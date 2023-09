Nkag siab txog Kev Hloov Los ntawm Kev Ua Phem Rau Tus Cwj Pwm Rau Cov Me Nyuam

Cov kws tshawb fawb los ntawm Florida Atlantic University tau pom cov txheej txheem ntawm yuav ua li cas cov me nyuam mos hloov los ntawm tus kheej mus rau kev coj cwj pwm. Los ntawm kev tshawb fawb tsom mus rau tib neeg cov menyuam mos, cov kws tshawb fawb pom tias thaum cov menyuam mos paub tias lawv qhov kev ua tau ua rau lub xov tooj ntawm tes txav mus los, lawv tau nce ntxiv kom txav mus los, ua rau muaj kev tawm tswv yim zoo.

Txoj kev tshawb no koom nrog tethering ko taw ntawm cov me nyuam mos mus rau lub txaj-mounted me nyuam mos mobile. Txhua qhov kev txav ntawm cov menyuam mos ko taw ua rau lub xov tooj txav mus los, uas ua rau cov menyuam mos txav ntau dua. Qhov kev tawm tswv yim zoo no tau hais txog qhov ua rau-thiab-kev sib raug zoo ntawm tus menyuam mos thiab lub xov tooj ntawm tes. Cov kws tshawb fawb tau pom tias lub sijhawm ntawm kev ua tiav, cim los ntawm kev nce nrawm ntawm tus menyuam mos txav mus los, sawv cev rau "kev yug ntawm lub koom haum."

Los ntawm kev ntsuas qhov txav ntawm ob tus me nyuam mos thiab lub xov tooj ntawm tes, cov kws tshawb fawb tau pom cov yam ntxwv muaj zog thiab kev sib koom tes ntawm lub sijhawm no. Txoj kev tshawb no tau hais tias "qhov chaw haujlwm" yog ib qho khoom muaj tshwm sim los ntawm kev sib txuas ua haujlwm ntawm lub cev thiab ib puag ncig. Nws tau hais tias lub chaw haujlwm tau tshwm sim los ntawm tus txheej txheem ntawm tus kheej uas muaj kev txav mus los thiab nyob ntsiag to, muab cov ntaub ntawv tseem ceeb rau cov menyuam mos thaum lawv tshawb nrhiav lub ntiaj teb.

Scott Kelso, tus kws sau ntawv laus ntawm txoj kev tshawb no, tau hais tias cov menyuam mos muaj peev xwm ua tau tej yam tshwm sim txhob txwm los ntawm kev sib koom tes ntawm kev txav mus los thiab nyob twj ywm. Txoj kev tshawb no tseem hais ntxiv tias qhov kev tshawb pom uas tau tsav los ntawm lub koom haum muaj cov yam ntxwv pom tau, uas tau txheeb xyuas los ntawm cov pawg sib txawv hauv lub sijhawm thiab qib ntawm kev tawg ntawm cov me nyuam mos ua haujlwm tau pom.

Qhov kev tshawb fawb no ntxiv rau peb txoj kev nkag siab txog kev txhim kho thaum ntxov ntawm kev coj cwj pwm ntawm tib neeg. Nws qhia tias txij li thaum tseem hluas, cov me nyuam mos muaj peev xwm paub txog lub hwj chim hauv lawv qhov chaw thiab taug kev hauv ntiaj teb nrog kev txhob txwm ua.

Qhov chaw:

- Florida Atlantic University

- Txoj kev tshawb no luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal Developmental Science