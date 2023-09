Rov tshawb nrhiav Kev xyiv fab ntawm Kev Ua Si los txhim kho lub cev kev ua si

Tsuas yog ib feem me me ntawm cov neeg nyob hauv lub ntiaj teb sab hnub poob tau txais kev tawm dag zog lub cev txaus rau txhua hnub. Txawm hais tias muaj ntau tus neeg tig mus rau cov neeg taug qab kev tawm dag zog, kev qhuab qhia, lossis cov cuab yeej tawm dag zog hauv tsev raws li cov kev daws teeb meem, Darryl Edwards qhia tias muaj kev xaiv zoo dua: rov tshawb pom qhov kev txaus siab ntawm kev ua si.

Darryl, tus tsim ntawm Primal Play Method, tau koom nrog podcast los tham txog kev sib kis tsis zoo uas cuam tshuam rau cov neeg laus thiab menyuam yaus. Nws sib cav tias kev cia siab rau kev siv thev naus laus zis thiab lub siab xav ib leeg yuav tsis daws qhov teeb meem. Hloov chaw, nws tawm tswv yim rau kev txais lub siab lub hauv siab uas los ntawm kev koom nrog kev ua si.

Thaum lub sijhawm podcast, Darryl muab cov lus qhia tswv yim txog yuav ua li cas rov qhia ua si hauv peb lub neej. Ib lub tswv yim yog los sau keeb kwm kev ua si, uas yuav muaj kev nco qab thiab ua kev zoo siab rau lub sijhawm zoo siab ntawm kev ua si los ntawm peb yav dhau los. Nws kuj tseem qhia txog kev puag "kev txav chaw" uas ua raws li cov tsiaj txhu thiab cov menyuam yaus txav mus los, nrog rau kev kov yeej kev ntshai ntawm kev ua tsis zoo thaum ua li ntawd.

Cov txiaj ntsig ntawm kev sib koom ua ke ntau zog rau hauv peb lub neej mus dhau ntawm kev noj qab haus huv ntawm lub cev. Darryl piav qhia tias kev tshawb nrhiav peb lub peev xwm thiab ib puag ncig los ntawm kev ua si tuaj yeem ua rau peb muaj kev xyiv fab thiab kev ua tiav. Txawm hais tias kev ua si hauv mundane tuaj yeem ua si ntau dua, ua rau nws yooj yim dua los koom nrog kev txav mus rau hauv peb lub neej neeg laus.

Los ntawm qhov tseem ceeb ntawm kev ua si, cov tib neeg tuaj yeem nrhiav txoj hauv kev zoo dua thiab muaj kev lom zem los ua kom lawv lub cev muaj zog. Tsis txhob cia siab rau lwm qhov kev txhawb siab los yog yuam lawv tus kheej kom tawm dag zog, lawv tuaj yeem coj mus rau qhov kev xyiv fab innate uas los ntawm kev ua si. Kev tshawb nrhiav kev txaus siab ntawm kev ua si tuaj yeem yog lub cuab yeej muaj zog hauv kev sib ntaus sib tua hauv kev ua neej nyob hauv lub neej niaj hnub no.

Cov Ntsiab Lus:

1. Sedentariness: ib txoj kev ua neej uas muaj kev ua si ntawm lub cev tsawg heev thiab ncua sij hawm zaum lossis pw.

2. Primal Play Method: ib txoj hauv kev qoj ib ce uas qhia txog kev txav mus los thiab ua si kom nce qib kev ua si ntawm lub cev.

Qhov chaw:

