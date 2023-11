Kev nkag siab tshiab rau kev txhim kho kev kho dej khib nyiab los ntawm Organic Supramolecular Photocatalysts

By

Refractory organic pollutants muaj nyob rau hauv industrial thiab domestic dej khib nyiab kwj ua ib qho kev hem thawj rau ib puag ncig thiab tib neeg noj qab haus huv. Ua kom tiav kev tshem tawm cov kab mob no yog qhov tseem ceeb rau kev txhim kho cov dej zoo thiab txhawb kev vam meej. Cov txheej txheem oxidation Advanced (AOPs), tshwj xeeb tshaj yog heterogeneous AOPs, tau tshwm sim los ua cov lus cog tseg rau kev kho dej khib nyiab decentralized. Txawm li cas los xij, ib txwm AOPs feem ntau xav tau lub zog tawm tswv yim ntau dhau, ua kom muaj txiaj ntsig zoo dua lwm qhov tsim nyog.

Heterogeneous photocatalysis, siv cov organic semiconductors xws li g-C3N4, tau txais kev saib xyuas raws li lub tswv yim AOP ruaj khov vim nws yooj yim ntawm kev sib cais thiab kev siv hnub ci. Thaum siv dav siv inorganic photocatalysts pom muaj kev ruaj ntseg, lawv cov hnub ci tsis tshua muaj kev nqus ntau thiab tsis muaj peev xwm adsorption rau cov organic pollutants hamper tag nrho efficiency. Nyob rau hauv sib piv, organic semiconductors muab ncua-spectrum siv thiab zoo heev adsorption muaj peev xwm. Txawm li cas los xij, tiam ntawm kev sib txuas siab-zog Frenkel excitons cuam tshuam kev sib cais ntawm photogenerated electrons thiab qhov.

Txhawm rau kov yeej cov teeb meem no, ib pab neeg tshawb fawb coj los ntawm Prof. Yongfa Zhu los ntawm Tsinghua University tau ua qhov kev vam meej hauv cov organic photocatalysis rau cov pa phem degradation. Lawv tau tsim supramolecular thiab polymeric organic photocatalytic systems uas txhim khu kev siv lub teeb pom kev zoo los ntawm kev nthuav dav qhov nqus dej mus rau thaj tsam ze-infrared. Tsis tas li ntawd, lawv tau nthuav tawm lub luag haujlwm ntawm dipoles thiab crystalline kev txiav txim hauv kev hloov kho cov hluav taws xob ua haujlwm, ua kom muaj txiaj ntsig zoo ntawm kev tsiv teb tsaws chaw thiab txhim kho cov pa phem degradation.

Tsis tas li ntawd, pab pawg tau tshaj tawm txoj hauv kev tshiab rau kev ua kom muaj kuab paug siab ntawm cov kuab tshuaj organic, sib txuas hauv cov tiam H2O2 thiab Fenton cov tshuaj tiv thaiv hauv qab pom lub teeb. Qhov no synergistic system ua tiav high-flux mineralization tsis tas yuav tsum tau ntxiv oxidants, elevating cov pa phem mineralization tus nqi ntawm 30% mus rau ntau tshaj 90%.

Cov kev tshawb pom no, luam tawm nyob rau hauv Suav Journal of Catalysis, tsis yog tsuas yog pab txhawb rau kev siv cov dej photocatalytic tab sis kuj yog ib qho tseem ceeb siv rau cov kws tshawb fawb hauv daim teb no. Nrog rau kev ua kom zoo dua ntxiv thiab ua kom tiav, cov organic supramolecular photocatalysts tuav lub peev xwm zoo rau kev hloov kho cov dej khib nyiab thiab hais txog cov kev txwv ntawm cov txheej txheem ib txwm muaj.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

1. Dab tsi yog qhov nyuaj hauv kev kho cov dej khib nyiab?

Kev kho dej khib nyiab ntsib cov teeb meem cuam tshuam nrog kev tshem tawm cov khoom muaj kuab paug refractory organic, muaj peev xwm kho tau tsawg, thiab xav tau cov kev daws teeb meem zoo.

2. Dab tsi yog photocatalysis hauv kev kho dej khib nyiab?

Photocatalysis suav nrog kev siv cov catalyst kom nrawm cov tshuaj tiv thaiv tshuaj siv lub teeb ua lub zog. Hauv kev kho dej khib nyiab, photocatalysis tuaj yeem siv los degrade thiab mineralize organic pollutants.

3. Dab tsi yog supramolecular thiab polymeric organic photocatalysts?

Supramolecular thiab polymeric organic photocatalysts yog ib hom ntawm cov organic semiconductor uas tuaj yeem siv lub hnub ci zoo rau cov pa phem degradation. Cov photocatalysts no muaj kev siv ntev-spectrum thiab muaj peev xwm adsorption siab.

4. Ua li cas cov organic supramolecular photocatalysts txhim kho cov dej khib nyiab?

Organic supramolecular photocatalysts txhim khu kev kho dej khib nyiab los ntawm kev siv lub teeb kom zoo dua qub, txhim kho kev tsiv teb tsaws chaw, thiab ua tiav cov dej ntws tawm ntawm cov organic pollutants nyob rau hauv lub teeb pom kev.

5. Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb fawb los ntawm Prof. Yongfa Zhu pab neeg?

Prof. Yongfa Zhu pab pawg tau ua tiav qhov tseem ceeb hauv kev hais txog cov kev txwv ntawm cov txheej txheem kev kho dej khib nyiab. Lawv qhov kev tshawb pom tau ua rau muaj txiaj ntsig zoo rau kev siv cov dej photocatalytic kho thiab muab kev nkag siab zoo rau cov kws tshawb fawb hauv daim teb no.