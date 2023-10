Cov Proteins 'Intrinsically Disordered Regions Ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv Gene Expression, Raws li Kev Tshawb Fawb Tshiab

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau ua los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm Princeton University, Dana-Farber Cancer Institute, thiab Washington University tau pom lub luag haujlwm tseem ceeb uas cov proteins 'intrinsically disordered regions (IDRs) ua si hauv chromatin kev cai thiab cov noob qhia. Yav dhau los, cov IDRs no tau xav tias muaj kev cuam tshuam tsawg dua nrog biomolecules piv rau cov ntaub qhwv cov protein. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb no qhia tias IDRs muaj kev sib cuam tshuam tshwj xeeb thiab tseem ceeb uas yog qhov tseem ceeb rau cov txheej txheem ntawm tes.

Cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau thaj tsam tsis sib haum xeeb ntawm tib neeg cBAF complex, ib pawg ntawm cov proteins hauv lub nucleus uas tswj cov qauv ntawm DNA hu ua chromatin, ua rau muaj kev qhia txog noob caj noob ces. Kev hloov pauv hauv IDRs ntawm cov protein complex no, uas nquag pom muaj nyob rau hauv kev mob qog noj ntshav thiab cov kab mob neurodevelopmental, cuam tshuam cov kev cai ntawm chromatin thiab noob qhia.

Txoj kev tshawb nrhiav pom tias IDRs tsim cov tee hu ua condensates, uas cais los ntawm cov kua dej nyob ib puag ncig. Cov condensates tso cai rau cov proteins thiab lwm yam biomolecules sib sau ua ke hauv cov chaw tshwj xeeb los ua cov haujlwm ntawm tes. Cov kev sib cuam tshuam tshwj xeeb uas tshwm sim hauv cov condensates yog qhov tseem ceeb rau kev ua haujlwm ntawm cBAF complex.

Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom tias txawm tias kev hloov pauv hloov maj mam hauv IDR cov kab ke ntawm cBAF complex tuaj yeem muaj txiaj ntsig zoo rau nws txoj haujlwm, ua rau muaj kev hloov pauv ntawm cov noob caj noob ces. Qhov kev pom no muab kev nkag siab zoo dua ntawm qhov kev hloov pauv no ua rau lub cev tsis ua haujlwm ntawm tes thiab qhib qhov muaj peev xwm rau cov tswv yim kho tshiab.

Zuag qhia tag nrho, txoj kev tshawb no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm IDRs hauv cov txheej txheem ntawm tes thiab lawv lub peev xwm ua lub hom phiaj rau kev kho mob. Cov kev tshawb pom muaj qhov cuam tshuam tsis yog rau kev hloov kho chromatin thiab gene qhia tab sis kuj rau kev nkag siab dav dua ntawm IDR protein sequences thiab lawv lub luag haujlwm hauv physiology thiab kab mob.

