Lub Orionid Meteor Shower Yuav Peak rau Lub Kaum Hli 21: Yuav Ua Li Cas Ua Tau

Lub Orionid meteor da dej, uas tam sim no tshwm sim thiab yuav txuas ntxiv mus txog rau thaum lub Kaum Ib Hlis 7, sai sai mus txog nws qhov siab tshaj plaws rau lub Kaum Hlis 21. Qhov kev tshwm sim txhua xyoo saum ntuj ceeb tsheej muaj cov yeeb yam zoo nkauj ntawm cov hnub qub uas ci ntsa iab hmo ntuj. Cov da dej pib los ntawm cov seem ntawm Halley's Comet, lub hnub qub nto moo uas ncig lub hnub txhua 75-76 xyoo.

Lub hauv paus chiv keeb ntawm cov meteor da dej tuaj yeem taug qab mus rau cov khoom me me uas tawg tawm ntawm Halley's Comet thaum nws mus los ntawm qhov chaw. Cov fragments no tsim ib txoj hauv kev ntawm cov plua plav thiab cov dej khov, uas thaum kawg nkag mus rau hauv lub ntiaj teb huab cua ntawm qhov ceev ntawm ib ncig ntawm 41 mais ib ob. Raws li cov khoom no sib tsoo nrog lub ntiaj teb huab cua, lawv hlawv vim kev sib txhuam nrog huab cua, tsim cov luminous streaks ntawm lub teeb uas ua rau cov meteor da dej.

Halley's Comet ua rau tsis muaj ib qho, tab sis ob lub hnub qub meteor. Qhov no tshwm sim vim hais tias lub comet lub orbit cuam tshuam nrog lub ntiaj teb lub orbit ntawm ob lub ntsiab lus sib txawv. Thawj qhov taw tes ua rau Eta Aquarids meteor da dej thaum ntxov Lub Tsib Hlis, thaum lub ntsiab lus thib ob tshwm sim tam sim no, nyob rau nruab nrab mus rau lub Kaum Hli Ntuj, ua rau Orionid meteor da dej.

Txhawm rau ua pov thawj qhov dazzling zaub, tsis xav tau cov cuab yeej tshwj xeeb. Lub qhov muag liab qab yog txaus los saib cov hnub qub shooting. Kev sib haum xeeb saum ntuj ceeb tsheej xyoo no txhais tau hais tias lub hli yuav tsis cuam tshuam nrog kev pom thaum lub sijhawm ua ntej. Rau cov neeg nyob hauv ob sab qaum teb thiab sab qab teb Hemispheres, yuav muaj ntau lub cib fim pom cov meteor da dej.

Qee qhov chaw pom zoo kom txaus siab rau Orionid meteor da dej suav nrog New York, Miami, Los Angeles, Atlanta, thiab Northern California. Cov chaw no yuav tsum muaj kev pom zoo, nrog huab cua tsawg kawg nkaus thiab txwv lub teeb muaj kuab paug.

Txhawm rau ua kom zoo dua qhov kev pom, nrhiav qhov chaw dim pa sab nraum zoov kom deb ntawm txoj kev teeb pom kev zoo thiab teeb pom kev hauv tsev. Coj koj tus kheej mus rau sab qab teb sab hnub tuaj (rau cov nyob rau sab qaum teb Hemisphere) lossis sab qaum teb sab hnub tuaj (rau cov nyob rau yav qab teb Hemisphere). Nws yuav siv li 30 feeb ntawm ntsia saum ntuj rau lub qhov muag los kho thiab ntes meteors. Txhawm rau kom txaus siab rau lub hnub qub da dej, nws tau qhia kom tsis txhob tsom mus rau lub ntsiab lus ntawm Orionids, lub hnub qub Betelgeuse.

Yog li, kos koj daim ntawv qhia hnub rau lub ncov ntawm Orionid meteor da dej thaum Lub Kaum Hli 21, thiab npaj rau kev ua yeeb yam zoo nkauj tshaj plaws uas tsuas yog qhov muaj peev xwm muab tau.

Cov Ntsiab Lus:

- Meteor da dej: Cov xwm txheej Celestial tshwm sim los ntawm kev nplua nuj ntawm cov meteors tshwm nyob rau hmo ntuj nyob rau lub sijhawm luv luv. Meteors, tseem hu ua "shooting hnub qub," tshwm sim thaum cov khoom los ntawm comets los yog asteroids nkag mus rau lub ntiaj teb huab cua thiab vaporize vim kev sib txhuam.

- Halley's Comet: Ib lub hnub qub nto moo uas ncig lub hnub txhua 75-76 xyoo. Nws ua rau muaj ob lub hnub qub nag hmo: Eta Aquarids thaum ntxov Tsib Hlis thiab Orionid meteor da dej thaum Lub Kaum Hli.

Qhov chaw:

- Tsis muaj