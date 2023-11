Nkag siab txog qhov nyuaj ntawm Ozone qhov thiab nws qhov cuam tshuam rau huab cua

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm PhD cov tub ntxhais kawm ntawm University of Otago qhia txog qhov cuam tshuam txog qhov loj thiab qhov tob ntawm lub qhov ozone. Hannah Kessenich, tus kws tshawb fawb tom qab txoj kev tshawb fawb, tau pom tias lub qhov ozone tau nce zuj zus nyob rau ob peb xyoos dhau los. Raws li kev ntseeg nrov, qhov kev nce ntxiv no tsis tuaj yeem raug ntaus nqi los ntawm kev siv CFCs (chlorofluorocarbons).

Kessenich cov kev tshawb fawb, luam tawm nyob rau hauv lub prestigious phau ntawv journal Nature Communications, soj ntsuam lub hli thiab niaj hnub hloov nyob rau hauv ozone theem nyob rau hauv lub Antarctic ozone qhov los ntawm 2004 mus rau 2022. Tsis xav txog, txoj kev tshawb no uncovered hais tias lub ozone qhov tau tsis tu ncua loj thiab tob nyob rau hauv xyoo tas los no, nyuaj. txoj kev xav tias qhov teeb meem tau daws lawm.

Qhov ua rau ntawm qhov nthuav dav ozone no tuaj yeem nyob hauv cov kev sib cuam tshuam uas tshwm sim nyob rau hauv lub polar vortex saum Antarctica. Cua nqis los ntawm saum toj no nkag mus rau hauv lub polar vortex thiab mus txog lub ozone qhov nyob ib ncig ntawm lub kaum hli ntuj. Cov huab cua nkag mus no tuaj yeem ua rau muaj kev hloov pauv hauv lub qhov ozone.

Thaum Montreal raws tu qauv ntawm cov khoom uas deplete the Ozone Layer tau ua tiav los daws qhov teeb meem ntawm CFCs, cov kws tshawb fawb ntseeg tias lwm yam tseem ceeb kuj ua lub luag haujlwm hauv kev nthuav dav ntawm lub qhov ozone. Kev nkag siab txog cov txheej txheem nyuaj no yog qhov tseem ceeb hauv kev kwv yees qhov cuam tshuam ntawm ozone qhov yuav muaj rau cov qauv huab cua yav tom ntej.

Qhov kev kwv yees tam sim no yog tias lub qhov ozone yuav rov qab los ntawm 2065, tab sis qhov kev npaj hnub no yog sib xws nrog cov kev hloov pauv tsis tu ncua hauv peb cov huab cua. Raws li Kessenich thiab nws pab neeg mob siab rau kom nkag siab zoo dua cov neeg tsav tsheb tom qab kev nthuav dav ntawm lub qhov ozone, nws tau dhau los ua pov thawj tias qhov cuam tshuam rau yav qab teb hemisphere huab cua tsis tuaj yeem raug saib xyuas.

Nws yog ib qho tseem ceeb kom kawm ntxiv txog qhov ozone thiab nws qhov cuam tshuam. Los ntawm kev paub ntau ntxiv thiab kev txaus siab rau lub ntsiab lus no, peb tuaj yeem txhawb kev nkag siab tob txog nws qhov nyuaj thiab ua haujlwm los nrhiav kev daws teeb meem zoo.

FAQ

Lub qhov ozone yog dab tsi?

Lub qhov ozone hais txog qhov kev puas tsuaj loj hauv ozone txheej tuab thiab qhov siab ntawm Antarctica thaum lub sijhawm tshwj xeeb, feem ntau nyob rau lub caij nplooj ntoo hlav.

Dab tsi ua rau lub qhov ozone?

Yav dhau los, nws tau ntseeg tias chlorofluorocarbons (CFCs) yog thawj qhov ua rau lub qhov ozone. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb tsis ntev los no qhia tau tias lwm yam teeb meem nyob rau hauv lub polar vortex saum Antarctica kuj tseem tuaj yeem ua rau nws nthuav dav.

Lub qhov ozone cuam tshuam li cas rau cov qauv kev nyab xeeb?

Qhov loj thiab qhov tob ntawm lub qhov ozone tuaj yeem ua rau muaj kev cuam tshuam loj rau cov qauv kev nyab xeeb, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau sab qab teb hemisphere. Nws yog ib qho tseem ceeb kom nkag siab zoo dua cov kev cuam tshuam no los kwv yees thiab txo cov kev cuam tshuam huab cua.