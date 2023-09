Pink Diamonds: Unveiling lub hauv paus chiv keeb ntawm cov tsis tshua muaj thiab muaj nqis gems

By

Cov kws tshawb fawb Australian los ntawm Curtin University hauv Perth tau tshawb pom tseem ceeb txog keeb kwm ntawm cov pob zeb liab liab. Cov pob zeb uas tsis tshua muaj thiab muaj txiaj ntsig, paub txog lawv cov xim zoo nkauj zoo nkauj, tau pom tias tau tsim ntau dua 1.3 billion xyoo dhau los thaum lub sijhawm tawg ntawm lub supercontinent thaum ntxov. Cov pob zeb liab liab, uas yog pob zeb diamond tiag tiag nrog lub ntsej muag tsis zoo nkauj, muab qhov zoo nkauj tshwj xeeb uas tuaj ntawm tus nqi.

Feem ntau ntawm cov pob zeb liab liab nyob hauv lub ntiaj teb, ntau dua 90 feem pua, los ntawm tam sim no-kaw Argyle mine hauv Western Australia. Tawm ntawm txhua txhiab lub pov haum, tsuas yog ob peb lub pob zeb uas tau nrhiav ntau heev. Pab neeg tshawb fawb coj los ntawm Dr. Hugo Olierook kwv yees tias cov pob zeb diamond no tau raug thawb mus rau lub ntiaj teb saum npoo thaum lub sij hawm Nuna, ib qho ntawm cov thawj supercontinents. Qhov no qhia tau hais tias lwm qhov kev sib txuas sab av loj thaum ub tuaj yeem tuav ntau lub pov haum zoo li no.

Lub Argyle pob zeb diamond tsim tob hauv av ze ntawm cov hauv paus hauv paus ruaj khov. Raws li cov av loj tau sib tsoo los ua Nuna, lub siab tau tsim nyob ze Australia sab qaum teb sab hnub poob ntug dej hiav txwv ua rau cov pob zeb pom tseeb ib zaug hloov xim. Kev tshawb fawb los ntawm Dr. Robert Pidgeon thiab nws pab neeg thaum xyoo 1980s tau qhia tias qhov tawg uas coj cov pob zeb diamond rau saum npoo tau tshwm sim kwv yees li 1.2 billion xyoo dhau los. Txawm li cas los xij, qhov tseeb ntawm qhov kev kwv yees no tau raug nug vim muaj peev xwm hloov pauv los ntawm lub pas dej qub.

Siv cov thev naus laus zis laser beam siab heev, cov kws tshawb fawb tau tsim cov kev kwv yees muaj tseeb dua ntawm lub hnub nyoog ntawm Argyle pob zeb. Lawv qhov kev soj ntsuam tau qhia tias qhov tawg tau tshwm sim kwv yees li 1.3 billion xyoo dhau los, ua ke nrog lub sijhawm ntawm Nuna txoj kev tawg. Lub thinning ntawm ntug ntug dej hiav txwv thaum lub sij hawm qhov kev tawg no yuav pab txhawb kev txav ntawm pob zeb diamond-nplua nuj magma rau saum npoo.

Qhov kev sib txuas ntawm continental rifting thiab pob zeb diamond tsim tsis yog lub tswv yim tshiab tab sis tseem yog ib qho kev sib cav. Txoj kev tshawb fawb tshiab no ua rau muaj kev nkag siab zoo dua li cas supercontinent breakup tuaj yeem ua rau pob zeb diamond nplua nuj tawg. Txawm li cas los xij, tseem muaj cov lus nug tseem tsis tau teb txog qhov muaj cov pa roj carbon ntau tsim nyog rau kev tsim ntawm Argyle lub pob zeb diamond.

Qhov kev tshawb fawb no sawv cev rau cov kauj ruam tseem ceeb hauv kev daws cov txheej txheem nyuaj uas coj mus rau kev tsim ntawm Argyle qhov tshwj xeeb thiab muaj txiaj ntsig liab pob zeb diamond. Cov kev tshawb fawb ntxiv tseem yuav tsum tau ua kom muaj kev nkag siab tag nrho ntawm cov txheej txheem qub no. Raws li nrog ntau yam ntawm qhov xwm txheej, kev xav tsis thoob yuav tshwm sim ntxiv.

