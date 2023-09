Tus Tshiab Mosaic nthuav qhia qhov tsis tau pom dua cov ntsiab lus ntawm Shackleton Crater ntawm Lub Hli Sab Qab Teb

NASA tau tshaj tawm cov duab mosaic tshiab ntawm Shackleton Crater, ib qho kev cuam tshuam mus tas li nyob rau hauv lub qhov tsua nyob rau sab qab teb ntawm lub hli. Cov duab no, tsim los ntawm Lunar Reconnaissance Orbiter Lub Koob Yees Duab (LROC) thiab pab pawg ShadowCam, muab qhov pom tsis tshua muaj thiab nthuav dav ntawm lub qhov tsua.

Lub LROC, uas tau ncig lub hli txij li xyoo 2009, thiab ShadowCam, ib qho cuab yeej ntawm lub nkoj Kaus Lim Kauslim Aerospace Research Institute lub dav hlau hu ua Danuri, tau pib thaum Lub Yim Hli 2022, txhua tus muaj lawv qhov tshwj xeeb rau kev saib lub hli. LROC yog tsim los ua haujlwm hauv cov teeb pom kev tsawg tab sis muaj peev xwm txwv tsis pub thaij duab duab ntxoov ntxoo uas tsis tau txais lub hnub ncaj qha. Ntawm qhov tod tes, ShadowCam yog 200 lub sij hawm ntau lub teeb-rhiab dua li LROC, tso siab rau lub hnub ci cuam tshuam los ntawm lub hli cov yam ntxwv geological lossis lub ntiaj teb los ntes cov duab hauv thaj chaw tsaus.

Cov mosaic tsis ntev los no tau tsim los ntawm kev sib txuas cov duab los ntawm ob lub koob yees duab no, tso cai rau kev pom dav dav ntawm ob qhov ci ntsa iab thiab qhov tsaus ntuj tshaj plaws ntawm lub hli. Lub Shackleton Crater, tus cwj pwm los ntawm nws cov duab ntxoov ntxoo mus tas li, yog ib nrab hnub ci ntawm peb lub ntsiab lus ntawm nws lub npoo rau ntau tshaj 90% ntawm lub xyoo, vim yog me ntsis qaij ntawm lub hli axis. Nws ntseeg tau tias cov cheeb tsam ntxoov ntxoo no tuaj yeem muaj peev xwm ua rau cov dej khov dej khov, qhov muaj txiaj ntsig zoo rau yav tom ntej crewed missions mus rau lub hli.

NASA tseem tau hais ntxiv tias cov cheeb tsam uas muaj teeb pom kev zoo nyob hauv Shackleton Crater tuaj yeem siv los siv lub hnub ci zog rau lub hauv paus chaw pw thaum lub sijhawm ua haujlwm yav tom ntej, nrog rau kev mus rau hauv thaj chaw ntxoov ntxoo los tshawb xyuas qhov kub thiab txias. Tsis tas li ntawd, lub lunar sab qab teb ncej muaj kev sib txuas lus tas li nrog lub ntiaj teb, ua rau nws yog qhov chaw zoo tshaj plaws rau kev tshawb nrhiav.

Qhov kev tso tawm ntawm cov duab ntxaws ntxaws ntawm Shackleton Crater muab cov kws tshawb fawb txog qhov muaj txiaj ntsig zoo thiab nkag siab zoo dua ntawm lub hli geology. Nws kuj yog txoj hauv kev rau yav tom ntej kev tshawb nrhiav thiab kev siv lub hli cov peev txheej los ntawm tib neeg txoj haujlwm.

Qhov chaw:

- NASA