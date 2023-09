Ancient Fossil Fish muab kev nkag siab tshiab rau hauv Evolution ntawm Vertebrate Skulls

By

Ib tug 455-million-xyoo-laus fossil ntses tau muab cov kws tshawb fawb txog qhov kev xav tshiab ntawm cov vertebrates hloov zuj zus los tiv thaiv lawv lub hlwb, raws li kev tshawb fawb luam tawm hauv Nature. Cov qauv hauv nqe lus nug yog Eriptychius americanus, ib qho ntses tsis muaj lub puab tsaig tau pom hauv Colorado, Tebchaws Asmeskas. Cov kws tshawb fawb, los ntawm University of Birmingham, Naturalis Biodiversity Center hauv Leiden, Netherlands, thiab Natural History Tsev khaws puav pheej, tau siv suav tomography los tsim cov ncauj lus kom ntxaws 3D sawv cev ntawm cov ntses pob txha taub hau.

Txoj kev tshawb no yog thawj zaug los ua kom tiav cov pob txha taub hau ntawm Eriptychius, uas tau sau nyob rau hauv 1940s, thawj zaug piav nyob rau hauv 1960s, thiab tam sim no nyob rau hauv Field Tsev khaws puav pheej ntawm Natural History hauv Chicago. Cov kev tshawb fawb tau txais nyiaj los ntawm Leverhulme Trust tau qhia tias Eriptychius tau sib cais, cov pob txha mos ywj siab encasing lub hlwb, tsis zoo li cov tsiaj tom qab uas muaj tag nrho lub tawb ntawm pob txha mos. Qhov no qhia tau hais tias qhov kev hloov pauv thaum ntxov ntawm cov qauv los cais lub hlwb los ntawm lwm qhov ntawm lub taub hau tuaj yeem pib nrog Eriptychius.

Dr. Ivan Sansom, Senior Lecturer nyob rau hauv Palaeobiology ntawm University of Birmingham thiab tus kws sau ntawv laus ntawm txoj kev tshawb no, qhia kev zoo siab rau qhov kev tshawb pom, hais tias lawv yuav qhia txog keeb kwm ntawm kev hloov pauv thaum ntxov ntawm cov vertebrates thaum ub tiv thaiv lawv lub hlwb. Richard Dearden, tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb fawb thiab Postdoctoral Research Fellow ntawm Naturalis Biodiversity Center, tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshawb pom, hais tias nws ua rau muaj qhov sib txawv loj hauv kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm pob txha taub hau nyob rau hauv tag nrho cov vertebrates, suav nrog tib neeg.

Txoj kev tshawb no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev khaws cia hauv tsev cia puav pheej thiab kev siv cov txuj ci tshiab hauv kev kawm cov qauv qub. Los ntawm kev siv xam tomography, cov kws tshawb fawb tau nthuav tawm cov kev pom tshiab rau hauv kev hloov pauv ntawm cov pob txha taub hau. Cov kev tshawb pom muab cov ntaub ntawv tseem ceeb txog cov theem pib ntawm kev tiv thaiv lub hlwb hauv cov vertebrates primitive vertebrates thiab ua rau peb nkag siab txog keeb kwm evolutionary ntawm qhov tseem ceeb anatomical feature.

Qhov chaw:

– Xwm

- University of Birmingham

- Naturalis Biodiversity Center

- Natural History Tsev khaws puav pheej