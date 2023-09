Asteroid Bennu: NASA's OSIRIS-REx Spacecraft Nears Delivery Sample to Earth

By

NASA's OSIRIS-REx spacecraft tab tom taug kev rov qab mus rau lub ntiaj teb nqa cov khoom ntawm lub hnub qub thiab cov khoom los ntawm lub hnub qub Bennu. Lub dav hlau tau tsim tawm xyoo 2016 thiab tau siv sijhawm xya xyoo dhau los sau cov qauv ntawm cov pob zeb qub qub. Bennu muaj lub caij nyoog me me ntawm kev sib tsoo nrog lub ntiaj teb thaum xyoo pua 22nd, uas yog vim li cas NASA pom tias nws muaj peev xwm muaj kev nyab xeeb thiab xa OSIRIS-REx rau lub hom phiaj no. Lub dav hlau tau teem sijhawm xa cov qauv mus rau Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Tiv Thaiv Dugway Proving Ground hauv Utah thaum lub Cuaj Hlis 24, 2021.

Dante Lauretta, tus thawj kws tshawb fawb ntawm OSIRIS-REx lub hom phiaj, tau lees paub tias lub dav hlau muaj kev noj qab haus huv thiab npaj txhij rau kev xa cov qauv. Kev xyaum ua ntau yam tau ua los xyuas kom meej qhov kev coj ua zoo ntawm cov qauv thaum lawv mus txog Lub Ntiaj Teb. Cov pab pawg rov qab tau dhau los ntawm ntau yam xwm txheej, suav nrog kev nrhiav cov tshuaj ntsiav rov qab los yog hauv cov dej ntws. Lub hom phiaj yog kom muaj tag nrho cov txheej txheem scripted los xyuas kom meej ib tug du thiab zoo retrieval.

Cov tshuaj ntsiav uas muaj cov qauv yuav raug khaws los ntawm lub nyoob hoom qav taub thiab thauj mus rau ib chav huv huv uas tsim tshwj xeeb hauv Utah Test thiab Training Range. Los ntawm qhov ntawd, nws yuav raug thauj los ntawm dav hlau mus rau NASA's Johnson Space Center hauv Houston, qhov chaw nws yuav raug tshuaj xyuas ntxiv.

Tus nqi pes tsawg ntawm cov khoom siv asteroid sau los ntawm OSIRIS-REx tsis paub meej vim qhov ntsuas qhov yuam kev. Pab neeg no kwv yees tias lub dav hlau tau snagged ntawm 5.26 mus rau 12.34 ooj (149 txog 350 grams) ntawm Bennu, tshaj lub hom phiaj xav tau ntawm 60 grams (2.1 ooj).

Dante Lauretta, uas tau koom nrog OSIRIS-REx qhov project rau 20 xyoo, qhia nws zoo siab thaum kawg pom cov qauv. Nws tau piav qhia tias nws yog qhov kev paub dhau los thiab kev ua tiav ntawm ntau xyoo ntawm kev ua haujlwm nyuaj. Kev soj ntsuam ntawm cov qauv yuav muab kev nkag siab zoo rau cov hnub qub ntawm lub hnub ci tsim thiab tuaj yeem nthuav qhia cov lus qhia txog keeb kwm ntawm lub neej hauv ntiaj teb.

Qhov chaw:

- https://www.space.com/amp/asteroid-bennu-nasa-osiris-rex-sample-touchdown-0

- NASA lub hauv paus chiv keeb, Spectral Txhais lus, Kev Qhia Txog Kev Pabcuam, thiab Kev Ruaj Ntseg-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) lub hom phiaj.