Newly Discovered Ice Volcano ntawm Pluto tsa cov lus nug txog lub ntiaj teb tsis paub yav dhau los

Cov kws tshawb fawb tsis ntev los no tau ua qhov kev tshawb pom zoo heev uas tau ua rau pom qhov nyuaj ntawm geology ntawm lub ntiaj teb dwarf Pluto. Nws zoo nkaus li tias Pluto, ib zaug demoted los ntawm nws lub ntiaj teb raws li txoj cai, tej zaum yuav harboring ib tug loj loj volcano dej khov rau ntawm nws nto. Lub roob hluav taws tshiab no tau txheeb xyuas, npe hu ua Kiladze Caldera, kwv yees tias yog qhov loj ntawm Yellowstone National Park.

Thaum xub thawj ua yuam kev rau lub qhov tsua, Kiladze Caldera tau txais kev saib xyuas ntawm cov kws tshawb fawb soj ntsuam cov ntaub ntawv los ntawm NASA's New Horizons lub hom phiaj. Kev soj ntsuam ze dua tau qhia tias qhov chaw geological no tau tshwm sim ntau zaus dhau los ntawm nws keeb kwm, nthuav tawm ntau cov cryo-lava uas muaj dej khov, dej, thiab gasses. Qhov tseeb, txhua qhov kev tawg loj tshaj plaws tuaj yeem tso tawm kom txaus cryo-lava kom yuav luag npog tag nrho lub nroog Los Angeles.

Cryovolcanoes, tseem hu ua ice volcanoes, yog ib tug fascinating tshwm sim nyob rau hauv ntau qhov chaw nyob rau hauv peb lub hnub ci system. Tsis zoo li cov volcanoes tsoos uas emit molten pob zeb, cryovolcanoes erupted nrog ib tug sib tov ntawm dej khov, dej, thiab gasses. Cov qauv dej khov no tau raug txheeb xyuas ntawm lwm lub cev saum ntuj ceeb tsheej xws li lub ntiaj teb dwarf Ceres thiab Enceladus, lub hli ntawm Saturn.

Ntxiv nrog rau Kiladze Caldera, cov kws tshawb fawb kuj tau txheeb xyuas ob qho lwm cov qauv cryovolcanic ntawm Pluto hu ua Wright Mons thiab Piccard Mons. Cov kev tshawb pom no qhia tias lub ntiaj teb dwarf muaj keeb kwm dynamic thiab geologically active dua li yav tas los xav.

Ib qho tseem ceeb ntawm cov pov thawj txhawb nqa lub roob hluav taws kub ntawm Kiladze Caldera yog qhov muaj cov ammonia tov nrog dej khov nyob ib puag ncig lub roob hluav taws. Ammonia muaj peev xwm txo qis qhov dej khov ntawm dej, ua rau nws muaj peev xwm ua rau cryo-lava ntws los ua kua. Interestingly, ammonia kuj yog ib qho tseem ceeb nyob rau hauv chemistry uas tsim cov amino acids, lub tsev blocks ntawm lub neej.

Qhov kev tshawb pom ntawm Kiladze Caldera thiab nws cov cryovolcanism tau ua rau cov lus nug tshiab txog keeb kwm thiab kev hloov pauv ntawm Pluto. Cov kws tshawb fawb tau kwv yees tias Pluto tej zaum yuav muaj ib lub ntiaj teb-teev sab hauv dej hiav txwv, uas tseem tuaj yeem ua kua ib nrab vim qhov seem cua sov los ntawm nws tsim. Xwb, cov dej hiav txwv subsurface tej zaum yuav khov dua, tab sis cov dej me me ntawm cov dej ua kua nyob twj ywm, ua rau muaj kev ua haujlwm cryovolcanic.

Kev nkag siab tiag tiag ntawm qhov tsis meej ntawm Pluto lub geological yav dhau los yuav xav tau kev mob siab ua haujlwm ntawm cov kws tshawb fawb ntiaj teb yav tom ntej. Unraveling lub hauv paus chiv keeb ntawm cov dej cryo-lava thiab deciphering lub enigmatic keeb kwm ntawm lub ntiaj teb no nyob deb yuav undoubtedly muab invaluable kev pom nyob rau hauv tsim thiab dynamics ntawm planetary lub cev.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Dab tsi yog cryovolcano?

Lub cryovolcano, tseem hu ua ice volcano, yog ib lub roob hluav taws uas tawg nrog cov dej khov, dej, thiab gasses es tsis txhob molten pob zeb. Cryovolcanoes tau pom nyob rau saum ntuj ceeb tsheej xws li Pluto, Ceres, thiab Saturn lub hli Enceladus.

Puas yog Pluto tseem suav tias yog lub ntiaj teb?

Tsis yog, Pluto tsis raug cais ua lub ntiaj teb lawm. Xyoo 2006, International Astronomical Union tau rov txhais lub ntsiab lus ntawm lub ntiaj teb, ua rau Pluto qhov kev faib ua dua tshiab raws li lub ntiaj teb dwarf.

Puas muaj lwm yam cryovolcanoes ntawm Pluto?

Yog lawm, ntxiv rau qhov uas tau tshawb pom tshiab Kiladze Caldera, ob qho lwm yam cryovolcanic qauv hu ua Wright Mons thiab Piccard Mons tau txheeb xyuas ntawm Pluto. Cov kev tshawb pom no qhia txog qhov nyuaj thiab nquag siv geology ntawm lub ntiaj teb dwarf.

Dab tsi tuaj yeem yog lub hauv paus ntawm cryo-lava ntawm Pluto?

Cov kws tshawb fawb tseem tsis paub meej txog qhov tseeb ntawm cov dej cryo-lava ntawm Pluto. Nws tau kwv yees tias lub cryo-lava tuaj yeem tshwm sim los ntawm cov dej kub uas nyob hauv lub ntiaj teb lub hauv paus los yog los ntawm cov hnab me me ntawm cov dej ua kua uas nyob hauv dej khov dej hiav txwv.

