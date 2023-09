NASA Lub Hom Phiaj Muab Cov Qauv Asteroid rau Lub Ntiaj Teb rau Kev Kawm thiab Kev Tiv Thaiv Planetary

Cov kws tshawb fawb tau xav ntev ntev txog qhov muaj peev xwm hais tias lub neej hauv ntiaj teb yog los ntawm qhov chaw pob zeb nqa lub tsev thaiv ntawm lub neej. Cov kev tshawb pom tsis ntev los no tau txhawb qhov kev xav no, raws li thawj cov qauv asteroid coj los rau lub ntiaj teb los ntawm Japanese probes muaj uracil, ib qho chaw pom hauv peb DNA. Txawm li cas los xij, txoj kev kawm ntawm asteroids mus dhau qhov kev tshawb nrhiav lub neej keeb kwm, nrog rau qhov tseem ceeb ntawm kev tiv thaiv lub ntiaj teb.

Ib qho asteroid ntawm kev txaus siab yog Bennu, ib qho khoom me me uas ntseeg tau tias yog ib feem ntawm lub cev loj dua. Bennu, nrog ib txoj kab uas hla ntawm 500 meters, los ze lub ntiaj teb txhua rau rau xyoo thiab ua rau muaj kev cuam tshuam kev sib tsoo. Muaj lub caij nyoog me me, kwv yees li ntawm 1 ntawm 2,700, tias nws tuaj yeem tsoo nrog peb lub ntiaj teb hauv 2182, ua rau muaj kev puas tsuaj loj.

Txhawm rau sau cov lus pom muaj txiaj ntsig rau Bennu qhov muaj pes tsawg leeg thiab txoj hauv kev muaj peev xwm los hloov nws txoj hauv kev, NASA tau pib lub hom phiaj OSIRIS-REx xyoo 2016. Tom qab mus txog Bennu hauv 2018, lub dav hlau siv nws lub tshuab nqus tsev los sau cov qauv ntawm lub hnub qub plua plav thiab pebbles peb xyoos dhau los.

Tam sim no, NASA tab tom npaj yuav coj cov qauv tseem ceeb no rov qab los rau lub ntiaj teb. OSIRIS-REx spacecraft yuav viav vias los ntawm lub ntiaj teb thiab tso tawm ib lub tshuaj ntsiav uas muaj kwv yees li 250 grams ntawm asteroid khoom, ua rau nws yog ib tug loj tshaj plaws qauv puas tau sau los ntawm lub asteroid. Lub capsule yuav xa mus rau parachute thiab tsaws hauv Utah suab puam hauv Tebchaws Meskas thaum lub Cuaj Hli 24.

Thaum kuaj xyuas kev nyab xeeb, cov qauv yuav raug thauj mus rau qhov chaw kuaj huv ib ntus ntawm qhov ntau. Los ntawm qhov ntawd, lub thawv ntim ntim nqa cov qauv rubble yuav ya mus rau Houston rau hnub Monday sawv ntxov rau kev tshuaj xyuas ntxiv.

NASA lub ntiaj teb kev tiv thaiv kev siv zog txuas ntxiv nrog lub hom phiaj Psyche tom ntej, tau npaj yuav pib thaum Lub Kaum Hli. Lub hom phiaj no yuav tsom mus rau lwm lub hnub qub uas muaj npe hu ua Psyche.

Los ntawm kev kawm asteroids zoo li Bennu thiab tsim cov tswv yim los hloov lawv txoj hauv kev, cov kws tshawb fawb tsom txhawm rau txhim kho peb txoj kev nkag siab txog kev muaj pes tsawg leeg thiab kev coj cwj pwm ntawm cov hnub qub saum ntuj ceeb tsheej. Qhov kev paub no yuav pab tiv thaiv peb lub ntiaj teb tiv thaiv kev puas tsuaj loj.

