Nkag siab lwm tus los ntawm lawv qhov kev ua: Ib qho tseem ceeb ntawm tib neeg kev paub nrog cuam tshuam rau AI

Thaum peb soj ntsuam ib tug neeg ua, peb lub siab ua hauj lwm sai sai los txiav txim lawv lub siab nyiam. Kev tshawb fawb ua los ntawm cov kws tshawb fawb txog kev nkag siab ntawm Johns Hopkins University tau pom tias tib neeg tuaj yeem nkag siab li cas lwm tus tab tom sim kawm yooj yim los ntawm kev saib lawv cov yeeb yam. Txoj kev tshawb fawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal Proceedings of the National Academy of Sciences, tau qhia txog qhov feem ntau tsis pom zoo ntawm tib neeg kev paub, nrog rau kev cuam tshuam tseem ceeb rau kev txhim kho kev txawj ntse (AI) systems.

Tsis zoo li kev lees paub kev ua yeeb yam, uas suav nrog kev kwv yees ib tus neeg ua tam sim ntawd, txoj kev tshawb fawb tsom mus rau "kev ua phem." Cov kev ua no yog ua thaum ib tug neeg tab tom sim sau cov ntaub ntawv lossis kawm txog lawv qhov chaw nyob ib puag ncig. Txawm hais tias kev tshawb fawb yav dhau los tau qhia tias tib neeg tuaj yeem txheeb xyuas qhov ua tau zoo, tsis tshua paub txog qhov peb pom thiab nkag siab txog kev ua kis mob.

Nyob rau hauv ib qho kev sim uas muaj 500 tus neeg koom, cov kws tshawb fawb tau hais kom cov tib neeg saib cov yeeb yaj kiab ntawm tib neeg co lub thawv. Cov neeg tuaj koom tuaj yeem pom cov hom phiaj ntawm lub shaker - los txiav txim seb cov khoom muaj pes tsawg leeg hauv lub thawv lossis kom paub meej cov duab ntawm cov khoom - hauv ib lub vib nas this. Qhov kev muaj peev xwm pom lwm tus neeg lub siab nyiam los ntawm lawv qhov kev ua yog ob qho tib si intuitive thiab zoo kawg li, qhia txog cov txheej txheem kev txawj ntse uas peb lub siab ua tsis tau.

Cov kev tshawb pom no muaj kev cuam tshuam dav dav rau thaj tsam ntawm AI kev txhim kho. Los ntawm kev nkag siab tias tib neeg xav li cas rau lwm tus neeg lub hom phiaj los ntawm kev ua, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tsim AI cov tshuab uas zoo dua rau kev cuam tshuam thiab nkag siab tib neeg tus cwj pwm. Piv txwv li, AI-powered robot Assistant tuaj yeem txheeb xyuas tus neeg siv khoom ua haujlwm thiab twv seb lawv tab tom nrhiav dab tsi, muab kev pabcuam tus kheej thiab ua haujlwm tau zoo.

Hauv kev tshawb fawb yav tom ntej, pab pawg Johns Hopkins npaj los tshawb xyuas qhov sib txawv ntawm kev mob siab rau thiab lub hom phiaj pragmatic. Lawv kuj txaus siab tshawb nrhiav thaum cov kev soj ntsuam kev txawj ntse no tshwm sim hauv tib neeg txoj kev loj hlob thiab seb cov qauv kev suav puas tuaj yeem tsim kho kom paub ntxiv txog kev sib raug zoo ntawm lub cev ua yeeb yam thiab lub hom phiaj epistemic.

Qhov kev tshawb fawb no tsis yog tsuas yog muab kev nkag siab zoo rau peb txoj kev nkag siab ntawm tib neeg kev paub tab sis kuj tseem qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau AI thev naus laus zis hauv kev txhais cov tib neeg kev ua thiab kev xav. Los ntawm kev siv cov kev paub no, yav tom ntej AI systems tuaj yeem nkag siab ntau dua thiab paub txog kev nkag siab thiab teb rau tib neeg kev xav tau thiab kev ntshaw.

FAQ

Q: Dab tsi yog pragmatic kev nqis tes ua thiab epistemic action?

Pragmatic actions hais txog cov kev ua uas suav nrog kev kwv yees tus neeg ua tam sim ntawd, thaum kev ua kis mob tau ua thaum ib tus neeg sim sau cov ntaub ntawv lossis kawm qee yam ntawm lawv ib puag ncig.

Q: Cov kws tshawb fawb tau ua li cas lawv cov kev sim?

Cov kws tshawb fawb tau nug 500 tus neeg koom los saib cov yeeb yaj kiab uas ib tus neeg co lub thawv. Cov neeg koom tuaj yeem txiav txim siab seb tus shaker puas tau sim txheeb xyuas cov khoom hauv lub thawv lossis cov duab ntawm cov khoom.

Q: Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm kev tshawb fawb no rau AI?

Los ntawm kev nkag siab li cas tib neeg pom thiab pom lwm tus lub siab nyiam los ntawm kev ua, AI systems tuaj yeem tsim kom nkag siab zoo dua thiab cuam tshuam nrog tib neeg tus cwj pwm. Piv txwv li, tus kws pab neeg hlau tuaj yeem kwv yees qhov tseeb tias tus neeg siv khoom tab tom nrhiav raws li lawv qhov kev ua.