NASA's OSIRIS-REx Lub Hom Phiaj Nyob ze Lub Ntiaj Teb nrog Precious Asteroid Sample

By

NASA's OSIRIS-REx spacecraft tau kaw hauv ntiaj teb nrog nws cov khoom muaj txiaj ntsig ntawm cov qauv asteroid. Nyob rau hauv ib qho tseem ceeb maneuver, lub spacecraft tua nws tus cwj pwm-tswj thrusters, kho nws tshaj tawm los ntawm 0.5 mph kom ntseeg tau tias muaj kev vam meej. Yog tsis muaj qhov kho me me no, qhov kev sojntsuam thiab nws cov khoom thauj asteroid yuav ploj mus rau lub ntiaj teb.

Lub hom phiaj OSIRIS-REx suav nrog kev sau cov av thiab pob zeb qauv los ntawm lub hnub qub Bennu, uas ntsuas txog 1,650 ko taw dav. Lub dav hlau tau sau kwv yees li 8.8 ooj (250 grams) ntawm cov khoom thaum nws mus ntsib Bennu thaum Lub Kaum Hli 2020. Cov qauv zoo nkauj no yuav raug xa mus rau lub ntiaj teb hauv ib lub tshuaj ntsiav thaum sawv ntxov lub Cuaj Hlis 24.

Cov tshuaj ntsiav rov qab yuav tsum tau tsaws hauv thaj chaw uas ntsuas 36 mais los ntawm 8.5 mais ntawm Utah Test thiab Training Range, sab hnub poob ntawm Salt Lake City. Kev tsaws yuav tshwm sim kwv yees li 13 feeb tom qab lub capsule tso tawm, nrog lub dav hlau ua raws li qhov ceev thiab lub kaum ntse ntse.

Cov qauv asteroid sau tau yuav muaj txiaj ntsig zoo rau cov kws tshawb fawb thoob ntiaj teb. Los ntawm kev kawm cov qauv no, cov kws tshawb fawb vam tias yuav muaj kev nkag siab txog kev tsim thiab kev hloov pauv ntawm peb lub hnub ci. Tsis tas li ntawd, cov khoom siv yuav ua rau pom lub luag haujlwm ntawm carbon-nplua nuj asteroids zoo li Bennu hauv kev xa cov khoom tsim nyog rau lub neej hauv ntiaj teb.

Tam sim no, OSIRIS-REx lub dav hlau nyob deb li 4 lab mais deb ntawm lub ntiaj teb, taug kev ntawm qhov ceev ntawm 14,000 mph. Pab pawg tshaj tawm txoj moo zoo tuaj yeem ua ib qho kev tawm tsam ntxiv rau lub Cuaj Hlis 17 yog tias pom tias tsim nyog. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias tsuas yog cov qauv tshuaj ntsiav yuav rov qab los rau lub ntiaj teb, thaum lub dav hlau yuav txuas ntxiv nws txoj kev taug mus rau lub hnub qub Apophis rau lub luag haujlwm txuas ntxiv, nrog rau kev npaj tuaj txog hauv 2029.

Qhov chaw:

- NASA cov tub ceev xwm blog tshaj tawm rau lub Cuaj Hlis 11

- NASA's Goddard Space Flight Center daim duab credit: Lub ntiaj teb rov qab txoj hauv kev rau OSIRIS-REx spacecraft thiab cov qauv capsule.