyoog ntawm cov ntoo tseem tsis paub meej txog tam sim no.

Kev tshawb fawb, ib feem ntawm Txoj Haujlwm Sib Nrauj Ntawm Tib Neeg, ua rau pom kev loj hlob ntawm tib neeg thev naus laus zis thaum lub Hnub Nyoog Pob Zeb. Qhov project, tau txais nyiaj los ntawm UK's Arts thiab Humanities Research Council, koom tes nrog National Heritage Conservation Commission, Livingstone Museum, Moto Moto Museum, thiab National Museum, Lusaka hauv Zambia. Xib Fwb Barham qhia kev zoo siab rau kev tshawb pom yav tom ntej ntawm Kalambo Falls qhov chaw, hais txog nws qhov tseem ceeb uas yog ib qho cuab yeej cuab tam tshwj xeeb rau Zambia.

Qhov kev tshawb fawb loj tshaj plaws no coj mus rau kev tsom mus rau qhov muaj tswv yim zoo tshaj plaws thiab kev txawj ntse ntawm peb cov poj koob yawm txwv tib neeg thaum ub, qhia tias lawv muaj ntau dua li kev ntseeg yav dhau los.

Qhov chaw:

- University of Liverpool

- Nature (Journal)