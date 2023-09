Kev soj ntsuam tsis tshua muaj kub Plasma ntws nyob rau hauv Upper Atmosphere

Nyob ze ntawm lub ntiaj teb tus ncej, aurorae yog ib qho kev pom, pom cov yeeb yuj lub teeb qhia nyob rau hauv cov huab cua sab saud los ntawm kev sib cuam tshuam ntawm hnub ci cua thiab lub ntiaj teb magnetosphere. Txawm li cas los xij, ze rau ntawm txoj kab nruab nrab, qhov sib txawv atmospheric tshwm sim tuaj yeem tshwm sim: subaurral ion drifts (SAID).

SAID cov xwm txheej cuam tshuam nrog ceev ceev, sab hnub poob ntws ntawm cov ntshav plasma los ntawm ionosphere. Cov xwm txheej no tau cuam tshuam nrog cov qauv pom hauv lub ntuj, xws li ruaj khov auroral liab (SAR) arcs thiab muaj zog thermal emission velocity enhancement (STEVE). Feem ntau, SAID cov xwm txheej tshwm sim thaum tsaus ntuj thiab ib tag hmo, tab sis tau muaj qhov tshwm sim ntawm SAID ntws tom qab ib tag hmo.

Nyob rau hauv ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal of Geophysical Research: Space Physics, cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau 15 postmidnight SAID cov xwm txheej kuaj pom nyob ze South America xyoo 2013. Los ntawm kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv los ntawm ntau qhov chaw, suav nrog cov phiaj xwm satellite thiab kev ntsuas ntawm auroral kev ua ub no, lawv tshawb xyuas cov yam ntxwv thiab tsim ntawm cov xwm txheej tsis tshua muaj.

Cov kws tshawb fawb tau pom tias cov xwm txheej tom qab ib tag hmo SAID, zoo ib yam li cov xwm txheej yav tsaus ntuj, yog qhov tshwm sim ntawm kev sib cuam tshuam ntawm cov xwm txheej ionospheric thiab geomagnetic dynamics. Kev sib cuam tshuam muaj xws li kev tsim hluav taws xob teb thiab kev sib cuam tshuam yoj-particle, uas ua raws li qhov chaw tshav kub.

Cov kev tshawb pom no txhim kho kev nkag siab ntawm huab cua plasma dynamics thiab lawv lub peev xwm los cuam tshuam radar signals rau satellite nrhiav thiab lwm yam kev siv tseem ceeb. Kev tshawb fawb ntxiv nyob rau hauv cheeb tsam no tuaj yeem muab kev nkag siab zoo txog yuav ua li cas SAID cov xwm txheej thiab lawv cov xwm txheej cuam tshuam tuaj yeem cuam tshuam rau lub ntiaj teb huab cua.

Tau qhov twg los: Ildiko Horvath li al, Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) Tsim nyob rau hauv Postmidnight (1–4) Sib Nqus Lub Sijhawm Hauv Zos Hauv Lub Sijhawm 2013, Phau ntawv Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). PIB: 10.1029/2023JA031677