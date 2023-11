Lub Paradigm Hloov Kho hauv Kev Kho Kom Zoo Dua: Embracing the Role of Herbivores

By

Nyob rau hauv kev nrhiav kev kho cov ecosystems uas degraded los ntawm cov nroj tsuag rov qab, ib qho kev tshawb fawb hauv av nthuav tawm qhov kev saib xyuas tseem ceeb hauv feem ntau cov haujlwm kho dua tshiab - qhov tsis ua tiav los tswj cov nroj tsuag noj zaub mov. Daim ntawv ntsuam xyuas, tshuaj xyuas ze li ntawm 2,600 qhov kev siv zog kho dua tshiab thoob plaws ntau lub ecosystems, qhia txog qhov yuav tsum tau ceev faj txog kev hem thawj los ntawm herbivores rau cov nroj tsuag hluas.

Qhov tsis zoo ntawm cov nroj tsuag hluas rau herbivores tsis tuaj yeem tsis quav ntsej. Cov nroj tsuag no zoo li irresistible kho rau grazers, uas feem ntau ua rau lawv puas tsuaj. Xibfwb Brian Silliman, tus kws tshaj lij hauv kev txuag dej hiav txwv biology ntawm Duke University, hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev tiv thaiv cov nroj tsuag thaum ntxov. Kev ua tsis tiav tsis yog tsuas yog cuam tshuam kev siv zog kho dua tshiab tab sis kuj ua rau cov nqi siab dua.

Kev tshawb fawb qhia tau hais tias tsis suav lossis ib ntus tswj cov herbivores tuaj yeem ua kom rov qab zoo dua, txhim kho cov txiaj ntsig, thiab txo cov nqi. Kev taw qhia ntawm cov tsiaj txhu kom khaws cov tsiaj txhu hauv kev txheeb xyuas lossis kev teeb tsa ntawm cov teeb meem kom txog thaum cog tau tsim thiab tsis tshua muaj kev cuam tshuam, tuaj yeem nce cov nroj tsuag regrowth los ntawm qhov nruab nrab ntawm 89%. Qhov kev pom no hu rau kev hloov pauv hauv kev coj ua rov qab los.

Txoj kev tshawb no, coj los ntawm Qiang He ntawm Fudan University thiab Changlin Xu, coj mus rau qhov ceev ceev ntawm qhov teeb meem no, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv warmer, drier cheeb tsam uas herbivore cuam tshuam tshaj plaws. Kev poob ntawm apex predators, xws li hma, tsov ntxhuav, thiab sharks, uas keeb kwm tswj cov herbivore pej xeem, pab txhawb grazing siab thiab inhibits cov nroj tsuag expansion.

Cov kws tshawb fawb tau tshaj tawm kev lees paub txog ntuj tsim los ua ib qho txiaj ntsig zoo thiab muaj txiaj ntsig zoo los txhim kho cov nroj tsuag ntau haiv neeg thiab ecosystem rov qab los. Xib Fwb Silliman piv txoj hauv kev no rau "kev ua liaj ua teb tshiab" uas muaj peev xwm ua tau ob npaug ntawm cov nroj tsuag. Thaum cov nroj tsuag tau tsim, herbivores ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tswj cov nroj tsuag ecosystem ntau haiv neeg thiab kev ua haujlwm.

Qhov kev nkag siab tshiab no rau hauv ecosystem restoration hu rau ib tug rov ntsuam xyuas ntawm tam sim no txoj kev thiab ib tug ntau holistic mus kom ze uas xam cov predators thiab prey. Los ntawm kev tso cai rau cov tsiaj nyeg ntau dua rau hauv ecosystems lossis kho lawv cov pej xeem, peb tuaj yeem txhawb kev loj hlob ntawm cov nroj tsuag thiab txo cov kev cov nyom uas tshwm sim los ntawm cov qauv kev kho kom zoo. Nws yog lub sij hawm los tuav lub luag hauj lwm ntawm herbivores nyob rau hauv lub restoration txheej txheem.

FAQ

Vim li cas kev tswj hwm herbivores tseem ceeb hauv cov phiaj xwm kho dua tshiab?

Kev tswj cov herbivores yog qhov tseem ceeb hauv cov haujlwm kho dua tshiab vim tias lawv ua rau muaj kev hem thawj rau cov nroj tsuag hluas. Kev tswj tsis tau cov herbivores tuaj yeem ua rau puas tsuaj ntawm cov nroj tsuag no, cuam tshuam kev siv zog rov qab los thiab ua rau cov nqi siab dua.

Yuav ua li cas herbivores yuav tswj tau nyob rau hauv tej yaam num restoration?

Herbivores tuaj yeem tswj hwm hauv cov haujlwm kho dua tshiab los ntawm kev qhia cov neeg tua tsiaj kom khaws cov tsiaj txhu hauv kev txheeb xyuas lossis txhim kho cov teeb meem kom txog thaum cog tau tsim thiab tsis tshua muaj zog. Cov kev ntsuas no tuaj yeem ua kom rov qab zoo dua, txhim kho cov txiaj ntsig, thiab txo cov nqi.

Lub luag haujlwm ntawm herbivores yog dab tsi thaum cov nroj tsuag raug tsim?

Thaum cov nroj tsuag tau tsim, herbivores ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tswj cov nroj tsuag ecosystem ntau haiv neeg thiab kev ua haujlwm. Lawv pab txhawb rau tag nrho kev noj qab haus huv thiab kev sib npaug ntawm ecosystem, ua kom muaj kev ruaj ntseg ntawm cov nroj tsuag.