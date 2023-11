Lub ntiaj teb zoo nkauj ntawm Comets thiab Asteroids

By

Comets thiab asteroids, ob lub ntiaj teb tseem ceeb tshaj plaws uas tau nyiam cov kws tshawb fawb thiab cov kws tshawb fawb hnub qub rau ntau pua xyoo. Cov pob zeb thiab cov dej khov no ua rau peb muaj kev nkag siab zoo rau hauv keeb kwm thiab muaj pes tsawg leeg ntawm peb lub hnub ci. Nyob rau hauv tsab xov xwm no, peb yuav delve rau hauv ntau yam ntawm comets thiab asteroids, tso lub teeb ntawm lawv lub hauv paus chiv keeb thiab cov txuj ci tseem ceeb uas lawv tuav.

Comets, feem ntau hu ua "dawb snowballs," yog lub cev dej khov uas ncig lub hnub. Lawv muaj ib tug khoom nucleus ncig los ntawm ib tug glowing coma thiab tus Tsov tus tw. Raws li lub comet ze lub hnub, lub tshav kub ua rau vaporization ntawm cov dej khov, tsim lub coma thiab tus Tsov tus tw uas muab comets lawv mesmerizing tsos. Thaum cov comets feem ntau yog cov dej khov dej, lawv kuj muaj lwm yam khoom tsis haum xws li carbon dioxide, methane, thiab ammonia.

Asteroids, ntawm qhov tod tes, yog cov pob zeb uas tseem tshuav los ntawm kev tsim thaum ntxov ntawm lub hnub ci. Lawv txawv ntawm qhov loj me, xws li cov pob zeb me me mus rau qhov loj loj ntau ntau pua mais ntawm txoj kab uas hla. Feem ntau cov asteroids pom nyob rau hauv asteroid siv, ib cheeb tsam nyob nruab nrab ntawm lub orbits ntawm Mars thiab Jupiter. Txawm li cas los xij, qee lub asteroids muaj eccentric orbits uas coj lawv los ze zog rau lub ntiaj teb, ua rau lawv muaj peev xwm lub hom phiaj rau kev tshawb fawb yav tom ntej.

FAQ:

Q: Cov comets thiab asteroids txawv li cas?

A: Comets yog lub cev dej khov uas vaporize thaum lawv mus txog lub hnub, thaum lub hnub qub yog cov pob zeb uas seem tshuav los ntawm kev tsim lub hnub ci thaum ntxov.

Q: Dab tsi yog comets ua los ntawm?

A: Comets feem ntau yog tsim los ntawm cov dej khov nab kuab, tab sis lawv kuj muaj lwm yam khoom tsis haum xws li carbon dioxide, methane, thiab ammonia.

Q: Qhov twg feem ntau asteroids pom?

A: Feem ntau cov asteroids nyob rau hauv asteroid siv, thaj tsam ntawm lub orbits ntawm Mars thiab Jupiter.