Nondestructive Measurement Enables Scalable Quantum Computing Siv Ytterbium Qubits

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm physicists ntawm University of Illinois Urbana-Champaign qhia txog lub peev xwm ntawm kev siv ytterbium-171 atoms li qubits rau quantum xam. Cov atoms no, paub txog lawv cov khoom tshwj xeeb thiab qhov yooj yim ntawm kev ntsuas, tau tshwm sim los ua cov neeg sib tw rau quantum xam platforms. Cov kws tshawb fawb tau ua tiav qhov kev ntsuas tsis zoo ntawm ytterbium-171 qubits, tso cai rau kev suav ntev thiab nyuaj uas yog qhov tseem ceeb rau ntau lub quantum algorithms.

Quantum suav cia siab rau qubits, uas yog quantum systems nrog ob qib nkag tau. Txawm li cas los xij, kev ua haujlwm nrog atoms tuaj yeem nyuaj vim lawv feem ntau muaj ntau qib nkag tau. Ytterbium-171 sawv tawm vim tias, thaum txias rau nws lub zog qis tshaj plaws, nws tsuas muaj ob theem quantum nkag tau. Cov cuab yeej no txo ​​qis qhov tshwm sim ntawm khob lub atom tawm ntawm qhov xav tau ob-theem qubit xeev thaum lub sijhawm ua haujlwm, ua rau kev ntsuas tsis muaj kev puas tsuaj ntau yooj yim dua.

Txawm hais tias ytterbium-171 cov khoom tshwj xeeb qiv lawv tus kheej zoo rau kev ua haujlwm quantum, lub atom nws tus kheej muaj cov qauv tag nrho. Yog li ntawd, cov kws tshawb fawb tau tsim cov txheej txheem tshiab hauv atomic physics los daws nws cov teeb meem. Hauv qhov kev tshawb fawb no, pab pawg tau ua tiav qhov kev ntsuas tsis muaj kev cuam tshuam ntawm ytterbium-171 qubits nrog qhov ua tau zoo tshaj plaws ntawm 99%.

Cov kws tshawb fawb tau siv cov kev tswj hwm lub sijhawm tiag tiag, ib qho txheej txheem uas siv lub khoos phis tawj classic los tswj ytterbium qubits raws li qhov ntsuas tau. Txoj hauv kev no tso cai rau kev tsim kom muaj txiaj ntsig ntawm kev coj tus cwj pwm loj hauv quantum thaum lub sijhawm nruab nrab ntawm kev suav.

Qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev tshawb nrhiav quantum suav nrog ytterbium arrays. Nrog rau lawv lub peev xwm los pab txhawb kev scalable thiab ua tau zoo quantum xam, ytterbium-171 qubits tuaj yeem ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev nce qib. Raws li cov kws tshawb fawb txuas ntxiv txhim kho thiab nthuav dav rau cov txheej txheem no, lub neej yav tom ntej ntawm quantum suav zoo li vam meej.

Qhov chaw:

- University of Illinois Grainger College of Engineering

- Phau ntawv Journal: PRX Quantum (DOI: 10.1103/PRXQuantum.4.030337)