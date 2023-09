Parasites Manipulate Ants mus nce toj nyom Blades, zaum Discover

Cov kws tshawb fawb ntawm University of Copenhagen Department of Plant and Environmental Sciences tau ua qhov kev tshawb pom zoo txog lancet daim siab flukes, ib hom kab mob cab. Cov flukes no muaj lub peev xwm zoo tshaj plaws los tswj cov ntsaum thiab ua rau lawv nce thiab nqis ntawm cov nyom nyom, ua rau muaj feem ntau ntawm cov kab mob kis tau los ntawm cov tsiaj loj.

Lub neej voj voog ntawm lancet daim siab flukes pib thaum lawv cov qe tawm los ntawm nyuj thiab xaus rau hauv cov nyom. Snails noj cov qe no, qhov chaw lawv loj hlob mus rau hauv larvae thiab yug me nyuam asexually. Cov snails teb rau cov kab mob los ntawm kev tsim cov hlwv nyob ib ncig ntawm cov cab, uas tom qab raug tshem tawm raws li cov pob slime. Unbeknownst rau lawv, ntsaum noj cov slime npas nrog rau cov cab larvae.

Ib zaug hauv tus ntsaum, tus larvae tsiv mus rau tus ntsaum lub plab lossis nws lub hlwb. Cov neeg uas ncav cuag lub hlwb tswj hwm, hais kom tus ntsaum nce toj nplooj nyom thiab tuav nws. Qhov kev coj cwj pwm no ua rau nws yooj yim dua rau cov tsiaj loj kom tsis txhob noj cov ntsaum thiab nws cov cab. Nyob rau hauv lub kawg tus tswv tsev, cov worms mature thiab nteg qe nyob rau hauv lub host lub siab, ua kom tiav lub voj voog.

Cov kws tshawb fawb kawm cov kab mob kab mob hauv Denmark's Bidstrup Forests pom tias qhov kub thiab txias ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv cov ntsaum tus cwj pwm. Nyob rau hnub txias, cov ntsaum tseem nyob ntawm cov nyom, tab sis hnub sov sov, lawv tau nqis los. Qhov kev soj ntsuam no qhia tau hais tias cov worms feem ntau siv cov ntsaum thaum hmo ntuj thiab sawv ntxov. Cov kev tshawb pom qhia txog qhov nyuaj ntawm tus cwj pwm parasite thiab qhia txog qhov xav tau kev tshawb fawb ntxiv hauv cheeb tsam no.

Thaum nws tsis tshua muaj, tib neeg tuaj yeem kis tau los ntawm cov kab mob no. Nyob rau hauv tas li ntawd, lub siab thiab cov kua tsib ducts yuav raug kev puas tsuaj. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias tib neeg tsis yog thawj tus tswv tsev rau lancet daim siab flukes.

Qhov chaw:

- University of Copenhagen, Department of Plant and Environmental Sciences

- Cwj pwm Ecology Journal