Tshawb nrhiav lub ntiaj teb txawv ntawm kev cuam tshuam: Kev hloov pauv hauv cov ntaub ntawv

Xyoo 1935, Albert Einstein thiab Erwin Schrödinger pom lawv tus kheej hauv kev tsis sib haum xeeb ntawm qhov muaj tiag. Einstein ntseeg hauv lub hauv paus ntsiab lus ntawm thaj chaw, uas tau hais tias tsis muaj ib qho xwm txheej hauv ib qho chaw tuaj yeem cuam tshuam rau qhov chaw nyob deb. Schrödinger, ntawm qhov tod tes, nrhiav pom entanglement, ib qho tshwm sim hauv quantum mechanics qhov twg ob qhov sib txuas thiab lawv txoj hmoo tau sib cuam tshuam.

Thaum Einstein pom kev cuam tshuam tsis txaus ntseeg thiab sib cav tias nws ua txhaum nws txoj kev xav ntawm thaj chaw, cov kws tshawb fawb niaj hnub no tau nkag siab nws txawv. Tam sim no lawv paub tias kev sib koom ua ke tsis muaj kev cuam tshuam hauv thaj chaw deb lossis lub zog los coj cov txiaj ntsig tshwj xeeb ntawm qhov deb. Hloov chaw, nws tsuas tuaj yeem faib cov kev paub ntawm qhov tshwm sim ntawd. Cov kev sim entanglement tau dhau los ua niaj hnub nyob rau xyoo tas los no, thiab lawv tau yeej qhov khoom plig Nobel.

Tab sis muaj ntau dua rau entanglement dua li cov khub ntawm cov khoom. Kev tshawb fawb tsis ntev los no tau qhia tias kev sib koom ua ke tuaj yeem kis tau los ntawm cov pab pawg ntawm cov khoom, ua rau lub vev xaib sib txawv ntawm cov xwm txheej. Lub vev xaib no tuaj yeem cuam tshuam los ntawm kev ntsuas tsis tu ncua, ua rau muaj kev cuam tshuam rau kev puas tsuaj thiab tiv thaiv lub vev xaib los ntawm kev tsim. Physicists tau dubbed qhov kev hloov pauv no los ntawm lub xeev lub vev xaib mus rau lub xeev tsis muaj lub vev xaib raws li kev hloov pauv hauv cov ntaub ntawv.

Txhawm rau nkag siab ntxiv txog qhov kev hloov pauv no, ntau pab pawg ntawm cov kws kho mob tau ua cov kev sim meta-kev siv quantum computers. Cov kev sim no tsom los ntsuas seb qhov ntsuas lawv tus kheej cuam tshuam li cas ntawm cov ntaub ntawv ntws. Qhov sib npaug ntawm qhov sib npaug ntawm qhov sib npaug thiab kev ntsuas tau raug lees paub, ua rau muaj kev tshawb fawb ntxiv rau hauv qhov muaj peev xwm ntawm entanglement thiab ntsuas kev sib cuam tshuam.

Ib qho kev sib koom tes tau ua rau muaj kev cuam tshuam ntawm kev hloov pauv thaum sib tham txog cov nplaum toffee paj npleg. Physicists Brian Skinner thiab Adam Nahum tau tham txog kev sib raug zoo ntawm kev sib txuas lus thiab cov ntaub ntawv. Lawv pom tau hais tias kev ntsuas ntawm cov khoom entangled tuaj yeem txo qhov tsis paub txog lub xeev ntawm lwm cov khoom. Tus nqi los ntawm qhov kev ntsuas txo qhov tsis paub yog hu ua entanglement entropy, ntsuas hauv cov khoom.

Skinner thiab Nahum txuas ntxiv lub tswv yim no mus rau cov saw hlau, qhov twg entanglement jumps ntawm ib qho mus rau lwm qhov. Lawv pom tias qhov entanglement entropy tuaj yeem muab kev nkag siab txog qhov kev sib txuas tag nrho ntawm cov saw hlau. Los ntawm kev hloov lub sijhawm ntawm kev ntsuas, lawv pom qhov hloov pauv ntawm lub vev xaib mus rau lub xeev tsis muaj lub vev xaib.

Qhov kev tshawb fawb no qhia txog qhov nyuaj thiab muaj peev xwm ntawm kev cuam tshuam hauv lub ntiaj teb ntawm quantum mechanics. Nws qhia tau hais tias kev sib koom ua ke tuaj yeem tshwm sim dhau ib khub ntawm cov khoom thiab muaj qhov cuam tshuam loj heev rau kev faib tawm thiab cov qauv ntawm cov ntaub ntawv.

Cov Ntsiab Lus:

- Entanglement: Nyob rau hauv quantum mechanics, entanglement yog ib qho tshwm sim uas ob qhov sib txuas thiab lawv txoj hmoo tau sib cuam tshuam.

- Lub Zos: Lub hauv paus ntsiab lus ntawm cheeb tsam hais tias tsis muaj qhov xwm txheej hauv ib qho chaw tuaj yeem cuam tshuam rau qhov chaw nyob deb.

– Theem Transition: Nyob rau hauv physics, ib theem kev hloov yog hais txog ib tug hloov nyob rau hauv lub xeev ntawm cov teeb meem, xws li los ntawm cov kua rau cov khoom.

- Entanglement Entropy: Lub entanglement entropy quantifies entanglement ntawm ob yam khoom los yog tus nqi ntawm cov ntaub ntawv hais txog ib yam khoom uas tsis nyob rau hauv lwm lub zos.

Qhov chaw:

- Thawj qhov chaw: Quanta Magazine tsab xov xwm los ntawm Natalie Wolchover

- Tsis muaj lwm qhov chaw muab