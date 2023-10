Nkag siab Electron Behavior hauv Molten Salts rau Advanced Nuclear Reactors

By

Cov kws tshawb fawb los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Lub Zog Oak Ridge National Laboratory thiab University of Iowa tau ua tiav qhov kev nkag siab zoo li cas cov hluav taws xob cuam tshuam nrog cov ntsev ntsev hauv cov tshuab hluav taws xob siab heev. Los ntawm kev suav simulating qhov kev taw qhia ntawm ib qho hluav taws xob ntau dhau rau hauv molten zinc chloride ntsev, cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas peb lub xeev tias cov hluav taws xob tuaj yeem xav tau.

Hauv thawj qhov xwm txheej, cov hluav taws xob ua ib feem ntawm cov molecular radical uas muaj ob lub zinc ions. Nyob rau hauv qhov thib ob scenario, lub electron localizes ntawm ib tug zinc ion. Nyob rau hauv qhov thib peb scenario, lub electron yog delocalized thiab kis tawm diffusely hla ntau ntsev ions. Cov kev tshawb pom no yog qhov tseem ceeb rau kev kwv yees qhov cuam tshuam ntawm hluav taws xob rau kev ua haujlwm ntawm cov ntsev-roj reactors.

Molten ntsev reactors raug suav hais tias yog qhov tsim muaj peev xwm rau yav tom ntej nuclear fais fab nroj tsuag. Yog li ntawd, kev nkag siab yuav ua li cas molten ntsev teb rau cov hluav taws xob siab yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau lub teeb pom kev ntawm tus cwj pwm ntawm ib qho hluav taws xob hauv kev sib cuag nrog cov ions uas tsim cov ntsev molten.

Thaum txoj kev tshawb fawb tsis teb tag nrho cov lus nug, nws muab lub ntsiab lus tseem ceeb rau kev tshawb nrhiav ntxiv rau kev cuam tshuam ntawm electrons thiab molten ntsev. Cov kws tshawb fawb tseem ntseeg tias peb hom kab mob uas tsim los ntawm cov hluav taws xob hauv lub sijhawm luv luv tuaj yeem muaj peev xwm ua rau muaj kev cuam tshuam ntau dua rau lub sijhawm ntev.

Txoj kev tshawb no, hu ua "Puas Kub Kub Molten Salts Reactive with Excess Electrons? Case ntawm ZnCl2,” tau luam tawm nyob rau hauv Phau ntawv Journal of Physical Chemistry B. Nws tau raug xaiv los ua ACS Editors 'Choice, qhia txog nws lub peev xwm rau kev txaus siab rau pej xeem.

Qhov kev tshawb fawb no tau ua ib feem ntawm DOE's Molten Salts nyob rau hauv Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) coj los ntawm Brookhaven National Laboratory. Pab neeg tshawb fawb npaj yuav txuas ntxiv tshawb xyuas qhov cuam tshuam ntawm hluav taws xob ntawm lwm cov tshuab ntsev. Lawv cov kev tshawb fawb suav tau ua nyob rau hauv DOE cov neeg siv cov chaw, suav nrog Compute thiab Data Environment for Science ntawm Oak Ridge National Laboratory thiab National Energy Research Scientific Computing Center ntawm Lawrence Berkeley National Laboratory.

Kev nkag siab txog tus cwj pwm ntawm electrons hauv molten ntsev yog qhov tseem ceeb rau kev nce qib ntawm cov ntsev molten reactors. Nws pab kom muaj kev nyab xeeb thiab kev ua haujlwm ntawm cov reactors, uas yog suav tias yog ib qho kev cog lus rau kev tsim hluav taws xob nuclear yav tom ntej.

Qhov chaw:

- Lawrence Bernard, ORNL