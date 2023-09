Cov ntses Prehistoric muab kev pom rau hauv Evolution ntawm pob txha taub hau

Ib txoj kev tshawb fawb tshiab luam tawm hauv Nature tau qhia tias 455 lab-xyoo-laus fossil ntses, Eriptychius americanus, tau muab kev nkag siab tseem ceeb rau kev hloov pauv ntawm pob txha taub hau. Cov kws tshawb fawb los ntawm University of Birmingham, Naturalis Biodiversity Center, thiab Lub Tsev Keeb Kwm Keeb Kwm Ntuj tau siv kev suav tomography los tsim cov ncauj lus kom ntxaws 3D sawv cev ntawm tus ntses pob txha taub hau. Qhov no yog thawj zaug uas qhov kev tsim kho tshiab tau ua tiav ntawm cov qauv no, uas tau sau rau xyoo 1940s thiab nyob hauv Field Museum of Natural History.

Txoj kev tshawb nrhiav pom tias Eriptychius muaj lub pob txha taub hau tshwj xeeb tsis zoo li ntawm ib qho kev pom yav dhau los. Ntau dua li muaj cov pob txha pob txha lossis pob txha mos encasing lub hlwb, cov ntses no tau sib cais, cov pob txha ywj siab tiv thaiv nws lub hlwb. Qhov kev tshawb pom no qhia tias kev hloov pauv ntawm cov qauv los cais lub hlwb los ntawm lwm qhov ntawm lub taub hau tuaj yeem muaj keeb kwm ntawm Eriptychius.

Dr. Ivan Sansom, tus kws sau ntawv laus ntawm txoj kev tshawb no, piav qhia txog qhov tseem ceeb ntawm cov kev tshawb pom no: "Cov no yog cov txiaj ntsig zoo siab heev uas yuav qhia txog keeb kwm kev hloov pauv thaum ntxov ntawm cov vertebrates thaum ub tiv thaiv lawv lub hlwb." Nws kuj tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev kawm cov khoom khaws cia hauv tsev cia puav pheej thiab siv cov tswv yim tshiab los nthuav tawm cov kev nkag siab tshiab txog cov kab mob qub.

Dr. Richard Dearden, tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb no, hais txog yuav ua li cas niaj hnub imaging cov tswv yim tso cai rau cov kws tshawb fawb los tshawb pom qhov tshwj xeeb khaws cia ntawm cov ntses taub hau, ua kom muaj qhov sib txawv loj hauv peb txoj kev nkag siab ntawm pob txha taub hau evolution. Qhov kev paub no muaj feem cuam tshuam rau kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm pob txha taub hau hauv txhua tus vertebrates, suav nrog tib neeg.

Txoj kev tshawb no qhia txog qhov muaj txiaj ntsig ntawm kev siv cov txuj ci zoo tshaj plaws los tshuaj xyuas cov pob txha thiab tau txais kev nkag siab tob txog cov tsiaj uas ploj lawm. Nws kuj tseem qhia txog qhov tseem ceeb ntawm cov tsev khaws khoom khaws cia hauv kev muab cov qauv muaj txiaj ntsig rau kev tshawb fawb tshawb fawb.

Qhov chaw:

- Richard Dearden, thiab al. Qhov qub tshaj plaws peb-dimensionally khaws cia vertebrate neurocranium, Xwm (2023).

- University of Birmingham

Citation:

Cov ntses Prehistoric puv 100 lab xyoo sib txawv hauv kev hloov pauv ntawm pob txha taub hau (2023, Cuaj Hlis 20). Tau txais los ntawm 20 Cuaj hlis 2023 los ntawm Phys.orgTau qhov twg los: https://phys.org/news/2023-09-prehistoric-fish-million-year-gap.html