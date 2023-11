Pakistan koom tes nrog European Space Agency rau Launch Satellite Constellation hauv 2027

By

Pakistan tsis ntev los no tau kos npe rau daim ntawv cog lus nrog European Space Agency (ESA) los tsim nws tus kheej constellation ntawm satellites los ntawm 2027. Qhov kev pom zoo no yuav tso cai rau Pakistan los txhim kho nws cov peev xwm hauv kev saib xyuas kev siv av, kev ua liaj ua teb, kev tsim vaj tsev, thiab xwm txheej ceev. Lub satellite constellation yuav suav nrog tsawg kawg plaub lub satellites - peb lub optoelectronic thiab ib lub radar - ua hauj lwm hauv tandem los sau cov ntaub ntawv tseem ceeb.

Tus nqi ntawm qhov project, kwv yees li ntawm € 85 lab (378 lab zloty), yuav tau txais nyiaj los ntawm Pakistan, thaum ESA yuav txuas ntxiv nws cov kev txawj ntse hauv kev tsim, kev tsim kho, tso tawm, thiab commissioning ntawm satellites. Qhov kev sib koom tes no yuav tsis tsuas yog txhawb nqa Pakistan txoj haujlwm qhov chaw tab sis tseem ntxiv dag zog rau nws txoj haujlwm hauv kev soj ntsuam lub ntiaj teb.

"Tam sim no, Pakistan tsis muaj nws tus kheej satellites, thiab qhov kev thov rau cov ntaub ntawv daws teeb meem siab heev," hais txog Waldemar Buda, tus thawj coj hauv lub tebchaws. Qhov muaj ntawm cov ntaub ntawv no yuav muab cov txiaj ntsig zoo hauv kev ntsuas qhov cuam tshuam ntawm kev hloov pauv huab cua, kev ua qias tuaj ib puag ncig, thiab kev pheej hmoo kev nyab xeeb. Ntxiv mus, nws tuaj yeem pab txiav txim siab qhov tsim nyog ntawm kev txhawb nqa rau cov neeg ua liaj ua teb thiab cov lag luam.

ESA tus thawj coj, Josef Aschbacher, tshaj tawm kev koom tes rau lub lim tiam dhau los thiab qhia tias lub hnub qub satellite yuav raug hu ua "Camilla." Simonetta Cheli, tus thawj coj ntawm ESA's Earth Observation programs, tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev sib koom tes no hauv kev nthuav dav Poland lub luag haujlwm thiab kev sib tw hauv ntiaj teb kev soj ntsuam kev lag luam.

Daim ntawv cog lus no ua raws li Poland cov nyiaj pab ntau ntxiv rau ESA ua ntej xyoo no, suav txog € 295 lab rau xyoo 2023-2025. Qhov kev txhawb nqa nyiaj txiag no ua rau cov tuam txhab Polish koom nrog ntau yam kev pab cuam rau kev txhim kho kev sib txuas lus satellite, navigation, thiab ntiaj teb kev soj ntsuam thev naus laus zis, khoom siv, thiab kev pabcuam.

Tsis tas li ntawd, Poland tsis ntev los no tau xaiv tsa nws tus neeg sib tw, Sławosz Uznański, los koom rau hauv ESA lub hom phiaj rau International Space Station (ISS). Nrog rau qhov kev xaiv tsa no, Poland tab tom ua txoj hauv kev rau nws tus kws tshawb fawb thib ob mus rau hauv qhov chaw.

Kev kos npe ntawm daim ntawv cog lus no yog lub sijhawm tseem ceeb rau Pakistan txoj kev tshawb nrhiav qhov chaw. Los ntawm kev tshaj tawm lawv tus kheej lub hnub qub satellite, Pakistan yuav pab txhawb rau kev tshawb fawb tshawb fawb, kev txhim kho hauv tebchaws, thiab kev nce qib ntawm lawv qhov chaw ua haujlwm.

FAQ:

Q: Lub hom phiaj ntawm Pakistan lub satellite constellation yog dab tsi?

A: Lub hnub qub satellite yuav muab cov ntaub ntawv tseem ceeb rau kev saib xyuas kev siv av, kev ua liaj ua teb, kev tsim vaj tsev, thiab xwm txheej ceev.

Q: Thaum twg Pakistan yuav tso nws thawj lub hnub qub ntawm satellites?

A: Pakistan lub hom phiaj yuav tshaj tawm nws lub hnub qub satellite los ntawm 2027.

Q: Yuav ua li cas muaj pes tsawg satellites nyob rau hauv lub constellation?

A: Lub constellation yuav muaj tsawg kawg yog plaub satellites - peb optoelectronic thiab ib radar - ua hauj lwm ua ke raws li ib tug system.

Q: Leej twg yuav pab nyiaj rau qhov project?

A: Pakistan yuav pab nyiaj rau qhov xav tau € 85 lab (378 lab zloty) tus nqi ntawm qhov project.

Q: Lub koom haum European Space Agency lub luag haujlwm hauv kev koom tes no yog dab tsi?

A: ESA yuav pab Pakistan nrog kev tsim, kev tsim kho, xa tawm, thiab xa cov satellites.

Q: Puas yog lwm qhov kev pab cuam Poland tau ua rau ESA?

A: Poland tau nce nws txoj kev koom tes rau ESA los ntawm € 295 lab rau xyoo 2023-2025, ua rau cov tuam txhab Polish koom nrog ntau qhov chaw.

Q: Leej twg yog Poland tus neeg sib tw rau ESA lub hom phiaj rau International Space Station?

A: Tebchaws Poland tau xaiv tsa Sławosz Uznański, tus kws tshaj lij, ua nws tus neeg sib tw rau lub hom phiaj.