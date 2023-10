Smithsonian nthuav tawm Fragments ntawm Asteroid Bennu raws li lub qhov rais mus rau hauv lub ntiaj teb

Tom qab ib qho epic taug kev hla 200 lab mais los ntawm qhov chaw, OSIRIS-REx spacecraft tau ua tiav cov khoom tawg ntawm lub hnub qub Bennu rau lub ntiaj teb thaum lub Cuaj Hli. Smithsonian National Tsev khaws puav pheej ntawm Natural History tam sim no yuav nthuav tawm cov qauv zoo nkauj no, muab lub sijhawm tshwj xeeb rau cov neeg tuaj xyuas los ua pov thawj qhov kev xav ntawm lub cosmos nyob ze.

Qhov kev cia siab rau pej xeem pom ntawm cov qauv asteroid yuav tshwm sim rau hnub Friday, Kaum Ib Hlis 3, ntawm lub tsev khaws puav pheej Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems, thiab Minerals meteorite gallery hauv Washington, DC Cov khoom pov thawj yuav nthuav tawm cov pob zeb tsaus nti thiab hmoov av sau los ntawm Bennu. , muab ib lub ntsej muag rau hauv keeb kwm yav dhau los ntawm peb lub hnub ci.

Ua ke nrog cov asteroid fragments yuav yog cov qauv ntsuas ntawm OSIRIS-Rex spacecraft, saib zoo ntawm Lockheed Martin, thiab Atlas V 411 foob pob hluav taws uas thauj lub dav hlau, qiv nyiaj los ntawm United Launch Alliance. Qhov kev nthuav qhia dav dav no yog tsom rau cov neeg tuaj saib hauv qhov tsis txaus ntseeg ntawm kev tshawb nrhiav qhov chaw.

Tus saib xyuas ntawm cov meteorites, Tim McCoy, uas tau koom nrog OSIRIS-REx lub hom phiaj, tau qhia nws txoj kev zoo siab rau qhov kev nthuav tawm no: "Qhov kev nthuav qhia no yog peb thawj lub sijhawm los qhia txog txoj kev taug kev zoo kawg no rau pej xeem."

Bennu, lub hnub qub me me nyob ze ntiaj teb, tau ntxim nyiam cov kws tshawb fawb vim nws muaj peev xwm txuas mus rau lub hnub qub uas muaj carbon ntau dua uas muaj ntau txhiab xyoo dhau los. Nws nyob ze rau lub ntiaj teb txhua rau rau xyoo piqued qhov kev txaus siab ntawm NASA, ua rau lub hom phiaj OSIRIS-Rex. Thaum Lub Kaum Hli 2020, lub dav hlau tau ua tiav tsaws rau ntawm Bennu qhov chaw thiab sau cov qauv pob zeb.

Thaum lub hom phiaj tau ntsib teeb meem me me, pab pawg neeg mob siab tau tswj hwm kom tshem tawm cov hmoov av ntau thiab pob zeb los ntawm TAGSAM lub taub hau, uas muaj teeb meem nrog cov fasteners. Cov qauv no twb dhau NASA lub hom phiaj pib ntawm kev sau 60 grams ntawm cov khib nyiab, nrog rau tam sim no ntawm 2.48 ooj (70.3 grams).

Kev soj ntsuam ua ntej ntawm tus qauv tau nthuav tawm ntau cov pa roj carbon thiab dej molecules, muab kev pom zoo rau peb lub ntiaj teb thaum ntxov tsim. Tim McCoy tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshawb pom no, hais tias, "cov qauv ntawm Bennu tuav cov lus cog tseg los qhia peb txog dej thiab cov organic ua ntej lub neej los tsim peb lub ntiaj teb tshwj xeeb."

Nco ntsoov mus xyuas Smithsonian National Tsev khaws puav pheej ntawm Natural History los ua pov thawj qhov kev nthuav qhia txawv tshaj plaw uas txuas qhov sib txawv ntawm tib neeg thiab qhov dav dav ntawm lub ntiaj teb.

FAQ

Q: Kuv tuaj yeem soj ntsuam qhov tawg ntawm lub hnub qub Bennu li cas?

A: Cov seem ntawm lub hnub qub Bennu tuaj yeem pom ntawm Smithsonian National Museum of Natural History hauv Washington, DC

Q: Thaum twg qhov kev nthuav qhia yuav tshwm sim?

A: Kev nthuav qhia yuav qhib rau hnub Friday, Kaum Ib Hlis 3.

Q: Yuav ua li cas lwm yam yuav tshwm nyob rau hauv ntxiv rau lub asteroid fragments?

A: Lub rooj nthuav qhia tseem yuav nthuav qhia cov qauv ntsuas ntawm OSIRIS-Rex spacecraft thiab Atlas V 411 foob pob ua ntxaij.

Q: Dab tsi nthuav nrhiav pom tau los ntawm cov qauv kom deb li deb?

A: Kev soj ntsuam ua ntej ntawm cov qauv tau nthuav tawm ntau cov pa roj carbon thiab dej molecules, muab kev nkag siab rau peb lub ntiaj teb thaum ntxov tsim.

Q: Ntau npaum li cas cov khib nyiab tau sau los ntawm lub hnub qub Bennu?

A: NASA tau rov qab tau 2.48 ooj (70.3 grams) ntawm pob zeb thiab hmoov av, dhau lub hom phiaj ntawm kev sau 60 grams ntawm cov khib nyiab.