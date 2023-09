Ancient Ntoo Structure, kwv yees muaj tshaj 475,000 Xyoos Laus, nrhiav tau nyob rau hauv teb chaws Africa

By

Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom qhov zoo li lub ntiaj teb cov qauv ntoo qub tshaj plaws nyob rau ntawm ntug dej ntawm Kalambo River hauv Zambia thiab Tanzania. Cov qauv no, kwv yees tias muaj hnub nyoog tshaj 475,000 xyoo, predates qhov tshwm sim ntawm tib neeg niaj hnub. Kev npaj ntawm cov cav ntoo tau tsim los ntawm kev tsim ob lub cav siv cov cuab yeej pob zeb ntse thiab tej zaum yuav tau ua txoj kev taug kev lossis lub platform rau tib neeg cov poj koob yawm txwv uas nyob hauv cheeb tsam.

Cov cim ntawm lub cav qhia tias lawv raug txiav, txiav, thiab khawb siv ntau yam cuab yeej pob zeb pom ntawm qhov chaw. Lub log bushwillow nyob rau sab saum toj ntawm lwm lub cav, ruaj ntseg los ntawm qhov loj inverted U-zoo li tus ntiv tes xoo. Xib fwb Larry Barham, tus thawj coj archaeologist los ntawm University of Liverpool, ntseeg tias tus qauv tuaj yeem yog ib feem ntawm txoj kev taug kev, lub hauv paus rau lub platform, lossis txawm tias qhov chaw cia lossis chaw nyob.

Cov khoom ntoo uas pom nyob rau ntawm qhov chaw muaj hnub nyoog tsawg kawg yog 476,000 xyoo, zoo ua ntej qhov tshwm sim ntawm Homo sapiens. Nws zoo li Homo heidelbergensis, tus thawj coj ntawm tib neeg niaj hnub no, tsim cov qauv no. Qhov kev tshawb pom yog qhov tseem ceeb vim tias ntoo tsis tshua muaj sia nyob rau lub sijhawm ntev, tab sis cov dej ntws ntawm Kalambo Falls tau pab khaws cov ntoo.

Ntxiv nrog rau cov qauv cav, lwm cov khoom ntoo tau pom, suav nrog cov khawb khawb, ib lub voj voog, cov ceg ntoo sib cais uas tej zaum yuav yog ib feem ntawm lub cuab, thiab lub cav txiav ntawm ob qho kawg. Cov kev tshawb pom no qhia tias tib neeg thaum ntxov tau siv cov khoom loj, xws li pob zeb thiab ntoo, los tsim thiab hloov lawv ib puag ncig.

Cov kws tshawb fawb npaj yuav txuas ntxiv kev khawb ntawm qhov chaw thiab vam tias yuav ua haujlwm nrog tsoomfwv Zambian kom Kalambo Falls lees paub tias yog UNESCO World Heritage site. Dr. Sonia Harmand ntawm Stony Brook University tau piav qhia qhov kev tshawb pom tias nws yog qhov tsim nyog, hais txog nws cov txiaj ntsig hauv kev ua kom peb nkag siab txog kev siv cov khoom siv organic thaum lub sij hawm tib neeg evolution.

Qhov chaw:

- University of Liverpool, xibfwb Larry Barham

- University of Aberystwyth

– Stony Brook University, Dr. Sonia Harmand

– University of Reading, Dr. Annemieke Milks