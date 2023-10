Yuav ua li cas lub Ancient Greek Myth ntawm Prometheus Reflects Peb niaj hnub muaj tiag

By

Prometheus, Titan uas nyiag hluav taws los ntawm cov vajtswv thiab muab khoom plig rau tib neeg, tau ua lub cim ntawm kev vam meej thiab txaus ntshai. Los ntawm qhov kev xav ntawm mythology, nws tau pom tias yog ib tug emancipator, ntxeev siab tawm tsam Zeus 'tyranny rau lub hom phiaj ntawm tib neeg. Txawm li cas los xij, hauv peb lub ntiaj teb niaj hnub no, Prometheus tab tom noj ntau lub ntsiab lus.

Lub Industrial Revolution tau cim ib qho kev hloov pauv uas lub zog hluav taws kub thiab thev naus laus zis tau dhau los ua ib qho chaw ntawm lub yeeb koob thiab kev puas tsuaj. Mary Shelley's novel "Frankenstein," subtitled "The Modern Prometheus," tau hais txog lub hubris thiab idealism ntawm dab tus creator. Hauv cov ntsiab lus no, Prometheus sawv cev rau peb lub peev xwm rau kev puas tsuaj rau tus kheej thiab kev phom sij ntawm kev siv thev naus laus zis.

Nyob rau hauv xyoo tas los no, Prometheus tau ntsib ib qho kev rov tshwm sim hauv cov kab lis kev cai nrov, qhia txog peb qhov tsis txaus ntseeg ntawm kev siv tshuab thiab nws cov txiaj ntsig. Christopher Nolan's zaj duab xis "Oppenheimer" kos ib qho piv txwv ntawm kev rau txim siab los ntawm mythical Prometheus thiab J. Robert Oppenheimer, feem ntau suav hais tias yog leej txiv ntawm lub foob pob atomic. Qhov kev sib piv yog tshawb nrhiav ntxiv hauv Annie Dorsen's theatre piece "Prometheus Firebringer," uas sau cov lus ceeb toom txog peb txoj kev vam meej ntawm kev txawj ntse.

Benjamín Labatut's novel "The Maniac" delves rau hauv lub neej ntawm John von Neumann, tus pioneer ntawm kev txawj ntse txawj ntse thiab kev ua si txoj kev xav, uas yog piv rau Prometheus. Labatut phau ntawv, muab faib ua cov ntawv tseeb, sim tsim cov dab neeg tshiab rau lub ntiaj teb niaj hnub no, kos duab ntawm tib neeg tiag tiag thiab lawv cov tswv yim.

Ob leeg Oppenheimer thiab von Neumann, uas tau ua haujlwm zoo ua ke thaum lub sijhawm Manhattan Project, sawv cev rau kev sib koom ua ke ntawm kev txawj ntse thiab muaj peev xwm ntawm tib neeg kev puas tsuaj. Lawv txoj haujlwm ntawm quantum txoj kev xav thiab lub foob pob atomic qhia tau tias qhov kev tsis txaus ntseeg dhau los ua qhov tseeb tiag tiag nrog rau qhov kev puas tsuaj loj.

Txawm hais tias lub zog puas tsuaj ntawm cov thev naus laus zis no tau tshwm sim, cov kev txawj ntse ua yeeb yam nyob rau hauv yuav ua li cas cov ntsiab lus paub daws teeb meem ua qhov tseeb tshwm sim. Oppenheimer lub luag haujlwm hauv kev txhim kho lub foob pob atomic ua pov thawj ntawm lub tswv yim rau quantum theory. Nws txoj kev rau txim, zoo li cov lus dab neeg ntawm Prometheus, tsis yog los ntawm cov vajtswv, tab sis los ntawm cov neeg tau txais nws lub txiaj ntsim.

Prometheus zaj dab neeg resonates nrog peb qhov kev muaj tiag tam sim no, vim tias peb txoj kev vam khom rau kev siv thev naus laus zis ua rau muaj kev vam meej thiab kev puas tsuaj. Cov kev xaiv uas peb xaiv hauv peb txoj kev nrhiav kev paub thiab lub hwj chim tej zaum yuav muaj kev cuam tshuam loj heev. Cov lus dab neeg ntawm Prometheus ua ib zaj dab neeg ceeb toom, ceeb toom peb kom xav txog kev coj ncaj ncees ntawm peb qhov kev ua thiab lub peev xwm rau kev puas tsuaj rau tus kheej.

