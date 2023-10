Tiv thaiv Lake Tahoe: Tshawb xyuas qhov cuam tshuam ib puag ncig ntawm cov khib nyiab yas

By

Lake Tahoe, nestled nyob rau hauv picturesque Sierra Nevada roob, tau ntev tau ua kev zoo siab rau nws cov dej pristine thiab breathtaking toj roob hauv pes. Txawm li cas los xij, kev nce siab ntawm cov neeg tuaj ncig tebchaws uas tuaj xyuas qhov chaw so nrov no tau ua rau muaj kev txhawj xeeb txog qhov nce ntxiv ntawm cov khib nyiab yas xaus rau hauv Lake Tahoe thiab ua rau muaj kev puas tsuaj rau nws cov ecosystem zoo. Tsis ntev los no, ib pab neeg uas coj los ntawm Monica Arienzo, tus kws tshaj lij kev tshawb fawb, tau siv cov txheej txheem spectroscopy siab heev los tshuaj xyuas cov polymer muaj pes tsawg leeg ntawm cov khib nyiab yas rov qab los ntawm lub pas dej.

Arienzo, muaj npe nrov rau nws txoj haujlwm hauv marine geology thiab geophysics, tau mob siab rau nws txoj haujlwm kom nkag siab txog qhov cuam tshuam ntawm tib neeg kev ua haujlwm ntawm ib puag ncig. Thaum pib kawm qhov tsua hauv Bahamas thiab cov dej khov nab kuab hauv Antarctica, txij li thaum nws tau hloov nws lub hom phiaj los tshawb xyuas qhov muaj cov microplastics hauv ntau lub ecosystems, suav nrog cov roob daus, cov pas dej hauv qab, cov dej ntws, thiab txawm tias cov kais dej haus.

Los ntawm kev siv qhov txo qis tag nrho cov kev xav Fourier hloov pauv infrared spectroscopy (ATR-FT-IR), Arienzo thiab nws pab neeg tau npaj los teb cov lus nug tseem ceeb txog cov khib nyiab yas khaws los ntawm Lake Tahoe los ntawm hom thiab cov yam ntxwv ntawm polymer. Lawv qhov kev tshawb pom tau qhia tias lub pas dej hauv pas dej tuaj yeem ua "lub dab dej rau cov khib nyiab," qhia tias cov khoom pov tseg yas hauv thaj chaw no ua rau muaj kev hem thawj rau ob lub pas dej nws tus kheej thiab ib puag ncig ib puag ncig.

ATR-FT-IR tau ua pov thawj tias yog cov txheej txheem ntawm kev xaiv rau txoj kev tshawb no vim nws lub peev xwm los muab kev nkag siab zoo rau cov khoom siv polymer. Los ntawm qhov kev tshuaj ntsuam no, Arienzo thiab nws pab neeg tau txheeb xyuas qhov kev sib raug zoo ntawm pawg khib nyiab thiab cov khoom siv polymer, tso lub teeb rau ntawm qhov chaw thiab tsim cov yas no thoob ntiaj teb.

Interestingly, qhov kev tshawb fawb no sawv tawm los ntawm kev tshawb fawb yav dhau los hauv nws cov ncauj lus ntxaws ntxaws ntawm cov yas ntim dej hauv Lake Tahoe. Cov txiaj ntsig tau sau los ntawm qhov kev tshuaj xyuas dav dav no qhia txog qhov xav tau ceev los daws cov pa phem hauv thaj chaw. Nws yog ib qho tseem ceeb los tsim cov tswv yim thiab siv cov kev ntsuas los txo cov pov tseg yas thiab tiv thaiv ecological kev ncaj ncees ntawm Lake Tahoe rau cov tiam tom ntej.

FAQ:

Q: Vim li cas cov khib nyiab yas muaj kev txhawj xeeb rau Lake Tahoe?

A: Cov khib nyiab yas ua rau muaj kev hem thawj rau cov dej nyob ib puag ncig thiab thaj chaw ib puag ncig ntawm Lake Tahoe, cuam tshuam rau nws cov ecosystem ilv thiab pristine kev zoo nkauj.

Q: Cov txheej txheem twg Monica Arienzo thiab nws pab neeg siv los tshuaj xyuas cov khib nyiab yas?

A: Arienzo thiab nws pab neeg ua haujlwm ua kom muaj kev cuam tshuam tag nrho Fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FT-IR) rau polymer characterization ntawm cov yas khib nyiab.

Q: Cov txiaj ntsig ntawm kev tshawb fawb yog dab tsi?

A: Txoj kev tshawb no qhia tias lub pas dej ntawm Lake Tahoe ua "lub dab dej rau cov khib nyiab," hais txog qhov yuav tsum tau ua tam sim los daws cov pa phem hauv thaj chaw.

Q: Ua li cas ATR-FT-IR pab txhawb rau kev tsom xam ntawm cov khib nyiab yas?

A: ATR-FT-IR muab kev nkag siab zoo rau hauv cov khoom siv polymer, ua kom yooj yim rau kev txheeb xyuas cov khib nyiab thiab lawv cov kev sib raug zoo nrog cov hom polymer.

Q: Dab tsi ua rau txoj kev tshawb no tshwj xeeb piv rau kev tshawb fawb yav dhau los?

A: Txoj kev tshawb no txawv ntawm nws tus kheej los ntawm kev nthuav dav ntawm cov khoom siv polymer ntawm submerged yas litter hauv Lake Tahoe, hais txog qhov xav tau kev ntsuas ceev los tiv thaiv cov pa phem hauv cheeb tsam.